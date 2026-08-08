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Papa León XIV: revelan carta inédita a Ollanta Humala con la que el santo padre pidió la nacionalidad peruana en 2015

Un documento custodiado por Migraciones muestra cómo Robert Francis Prevost, hoy sumo pontífice, inició hace once años el proceso de naturalización en Perú cuando era obispo en Chiclayo y obtuvo una de las notas más altas en el examen de historia

Revelan documento con el que el papa León XIV solicitó la nacionalidad peruana en 2015.
Revelan documento con el que el papa León XIV solicitó la nacionalidad peruana en 2015.
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El Archivo General de Migraciones conserva desde 2015 un expediente singular: el del entonces obispo de Chiclayo, Robert Francis Prevost, quien años más tarde se convertiría en el papa León XIV.

Según reportó TVPerú Noticias, el expediente incluye la carta manuscrita con la que el actual pontífice solicitó formalmente la nacionalidad peruana. En ese texto, dirigido al presidente Ollanta Humala, Prevost relató su historia personal, expresó su vínculo con el país y plasmó su intención de “permanecer en el Perú durante toda mi vida”.

El proceso se inició en febrero de 2015. Como parte de los requisitos, el religioso tuvo que aprobar un examen que evalúa conocimientos sobre historia, geografía y cultura local.

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“El papa supera la prueba. Es una de las más altas notas que he visto de todos los expedientes que hemos revisado”, manifestó al referido medio Héctor Pérez, responsable del Archivo General de Migraciones.

La carta escrita por León XIV no solo da cuenta de su recorrido espiritual y de las etapas difíciles y felices vividas en territorio nacional, sino que subraya su deseo de arraigarse en el país. Según el funcionario, “el expediente muestra todos los trámites que cualquier extranjero debe cumplir para nacionalizarse: desde la solicitud, pasando por el examen, hasta la resolución final”.

A mediados de septiembre de 2015, Migraciones emitió la resolución que otorgó la nacionalidad peruana al entonces obispo de Chiclayo. Este acto administrativo, que en su momento pasó desapercibido, cobra hoy relevancia mundial tras la elección del pontífice.

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La solicitud de Prevost se suma a las de miles de extranjeros que cada año optan por la nacionalidad: en lo que va de 2026, 460.000 personas han obtenido la naturalización peruana, según cifras oficiales.

Revelan documento con el que el papa León XIV solicitó la nacionalidad peruana en 2015.
Revelan documento con el que el papa León XIV solicitó la nacionalidad peruana en 2015. (Captura: Tv Perú Noticias)

Confirmada sede en Lima para la misa del papa León XIV

El paso de León XIV por Lima tendrá un momento central en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Santiago de Surco. La Comisión de Avanzada del Vaticano eligió este espacio para la Misa de Acción de Gracias, acto que se espera reúna a fieles de todas partes del país.

“Como ha sido tradicional en anteriores oportunidades, se va a realizar en la Base Aérea Las Palmas y me imagino algo multitudinario, hablamos de millones de personas”, explicó el canciller Carlos Espá. 

La elección de Las Palmas no resulta azarosa. En 2018, la misma base albergó la misa que presidió el papa Francisco, evento que congregó a más de un millón de asistentes. Las autoridades coordinan medidas de seguridad, accesos y servicios para garantizar el éxito de la jornada.

Durante su visita, el pontífice también tiene previsto un encuentro con jóvenes, en homenaje a los trescientos años de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, figura clave en la historia de la Iglesia peruana. Espá sostuvo que este gesto refleja “la especial devoción” de León XIV por los referentes locales.

En Chiclayo, la misa principal será en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, en Pampas de Reque, según confirmó el Gobierno Regional de Lambayeque. La delegación vaticana inspeccionó el lugar y avaló su elección para una de las celebraciones más simbólicas del viaje.

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