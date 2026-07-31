Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

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Resultados de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: así van los duelos del torneo preparatorio en Lima Arranca el campeonato con la participación de Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana que se jugará en el Coliseo Eduardo Dibós. Conoce cómo marchan los duelos rumbo al Mundial de Chile 2026

Programación de la fecha 1 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley HOY: partidos, horarios y canales TV El torneo internacional iniciará con la participación de Perú, España, Corea del Sur y República Dominicana. El debut de la ‘blanquirroja’ será frente los dominicanas en el Coliseo Eduardo Dibós

Resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos Se inicia la tercera jornada con duelos cruciales: Universitario se medirá con Cienciano en Cusco, Alianza Lima recibe a Alianza Atlético en Matute, Sporting Cristal buscará levantarse con Juan Pablo II, y mucho más

Dónde ver Perú vs República Dominicana HOY: canal tv online del duelo por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026 El elenco nacional, encabezado por Marcello Bencardino, afronta su último desafío antes del Mundial de la categoría. Su primer reto será contra las caribeñas, que suelen ser un hueso duro de roer. Conoce el itinerario del juego