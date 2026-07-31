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Perú vs República Dominicana EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana inicia su camino en el torneo preparatorio rumbo al Mundial de Chile con un exigente duelo ante las ‘reinas del Caribe’. Revisa la previa y sigue todas las incidencias del encuentro

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08:12 hsHoy

¡Día de partido! La selección peruana femenina sub 17 inicia su participación en la Copa Federación ante República Dominicana, en un cuadrangular amistoso que servirá como último ensayo antes del Mundial de Chile 2026. La ‘bicolor’ buscará un triunfo que le permita seguir fortaleciendo su preparación y llegar con buenas sensaciones a la cita internacional.

Perú enfrenta a República Dominicana en su primer partido de la Copa Federación Sub 17 de Vóley.
Perú enfrenta a República Dominicana en su primer partido de la Copa Federación Sub 17 de Vóley. Crédito: NORCECA
08:12 hsHoy

Así llega Perú al partido

La selección peruana, en cambio, llega con buenas sensaciones tras una preparación con resultados positivos. En la Copa Panamericana alcanzó las semifinales luego de liderar su grupo y, aunque cayó ante Venezuela en esa instancia, logró quedarse con la medalla de bronce tras vencer 3-2 a Canadá en el partido por el tercer lugar.

Desde entonces, la ‘bicolor’ continuó trabajando en la Videna y sumó dos triunfos ante Chile en la Copa del Pacífico. Ahora, la nueva generación de ‘matadorcitas’ afrontará la Copa Federación con la ilusión de demostrar todo lo aprendido antes del Mundial Sub 17.

08:11 hsHoy

Así llega República Dominicana

República Dominicana, una de las potencias del vóley femenino en la categoría absoluta, buscará trasladar ese protagonismo a su selección sub 17. Las ‘reinas del Caribe’ participaron este año en la Copa Panamericana de Tegucigalpa, donde también compitió Perú, aunque ambos equipos no llegaron a enfrentarse. Su actuación no fue la esperada, ya que finalizaron en el penúltimo lugar tras registrar tres derrotas.

08:11 hsHoy

El equipo peruano ya está definido

El técnico Marcello Bencardino ya definió a las 14 voleibolistas que representarán al Perú en el Mundial Sub 17 y que, previamente, afrontarán la Copa Federación como último ensayo antes de la cita mundialista. Este es el plantel elegido para defender la camiseta de la ‘bicolor’:

  • Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Mireya Maldonado
  • Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva
  • Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe
  • Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin
  • Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen
Convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Convocadas de Perú para el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV
08:11 hsHoy

Perú vs República Dominicana: canal TV del partido

La transmisión del partido entre Perú y República Dominicana estará a cargo de Latina Televisión, que emitirá en exclusiva todos los encuentros de la Copa Federación Sub 17. El compromiso podrá seguirse por señal abierta, así como a través de la página web y la aplicación oficial del canal.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del debut de la ‘bicolor’, con la previa, el minuto a minuto, las mejores incidencias, el resultado y un resumen de todo lo ocurrido en el estreno del combinado nacional en el cuadrangular internacional.

Perú asumirá un nuevo reto antes de iniciar su camino en el Mundial Sub 17. Por ello, se medirá ante exigentes rivales en Lima en la previa de su viaje a Chile. Crédito: Instagram Latina Deportes.
08:11 hsHoy

Perú vs República Dominicana: horario del partido

El partido entre Perú y República Dominicana, correspondiente a la primera fecha de la Copa Federación Sub 17, se disputará este viernes 31 de julio desde las 17:45 horas en el Coliseo Eduardo Dibós, en San Borja. El encuentro marcará el debut de la ‘bicolor’ en el cuadrangular amistoso y aún quedan entradas disponibles para los aficionados que deseen asistir al recinto.

08:11 hsHoy

Perú y su último examen antes del Mundial Sub 17

La selección peruana femenina sub 17 afrontará su último examen antes del Mundial de Chile tras varios meses de intensa preparación, en los que sumó rodaje internacional con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la máxima cita de la categoría. La ‘bicolor’ disputará en Lima la Copa Federación, un cuadrangular amistoso que reunirá a otras tres selecciones clasificadas al certamen mundialista, y debutará frente a República Dominicana en un duelo que servirá para medir su nivel antes del gran desafío del año.

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