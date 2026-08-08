Agricultores de Tumbes denuncian falta de obras de prevención ante fuerte fenómeno El Niño: temen perder sus cosechas y tierras

Agricultores del sector La Variante, en Corrales, Tumbes, denuncian que las obras de prevención siguen pendientes ante el riesgo de un fuerte fenómeno El Niño. Los productores aseguran que las inundaciones ya provocaron pérdidas de cosechas y deudas, y piden acelerar la construcción de la Presa de Laminación Higuerón y otras medidas para proteger sus tierras. Fuente: Exitosa

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En Tumbes, los agricultores miran con preocupación el panorama que se avecina. Las inundaciones ya dejaron pérdidas de cosechas en la zona y, según los productores, las obras de prevención que necesitan para proteger sus tierras todavía no se concretan. Ante el anuncio de un fenómeno El Niño de fuerte intensidad, reclaman medidas que permitan reducir el impacto de las lluvias y las crecidas de los ríos.

“Nosotros estamos desamparados, decepcionados porque ni anterior ni actualmente se están recibiendo ayudas, obras de prevención para lo que se viene, el fenómeno del Niño”, señaló José María Dios Henkell, agricultor del sector La Variante, en el distrito tumbesino de Corrales.

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La preocupación aumenta por las recientes proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El organismo advirtió sobre el fortalecimiento de El Niño y proyectó anomalías superiores a 2,9 °C en la región Niño 3.4, un nivel asociado a un episodio fuerte que podría extenderse hasta inicios de 2027. Para los agricultores tumbesinos, la alerta climática vuelve urgente la ejecución de obras que llevan tiempo esperando.

Extensas hectáreas de cultivos quedan bajo agua tras recientes inundaciones, poniendo en riesgo la subsistencia de los agricultores locales. - Crédito: Facebook / Noticias con Lucy Peña oficial

Agricultores de Tumbes denuncian falta de obras de prevención

Dios Henkell explicó que las inundaciones anteriores afectaron directamente las cosechas y golpearon la economía de las familias dedicadas a la agricultura. “Antes de este fenómeno ya hemos tenido varias inundaciones, no tan grandes como las que se anuncian, pero que ya hemos tenido pérdidas, grandes pérdidas”, afirmó.

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El agricultor sostuvo que la pérdida de las cosechas dejó a los productores en una situación financiera complicada. “El agricultor ha perdido sus cosechas. Ya de cosecha se ha perdido, donde el agricultor financieramente ha quedado endeudado, tanto en las cajas como en terceros”, señaló. Según su testimonio, esta situación genera temor entre quienes dependen de sus terrenos para sostener sus ingresos.

Guillermo Pérez, otro trabajador agrícola, aseguró que el problema alcanza a distintos sectores de la región. “El sector está afectado por todos los sectores acá en Tumbes. El problema es que el Gobierno anterior, como decía mi compañero, y este que está actual, hasta ahora, solo se ven anuncios, anuncios y anuncios superficiales que no han llegado a materializarse”, declaró.

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Un agricultor salvadoreño se apoya en su pala en un campo de cultivo con tierra agrietada, lo que indica el impacto de la sequía y el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inundaciones dejan a agricultores de Tumbes endeudados y en riesgo de perder sus tierras

La situación económica de los productores representa otra de las preocupaciones. Dios Henkell afirmó que, tras perder sus cultivos, varios agricultores tuvieron que recurrir a préstamos para continuar con sus actividades. Entre los acreedores mencionó a entidades financieras y a terceros, incluidos molineros que prestan dinero a los productores.

Consultado sobre las condiciones de esos préstamos, el agricultor señaló que existen créditos con tasas muy elevadas. “Lógico, hay préstamos de terceros que llegan hasta el 80%”, sostuvo. El endeudamiento, según explicó, aumenta el riesgo para quienes vuelven a invertir en sus tierras después de una inundación y necesitan recuperar lo perdido con una nueva campaña agrícola.

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Dios Henkell también alertó sobre la posibilidad de que algunos agricultores pierdan sus terrenos si no consiguen cumplir con sus obligaciones financieras. Por ello, planteó al Gobierno Regional la creación de un fideicomiso que permita atender la situación del sector. “Al Gobierno Regional hay una solución que se le ha planteado hace dos gobiernos regionales, que se haga un fideicomiso”, manifestó.

Agricultores en Perú observan un campo de maíz reseco y un río crecido por el fenómeno El Niño, que causa sequías y lluvias intensas en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piden acelerar la construcción de la Presa Higuerón

Entre las principales demandas figura la ejecución del proyecto deconstrucción de la Presa de Laminación Higuerón y otras obras de infraestructura capaz de controlar las grandes avenidas de agua. Para Dios Henkell, las defensas ribereñas pueden ayudar, pero resultan insuficientes frente a inundaciones de mayor magnitud.

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La ministra de Desarrollo Agrario y Riego expresó que su sector, a través del fondo AGROPERÚ, concederá líneas de financiamiento a los pequeños productores. | Midagri

“Lo que se tiene que hacer urgentemente tiene que hacerse el Higuerón. Otra cosa no podemos hacer”, afirmó. El agricultor también pidió la construcción de defensas ribereñas en los puntos donde puedan contribuir a reducir el impacto del agua.

La preocupación de los productores coincide con el escenario planteado por la OMM, que prevé una alteración de los patrones de lluvia y temperaturas superiores a los valores normales en distintas regiones. El organismo advierte que el fortalecimiento de El Niño, combinado con otros factores oceánicos y atmosféricos, puede incrementar el riesgo de lluvias extremas, sequías y otros eventos climáticos que afectan a sectores como la agricultura y la gestión del agua.

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