Fabio Gruber deslumbró en la pretemporada del Mainz 05 con un golazo de chalaca en goleada 4-0 sobre París FC

Fabio Gruber maravilló en la pretemporada con un golazo de chalaca ante París FC. - Crédito: Mainz 05

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Le bastó una pretemporada abierta con Mainz 05 a Fabio Gruber para demostrar que no solo es un central fiable, sino que también es un goleador de catálogo. Frente al París FC hizo gala de una faceta desconocida al apuntarse una anotación majestuosa de chalaca con la que se inauguró el score.

Una acción asociativa gestada desde un saque de esquina devino en un pivoteo que terminó a parar en Gruber, quien sin mayor miedo se elevó de una forma acrobática para sacar de la galera una chalaca con la que rompió la paridad a los 20′ minutos del enfrentamiento.

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Fabio Gruber, con su clásica máscara protectora, participando en el amistoso contra París FC. - Crédito: HMB

De lo más curioso fue que el portero que custodió el marco del recién ascendido París FC fue Kevin Trapp, exseleccionado de Alemania. Poco o nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. Con esa espléndida anotación, el Mainz 05 encarriló un triunfo de escándalo.

Phillip Tietz, Ransford Königsdörffer y Kacper Potulski se hicieron cargo del resto de conquistas, aunque la hecha por Fabio Gruber tomó una dimensión distinta. Sabedor del grado estético de su diana, el peruano tiró de orgullo: “Creo que la última vez que marqué un gol así fue cuando tenía 15 años”.

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El peruano firmó una diana fabulosa en goleada 4-0 sobre París FC. | VIDEO: YouTube

Lo hecho por el Mainz 05 tan solo confirma que atraviesa una dinámica impresionante. Porque en lo que va de la pretemporada, con un Gruber imperial en la última línea, no ha hincado la rodilla en lo más mínimo. Siete testeos, ninguna caída.

El trayecto arrancó con una goleada desproporcionada contra el modesto TSF Pfeddersheim (11-0) para que luego siguieran otros resultados resonantes frente a 1. FC Kaiserslautern (4-1) y KSV Holstein (3-0). La andadura ha continuado con un triunfo ajustado sobre Shabab Al Ahli (1-0), un empate plausible contra Udinese (3-3) y la nueva goleada frente a París FC (4-0).

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Fabio Gruber ha participado en la pretemporada del Mainz 05. - Crédito: Difusión

Gruber, mirada de Bundesliga

La llegada de Fabio Gruber al Mainz 05 ha supuesto un proceso de adaptación marcado por varios desafíos. El futbolista reconoce que el ritmo de los entrenamientos supera lo que había experimentado previamente y que la intensidad es constante, lo que, sumado a las condiciones climáticas, ha puesto a prueba su capacidad física y mental.

Desde su integración al club, Fabio destaca que la convivencia y el entendimiento con sus compañeros fuera del campo resultan tan valiosos como los entrenamientos. Considera que esta etapa de concentración representa una oportunidad clave para sentirse parte del grupo y comenzar a aportar en el terreno de juego.

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El defensor peruana disputará la Bundesliga en la temporada 2026/27. Créditos: Mainz 05 / X.

El propio Gruber admite que su carácter reservado le exige un periodo de adaptación más prolongado. Aunque se define como introvertido, ya ha comenzado a mostrar su estilo personal en el equipo y busca constantemente demostrar su potencial en cada oportunidad que se le presenta.

En cuanto al cuerpo técnico, subraya la exigencia y la comprensión de Urs Fischer como entrenador principal. Bajo su lectura, el técnico insiste en los principios básicos y transmite calma al grupo, lo que les permite mantener la concentración y saber cómo actuar en todo momento.

Fabio Gruber fue fichado por Mainz 05. - Crédito: Bundesliga

Fabio Gruber fue observado con detenimiento por Mainz 05. El paso definitivo que convenció para acometer una operación surgió a partir de su internacionalidad con Perú, al que representa gracias a la vinculación familiar del lado materno. Con su nueva estructura busca un sitio fijo, aunque la misión se antoja complicada.

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Con 23 años, el peruano hizo una línea de carrera en las categorías menores del FC Augsburg. Al no encontrar un lugar con la configuración principal aceptó forjar su propio camino. Inició con el SC Verl para luego dar un salto superior con el FC Nuremberg, en cuyas filas creció exponencialmente. Antes de marcharse a su nuevo destino en la Bundesliga llevó la cinta de capitán y obtuvo elogios de su técnico Miroslav Klose.