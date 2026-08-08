Perú
Agregar Infobae enGoogle

Fenómeno El Niño pone en riesgo 569 puntos en el Perú: Así atenderá estas zonas el Mindef ante la emergencia climática

El titular de la cartera, Rafael Belaúnde, anunció la movilización de maquinaria y batallones del Ejército para enfrentar la emergencia climática, con acciones prioritarias en zonas vulnerables y una estrategia renovada en prevención e infraestructura

Personal en uniforme y chalecos supervisa monitores con gráficos de datos, mapa de huracán y cámaras de seguridad en un centro de control de planta de agua
Personal técnico supervisa los sistemas de servicio de saneamiento en un centro de control con pantallas que muestran datos operativos y un mapa del Fenómeno El Niño para la preparación en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde, presentó un diagnóstico actualizado sobre la situación de emergencia que enfrenta el país por la inminente llegada del Fenómeno El Niño.

En entrevista con Canal N, el funcionario confirmó que el Gobierno ha identificado 569 puntos críticos a nivel nacional que recibirán atención prioritaria. La medida busca mitigar los daños previstos por las lluvias intensas y los desbordes que se anticipan durante la temporada climática.

El ministro detalló que se conformó un inventario de la maquinaria disponible en el Estado, coordinando los recursos del Ejército, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

PUBLICIDAD

El objetivo apunta a acelerar la prevención y fortalecer la respuesta en las regiones más expuestas. Belaúnde fue enfático al señalar: “Ha habido una indolencia e inacción negligente” en la ejecución de obras, pero remarcó que el desafío requiere respuestas rápidas y efectivas.

La estrategia contempla la movilización de batallones de ingeniería militar hacia las zonas más vulnerables, donde se enfocarán en la descolmatación de ríos y quebradas, así como en la culminación de infraestructura de prevención.

En el caso de Piura, una de las regiones más sensibles al fenómeno, se prevé la extracción de vegetación y la remoción de aproximadamente dos millones de metros cúbicos de sedimentos en el cauce del río. El Gobierno evalúa extender los trabajos a turnos nocturnos mediante el uso de reflectores, para aprovechar cada hora disponible antes de la llegada de las lluvias.

PUBLICIDAD

Respecto a las geomallas instaladas en 2017, Belaúnde explicó que muchas han cumplido su ciclo y están saturadas de rocas, por lo que deberán ser reemplazadas por nuevas estructuras diseñadas para cada quebrada.

El ministro cuestionó el almacenamiento de geomallas sin uso y aseguró que trabajan para instalarlas a tiempo. “No pueden ser reutilizadas ni simplemente limpiadas”, afirmó en la entrevista recogida por Canal N.

El funcionario también adelantó una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Explicó que ya se despliega personal militar en patios de operaciones de empresas de transporte y que esa presencia se incrementará en corredores estratégicos.

La medida avanza en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter) y contempla un paquete legislativo para ampliar las funciones militares en la seguridad interna. 

“La Policía Nacional mantendrá el rol constitucional principal, pero las Fuerzas Armadas tendrán una participación más preponderante y directa”, sostuvo Belaúnde, quien subrayó la identificación de “zonas calientes” donde se requiere mayor presencia del Estado.

Reservorios de agua, tuberías, río con agua turbia, casas en colinas, y trabajadores con casco y chaleco operando válvulas en una zona lluviosa
Trabajadores de servicios de saneamiento inspeccionan y refuerzan la infraestructura hídrica en Perú, anticipando los efectos del Fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OMM advierte sobre un El Niño de intensidad histórica

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) emitió una advertencia formal sobre el fortalecimiento del Fenómeno El Niño, que alcanzará una intensidad fuerte entre agosto y octubre de 2026, afectando los patrones climáticos globales.

Según reportó Andina Noticias, la OMM indicó que la anomalía coincide con un calentamiento oceánico sin precedentes y el desarrollo de un dipolo positivo del Océano Índico, lo que amplifica los impactos a nivel regional.

Los modelos internacionales prevén que las temperaturas superficiales del mar en la región Niño 3.4 superarán los 2,9 °C, un umbral que anticipa un episodio fuerte hasta inicios de 2027. El Fenómeno El Niño, fase cálida de la Oscilación del Sur (ENSO), suele manifestarse cada dos a siete años y puede alterar el clima durante meses.

Temas Relacionados

Fenómeno El NiñoMindefRafael Belaundecosta peruanaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados ganadores del Gana Diario de este sábado 8 de agosto

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados ganadores del Gana Diario de este sábado 8 de agosto

Tacna: se registró sismo de magnitud 4.1 en Tacna

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Tacna: se registró sismo de magnitud 4.1 en Tacna

Chupaca registra un temblor de magnitud 4.3

El movimiento comenzó a las 18:05 hora local

Chupaca registra un temblor de magnitud 4.3

Kábala del sábado 8 de agosto: ganadores del último sorteo

Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Kábala del sábado 8 de agosto: ganadores del último sorteo

Tragedia en Cusco: choque entre miniván y tráiler deja 13 fallecidos

Los pasajeros que sobrevivieron fueron auxiliados por agentes policiales y trasladados al hospital de Espinar debido a la gravedad de sus lesiones

Tragedia en Cusco: choque entre miniván y tráiler deja 13 fallecidos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Keiko Fujimori acuerda con fiscal de la Nación reforzar coordinación “para que los delincuentes terminen en prisión”

Keiko Fujimori no indultará a Pedro Castillo: “Es imposible”, afirma el ministro de Justicia

JNJ destituye al juez que anuló las condenas de Vladimir Cerrón en 2021

Miembros de la JNJ podrían ser suspendidos la próxima semana por reponer a Patricia Benavides

PJ verá este 12 de agosto si ordena la libertad de Pedro Castillo por informe de la ONU

ENTRETENIMIENTO

Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

Yirko Sivirich, su trabajo con artesanos y la respuesta a las críticas por el traje de Keiko Fujimori: “Si creen que hice algo malo, las disculpas del caso”

El Gran Teatro Nacional será escenario de ‘Maestra Salsa’, un homenaje a los grandes hitos del género latino

‘La Bella Luz’ reaparece en Tarapoto: críticas en redes, lágrimas de las cantantes y sus primeras palabras: “La música no se puede manchar por la culpa de uno”

Magaly Medina en TV argentina: califica a Milett Figueroa como “mosquita muerta” y critica su reconciliación con Marcelo Tinelli

Lin Shaye en Lima: La icónica actriz de ‘La noche del demonio’ causó alboro en su llegada al aeropuerto, firmó autógrafos y se tomó fotos

DEPORTES

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Alianza Lima y Sport Boys empatan 1 a 1 en partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 4 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol anulado a Luis Urruti en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026

Jefferson Farfán le regala casa a joven promesa de Alianza Lima: “Seguiré apoyando a jugadores con talento para el fútbol y la vida”

Golazo de Jostin Alarcón tras dejar en el piso a Esteban Pavez en Alianza Lima vs Sport Boys por Torneo Clausura 2026