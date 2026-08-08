Fenómeno El Niño pone en riesgo 569 puntos en el Perú: Así atenderá estas zonas el Mindef ante la emergencia climática

Personal técnico supervisa los sistemas de servicio de saneamiento en un centro de control con pantallas que muestran datos operativos y un mapa del Fenómeno El Niño para la preparación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde, presentó un diagnóstico actualizado sobre la situación de emergencia que enfrenta el país por la inminente llegada del Fenómeno El Niño.

En entrevista con Canal N, el funcionario confirmó que el Gobierno ha identificado 569 puntos críticos a nivel nacional que recibirán atención prioritaria. La medida busca mitigar los daños previstos por las lluvias intensas y los desbordes que se anticipan durante la temporada climática.

El ministro detalló que se conformó un inventario de la maquinaria disponible en el Estado, coordinando los recursos del Ejército, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

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El objetivo apunta a acelerar la prevención y fortalecer la respuesta en las regiones más expuestas. Belaúnde fue enfático al señalar: “Ha habido una indolencia e inacción negligente” en la ejecución de obras, pero remarcó que el desafío requiere respuestas rápidas y efectivas.

La estrategia contempla la movilización de batallones de ingeniería militar hacia las zonas más vulnerables, donde se enfocarán en la descolmatación de ríos y quebradas, así como en la culminación de infraestructura de prevención.

En el caso de Piura, una de las regiones más sensibles al fenómeno, se prevé la extracción de vegetación y la remoción de aproximadamente dos millones de metros cúbicos de sedimentos en el cauce del río. El Gobierno evalúa extender los trabajos a turnos nocturnos mediante el uso de reflectores, para aprovechar cada hora disponible antes de la llegada de las lluvias.

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Respecto a las geomallas instaladas en 2017, Belaúnde explicó que muchas han cumplido su ciclo y están saturadas de rocas, por lo que deberán ser reemplazadas por nuevas estructuras diseñadas para cada quebrada.

El ministro cuestionó el almacenamiento de geomallas sin uso y aseguró que trabajan para instalarlas a tiempo. “No pueden ser reutilizadas ni simplemente limpiadas”, afirmó en la entrevista recogida por Canal N.

El funcionario también adelantó una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Explicó que ya se despliega personal militar en patios de operaciones de empresas de transporte y que esa presencia se incrementará en corredores estratégicos.

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La medida avanza en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter) y contempla un paquete legislativo para ampliar las funciones militares en la seguridad interna.

“La Policía Nacional mantendrá el rol constitucional principal, pero las Fuerzas Armadas tendrán una participación más preponderante y directa”, sostuvo Belaúnde, quien subrayó la identificación de “zonas calientes” donde se requiere mayor presencia del Estado.

Trabajadores de servicios de saneamiento inspeccionan y refuerzan la infraestructura hídrica en Perú, anticipando los efectos del Fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OMM advierte sobre un El Niño de intensidad histórica

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió una advertencia formal sobre el fortalecimiento del Fenómeno El Niño, que alcanzará una intensidad fuerte entre agosto y octubre de 2026, afectando los patrones climáticos globales.

Según reportó Andina Noticias, la OMM indicó que la anomalía coincide con un calentamiento oceánico sin precedentes y el desarrollo de un dipolo positivo del Océano Índico, lo que amplifica los impactos a nivel regional.

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Los modelos internacionales prevén que las temperaturas superficiales del mar en la región Niño 3.4 superarán los 2,9 °C, un umbral que anticipa un episodio fuerte hasta inicios de 2027. El Fenómeno El Niño, fase cálida de la Oscilación del Sur (ENSO), suele manifestarse cada dos a siete años y puede alterar el clima durante meses.