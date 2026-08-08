Perú vs Filipinas: día, hora y canal TV del próximo duelo de la ‘bicolor’ en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

Perú se enfrentará a Filipinas por la fecha 4 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026.

Guardar

El sábado 8 de agosto, Perú se midió ante México por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bencardino logró una valiosa victoria frente a la ‘tricolor’, quedando muy cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo. A continuación, se detalla la programación de su próximo partido.

La 'bicolor' se impuso en un intenso partido ante el combinado azteca y celebró su segunda victoria en el certamen. (Video: Volleyball World)

Programación del Perú vs Filipinas

La selección peruana de vóley enfrentará a Filipinas en la cuarta fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17. El partido se disputará el lunes 10 de agosto a las 16:00 horas de Perú, en la subsede del Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Chile.

PUBLICIDAD

Con respecto a otros países, este encuentro comenzará de la siguiente manera: a las 15:00 horas de México; a las 16:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 17:00 horas de Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile; y a las 18:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Fixture de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

Dónde ver Perú vs Filipinas: canal TV

El encuentro entre Perú y Filipinas por la cuarta fecha del Mundial Sub 17 de vóley podrá verse en vivo por televisión a través de Latina, tanto en la señal abierta (canal 2) como en la señal HD (canal 702).

Quienes opten por seguir el partido de manera digital contarán con varias opciones: la transmisión estará disponible en la aplicación y sitio web de Latina, y en el canal oficial de YouTube de Volleyball World. Estas plataformas permitirán a los aficionados acceder al encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido de la selección sub 17 en el Mundial de vóley, con seguimiento previo y punto a punto a través de su sitio web. Los lectores también encontrarán declaraciones, reacciones y toda la información relevante sobre el desarrollo del encuentro.

Latina transmitirá todos los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.

Así fue el triunfo de Perú ante México

Perú fue de menos a más frente a México. El equipo ‘blanquirrojo’ arrancó con una derrota por 19-25 en el primer set. En el segundo parcial, pese a estar en desventaja durante gran parte del juego, logró revertir el marcador y se impuso 25-23.

Impulsada por este resultado, la selección peruana se quedó con el tercer set tras un reñido 25-23. En el cuarto, México reaccionó y se llevó el parcial por 25-22.

PUBLICIDAD

En el quinto y decisivo set, Perú mostró solidez y cerró el partido con un contundente 15-10, consiguiendo así su segunda victoria en el Mundial Sub 17, tras vencer previamente a Túnez y caer ante Venezuela.

Fernanda Pinto volvió a ser la figura del encuentro. La capitana y atacante se destacó una vez más como la máxima anotadora de Perú en el certamen.

Perú venció 3-2 a México en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Créditos: FIVB.

Perú se acerca la clasificación a la siguiente ronda

Con la reciente victoria sobre México, Perú alcanzó 5 puntos en la tabla del Grupo B (tres por el triunfo 3-0 ante Túnez y dos por el 3-2 frente a la ‘tricolor’) y permanece en zona de clasificación a la siguiente ronda del Mundial Sub 17 de vóley 2026.

PUBLICIDAD

En cada grupo, avanzan a la siguiente etapa las cuatro mejores selecciones. Tanto Túnez, con 0 puntos, como Filipinas, con 3, aún mantienen opciones de avanzar, ya que restan dos fechas por disputarse y quedan 6 puntos en juego. Por ello, la clasificación peruana todavía no está asegurada.

Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de vóley 2026 luego del triunfo de Perú ante México. Créditos: FIVB.

El último partido de Perú en la fase de grupos

La selección peruana de vóley sub 17 afrontará su último compromiso en la fase de grupos del Mundial frente a China, uno de los equipos más sólidos del grupo. El partido está programado para el martes 11 de agosto a las 19:00 horas en territorio chileno.