Serums 2026-II: Conoce el horario, qué debes llevar y los objetos prohibidos para el examen de este domingo 9 de agosto

Profesionales de la salud con atuendos médicos y postulantes se preparan para rendir la evaluación del Serums 2026-II, un proceso clave para el ejercicio en establecimientos públicos. (Composición: Infobae Perú / Minsa)

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Mañana, domingo 9 de agosto, miles de profesionales de la salud rendirán la evaluación del Serums 2026-II, un proceso que representa un paso importante para quienes buscan desarrollar su labor en establecimientos públicos y comunidades con necesidades de atención sanitaria.

La jornada, organizada por el Ministerio de Salud (Minsa), se realizará a nivel nacional y reunirá a los profesionales inscritos en esta convocatoria. La evaluación forma parte del proceso para acceder al Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, programa que permite fortalecer la cobertura sanitaria en distintas zonas del país.

Con la prueba a pocas horas de realizarse, los participantes deben tener claras las disposiciones establecidas para este domingo. El horario de la jornada, los documentos requeridos, los materiales permitidos y las restricciones de ingreso son algunos de los puntos que conviene revisar antes de acudir al local asignado.

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Miles de profesionales de la salud revisan las listas de la evaluación del Serums 2026-II expuestas en un tablero informativo en la vía pública. (Foto: Minsa)

¿A qué hora inicia la evaluación del Serums 2026-II?

El horario de ingreso a los locales de evaluación será desde las 7:00 a. m. hasta las 9:30 a. m. El Minsa precisó que, una vez cumplido este plazo, las puertas serán cerradas sin excepción. Por ello, los participantes deberán considerar el tiempo necesario para llegar a su sede, pasar los controles correspondientes y ubicarse en el aula asignada.

La evaluación del Serums 2026-II empezará a las 11:00 a. m. y tendrá una duración de dos horas. Antes de la jornada, la Dirección General de Personal de la Salud (Digep) recomienda verificar con anticipación el local donde corresponde rendir la prueba para evitar contratiempos el día del examen.

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Respecto a los implementos, cada participante deberá llevar obligatoriamente lápiz 2B, borrador y tajador. También será indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o carné de extranjería, según corresponda. Estos elementos deben estar preparados antes de acudir a la sede.

Una infografía detalla los requisitos y la fecha de la evaluación SERUMS 2026-II para profesionales de la salud, mostrando a dos de ellos con vestimenta médica. (Foto: Minsa)

Serums 2026-II: objetos que NO debes llevar al examen

El Minsa estableció restricciones sobre determinados objetos y materiales para garantizar el adecuado desarrollo de la prueba. Los participantes deberán evitar llevar a las sedes los siguientes elementos:

Teléfonos celulares

Relojes inteligentes

Audífonos

Cámaras

Calculadoras

Apuntes

Otros dispositivos electrónicos o materiales no autorizados

El incumplimiento de estas disposiciones podrá generar la descalificación inmediata del participante, de acuerdo con la normativa vigente. Por ello, la recomendación es acudir únicamente con el documento de identidad y los materiales expresamente permitidos para la evaluación.

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Un joven profesional de la salud revisa las listas de participantes de la evaluación Serums 2026-I en un panel informativo. (Foto: Minsa)

La restricción forma parte de las medidas establecidas para preservar las condiciones de seguridad y transparencia durante la prueba. El Minsa también exhortó a los profesionales inscritos a seguir las indicaciones del personal responsable y de los cuidadores de aula durante toda la jornada.

Medidas de seguridad para la evaluación del Serums 2026-II

El proceso contará con control de identidad y supervisión permanente en las sedes habilitadas a nivel nacional. Estas medidas buscan garantizar que la evaluación se desarrolle de acuerdo con las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias.

Durante la jornada participarán representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional del Perú, además de integrantes de los colegios profesionales que realizarán labores de veeduría. La presencia de estas instituciones acompañará el desarrollo de la evaluación.

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Ante estas disposiciones, el Minsa recomienda a los participantes revisar previamente toda la información relacionada con su sede y acudir con anticipación. También deberán respetar las indicaciones del personal encargado y evitar cualquier objeto que pueda encontrarse dentro de la lista de elementos prohibidos.

¿Qué es el Serums y por qué es importante para los profesionales de salud?

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) es una estrategia del sistema sanitario peruano orientada a fortalecer la atención en localidades rurales, zonas urbano-marginales y otros lugares con dificultades de acceso a los servicios de salud. El programa permite que profesionales de las ciencias de la salud desarrollen labores en comunidades con necesidades sanitarias específicas.

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El Serums constituye un requisito para los profesionales de las doce carreras de ciencias de la salud que buscan desempeñarse en establecimientos públicos, acceder a determinadas plazas estatales o postular a una especialidad médica, según las condiciones establecidas para cada caso.

Durante el servicio, los profesionales realizan actividades asistenciales, de prevención y promoción de la salud, además de acciones educativas dirigidas a la población. De esta manera, el programa contribuye a reducir las brechas de acceso a los servicios sanitarios y permite fortalecer la atención en zonas que requieren mayor cobertura.