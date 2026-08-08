Alerta roja por ola de calor extremo: Senamhi advierte temperaturas de hasta 37 °C en Lima y 16 regiones

Un aviso meteorológico del Senamhi en Perú muestra el incremento de temperaturas diurnas en las regiones de la costa y la sierra, con peligro extremo entre el 8 y el 10 de agosto. (Senamhi)

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico de nivel de peligro extremo por una ola de calor que afecta la costa y la sierra del país entre el sábado 8 y el lunes 10 de agosto. La alerta abarca 17 departamentos y advierte sobre temperaturas máximas de hasta 37 °C en localidades de la costa norte, según informó la Agencia Andina.

La institución atribuyó el fenómeno a una combinación de factores atmosféricos: escasa nubosidad al mediodía, alta radiación ultravioleta (UV) y presencia de ráfagas de viento. Estas condiciones, que se registran con mayor persistencia desde las últimas semanas de julio, han elevado las temperaturas por encima de los rangos históricos en múltiples puntos del territorio.

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Un mapa de anomalías térmicas muestra las temperaturas elevadas del océano Pacífico frente a la costa peruana, asociadas al Fenómeno El Niño. (Senamhi)

Ola de calor por zonas: Del 8 al 10 de agosto

Para el sábado 8 de agosto, el Senamhi prevé temperaturas máximas de entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 30 °C en la costa centro, y entre 23 °C y 34 °C en la costa sur. En la sierra norte se esperan valores de entre 18 °C y 32 °C, y en la sierra centro entre 17 °C y 29 °C, de acuerdo con Andina Noticias.

El domingo 9 de agosto los registros se mantendrán en niveles similares: entre 28 °C y 36 °C en la costa norte, entre 24 °C y 28 °C en la costa centro y entre 23 °C y 34 °C en la costa sur. La sierra norte oscilará entre 18 °C y 31 °C, mientras que la sierra centro registrará entre 18 °C y 28 °C. El lunes 10 de agosto, el aviso se extenderá a 12 departamentos, con máximas de entre 28 °C y 36 °C en la costa norte y de entre 14 °C y 27 °C en la sierra sur.

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Un mapa con anomalías térmicas en la costa de Perú ilustra la ola de calor por el fenómeno El Niño, bajo un sol intenso y con personas en silueta. (Infobae Perú)

Fenómeno El Niño detrás del calor extremo

El episodio no es aislado. Según explicó a Andina Noticias Luis Vásquez, vocero del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), el océano frente al litoral peruano registra actualmente anomalías térmicas de hasta 5,4 °C por encima de sus valores históricos. Esa diferencia se transfiere de forma continua a la atmósfera, lo que explica que diversas ciudades costeras presenten temperaturas entre 5 °C y 8 °C por encima de sus promedios habituales.

Vásquez precisó que el calentamiento no se limita a la superficie del mar: también alcanza las capas superiores del océano, lo que ralentiza el proceso de enfriamiento y sostiene el fenómeno. Las mayores anomalías se concentran frente a San José (Lambayeque), con 5,4 °C sobre lo normal, seguida de Chicama (La Libertad), con 5 °C, mientras que zonas como Callao, Huacho, Chimbote, Paita y Tumbes presentan anomalías cercanas a los 4 °C.

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Dos manos señalan un mapa que indica las anomalías de temperatura de la superficie del mar frente a la costa de Perú, asociadas al fenómeno El Niño. (Senamhi)

Proyección se extiende hasta 2027

Las proyecciones del Enfen indican que este calentamiento del mar persistiría hasta abril de 2027, con predominio de un evento de magnitud fuerte. Esa perspectiva implica que las condiciones de calor extremo podrían mantenerse durante los próximos meses en amplias zonas del territorio peruano, según consignó Andina Noticias.

La escasa nubosidad que acompaña al fenómeno facilita que el calor acumulado en el océano se transfiera con mayor facilidad a la atmósfera, lo que eleva la sensación térmica en toda la costa peruana.

Lima tendrá un invierno atípico: SENAMHI prevé temperaturas por encima de lo normal. (Foto composición: Infobae Perú/Senamhi/Andina)

Precauciones ante el peligro extremo

Ante la clasificación de peligro extremo, categoría que implica la ocurrencia de eventos meteorológicos de gran magnitud, el Senamhi recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratado y usar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes con protección UV, ropa de manga larga y protector solar.

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La institución exhortó a la población a seguir los avisos oficiales y prestó especial atención a los grupos más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes enfrentan mayor riesgo ante la intensa exposición a la radiación solar y las temperaturas extremas registradas en las últimas semanas.