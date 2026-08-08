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Sporting Cristal cerca de fichar a ‘6′, que fue ofrecido a Universitario y Alianza Lima, para el Torneo Clausura 2026

Desde Uruguay, dieron a conocer el posible nuevo mediocampista de los ‘celestes’ para lo que resta de la Liga 1

Sporting Cristal cerca de fichar a '6' que estuvo en el radar de Universitario y Alianza Lima.
Sporting Cristal cerca de fichar a '6' que estuvo en el radar de Universitario y Alianza Lima.
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Sporting Cristal dejó una buena imagen en su reciente encuentro ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura 2026, logrando un empate en el estadio Monumental. Sin embargo, el técnico Roberto Mosquera considera que el equipo aún necesita algunos refuerzos para alcanzar el nivel de juego que busca.

En este contexto, el club estaría próximo a concretar la incorporación de un nuevo mediocampista para suplir la salida de Gustavo Cazonatti, transferido al Mirassol de Brasil. El jugador en la mira es Agustín Álvarez Wallace, actual integrante de Racing de Montevideo de la Primera División de Uruguay.

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Según información de medios que cubren la actualidad de Racing, Wallace no seguirá en el club uruguayo y su próximo destino sería Cristal, lo que marcaría su primera experiencia en el fútbol peruano tras haber sido vinculado a otros equipos en anteriores periodos de transferencias.

El mediocampista uruguayo tiene 25 años y proviene de Racing de Montevideo. Créditos: Atlético Nacional TV / Youtube.

Sus números recientes

Agustín Álvarez Wallace no atraviesa su mejor momento futbolístico de cara a su posible llegada a Sporting Cristal. El mediocampista uruguayo ha disputado apenas 14 partidos en la temporada 2026 con Racing de Montevideo, y solo en cinco de ellos permaneció en el campo durante los 90 minutos.

La falta de continuidad podría convertirse en un desafío tanto para el jugador como para Sporting Cristal, ya que su último partido oficial fue el 6 de junio de este año, cuando completó el encuentro ante Central Española.

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Agustín Álvarez Wallace no tuvo mucha regularidad en Racing de Montevideo.
Agustín Álvarez Wallace no tuvo mucha regularidad en Racing de Montevideo.

Fue vinculado con Universitario y Alianza Lima

Agustín Álvarez Wallace no es un desconocido para el fútbol peruano, aunque nunca disputó un partido en el país. Su nombre ya había sonado en Universitario de Deportes en 2025, tras la salida de Rodrigo Ureña a Belgrano de Córdoba. Finalmente, el chileno regresó al club ‘crema’ y el interés por el mediocampista uruguayo no prosperó.

Más adelante, cuando Ureña volvió a dejar Universitario, esta vez para unirse a Millonarios, el nombre de Wallace volvió a surgir como posible refuerzo, aunque en esa ocasión no se concretó la negociación debido a su situación deportiva.

En Alianza Lima, la posibilidad fue más concreta. Bajo la conducción de Pablo Guede, el club buscaba un volante de corte defensivo para reforzar el plantel de cara a la Liga 1 2026, y Wallace manifestó su interés por llegar.

Sin embargo, Alianza optó por incorporar a Esteban Pavez, proveniente de Colo Colo, y dejó de lado la opción del uruguayo, que continuó su carrera en el fútbol de su país.

¿Quién es Agustín Álvarez Wallace?

Agustín Álvarez Wallace, de 25 años, es un mediocampista que puede desempeñarse tanto como ancla como en funciones mixtas. Se formó en las divisiones menores de Peñarol, club con el que debutó profesionalmente y donde permaneció durante cuatro temporadas, logrando la conquista de dos títulos.

También integró selecciones juveniles de Uruguay. En 2023, se sumó a Montevideo City en busca de mayor continuidad. Tras una campaña destacada, recibió su primera oportunidad internacional al sumarse a Atlético Nacional de Colombia.

Su paso por el club colombiano no fue el esperado y, ese mismo 2024, emigró a Unión La Calera de Chile. En ambas experiencias, las lesiones le impidieron consolidarse, sufriendo desgarros que lo alejaron de la competencia.

Posteriormente regresó al fútbol uruguayo para sumarse a Racing de Montevideo, equipo en el que se ha mantenido hasta la fecha. Su posible llegada a Sporting Cristal marcaría la tercera experiencia en el extranjero a lo largo de su carrera.

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