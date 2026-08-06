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Tabla de posiciones del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 EN VIVO HOY: así va Perú tras vencer a Túnez por fecha 1

El equipo de Marcello Bencardino arrancó con pie derecho el campeonato Mundial con soberbio resultado frente a las tunecinas. Su siguiente rival será Venezuela, que cayó con México por el Grupo B

Tabla de posiciones de Perú en el Mundial Sub 17 .(Dosis de voleibol)
Tabla de posiciones de Perú en el Mundial Sub 17 .(Dosis de voleibol)
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Hoy, viernes 7 de agosto, la selección peruana continuará con su participación en el Mundial Sub 17 de vóley 2026 tras la gran victoria que sacó frente Túnez en su debut. El equipo de Marcello Bencardino sumó sus primeros puntos en el Grupo B y se alista para su segundo reto: Venezuela.

Luego de este resultado, la ‘bicolor’ se ilusiona con su clasificación a la siguiente etapa, por ello el duelo con la ‘vinotinto’ será crucial. Las venezolanas buscarán recuperarse luego de una derrota ajustada ante México.

Tabla de posiciones de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

La selección nacional Sub 17 deberá afrontar una fase de grupos intensa y competitiva, enfrentándose a adversarios de gran nivel para asegurar uno de los cupos a los octavos de final. El objetivo de las jugadoras y el cuerpo técnico será superarse ante rivales de diferentes estilos y tradiciones deportivas.

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El primer desafío de la ‘bicolor’ fue ante Túnez, un duelo que marcó el inicio de su participación en el Campeonato Mundial de la categoría. El formato del Campeonato Mundial exige regularidad y capacidad de adaptación, ya que solo los cuatro mejores equipos de cada grupo podrán avanzar a la siguiente ronda.

Mundial Sub 17 de Vóley.
Tabla de posiciones del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026 - Crédito: Captura.

Grupos en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

El Campeonato Mundial Sub 17 de vóley femenino se organizará en cuatro grupos, cada uno integrado por seis selecciones. Este formato garantiza que cada equipo dispute al menos cinco partidos en la fase inicial, incrementando el nivel de competencia en cada jornada.

  • Grupo A: Chile, República Checa, Egipto, Tailandia, Turquía y Estados Unidos.
  • Grupo B: China, México, Perú, Filipinas, Túnez y Venezuela.
  • Grupo C: Argentina, Brasil, Croacia, España, Japón y Polonia.
  • Grupo D: Argelia, República Dominicana, Italia, Corea del Sur, Puerto Rico y China Taipéi.
Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Así quedó la fecha 1 del Mundial Sub 17 de vóley 2026

  • FINALIZADO | Egipto 0-3 Estados Unidos (13-25, 23-25, 17-25)
  • FINALIZADO | Argentina 0-3 Polonia (20-25, 22-25, 16-25)
  • FINALIZADO | México 3-2 Venezuela (25-21, 10-25, 15-25, 25-20, 15-7)
  • FINALIZADO | Puerto Rico 1-3 Corea del Sur (10-25, 23-25, 25-19, 24-26)
  • FINALIZADO | Turquía 3-0 Tailandia (25-13, 25-19, 25-15)
  • FINALIZADO | Brasil 2-3 Croacia (25-20, 21-25, 24-25, 25-17, 10.25)
  • FINALIZADO | Perú 3-0 Túnez (25-21, 26-24, 25-14)
  • FINALIZADO | China Taipéi 3-0 República Dominicana (25-12, 25-19, 25-19)
  • FINALIZADO | Chile 0-3 República Checa (18-25, 15-25, 21-25)
  • FINALIZADO | Japón 2-3 España (18-25, 25-9, 25-23, 24-26, 6-15)
  • FINALIZADO | China 3-0 Filipinas (25-18, 25-21, 25-13)
  • FINALIZADO | Italia 3-0 Argelia (25-8, 25-5, 25-10)
El cuadro peruano se impuso 25-14 a las tunecinas y se llevaron sus primeros tres puntos - Crédito: Latina.

Dónde ver los partidos de Perú en el Mundial Sub 17 de vóley 2026

Los aficionados de Perú tendrán varias opciones para no perderse la actuación de la selección Sub 17 en el Campeonato Mundial de Vóley 2026. Los partidos del equipo nacional serán transmitidos en territorio peruano por Latina Televisión, lo que garantiza acceso libre a cada jornada decisiva para la ‘bicolor’.

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Quienes deseen seguir el torneo desde fuera de Perú o prefieran plataformas digitales, podrán ver los encuentros a través de VBTV (Volleyball World TV), la señal internacional que ofrece la cobertura íntegra del certamen femenino juvenil.

Además, Infobae Perú acompañará de cerca el recorrido del equipo dirigido por Marcello Bencardino en Chile. El medio ofrecerá información completa: previas de cada partido, seguimiento en vivo, detalles de las incidencias, resultados, tabla de posiciones actualizada y todos los aspectos relevantes de la campaña peruana en el torneo mundialista.

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