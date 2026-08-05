Luis Rubio, voceado para presidir EsSalud: esta sería la razón detrás de su renuncia a la candidatura por Lima

Epicentro TV reveló que la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la Alcaldía de Lima podría responder a una eventual designación como presidente ejecutivo de EsSalud

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La sorpresiva renuncia del médico Luis Rubio a su candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima podría tener una explicación distinta a las “razones estrictamente personales” que consignó en el documento presentado ante el Jurado Electoral Especial (JEE), según reveló este miércoles el portal de investigación Epicentro TV.

De acuerdo con fuentes citadas por ese medio, el cercano colaborador de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, estaría siendo considerado para asumir la presidencia ejecutiva del Seguro Social (EsSalud), cargo cuya designación corresponde al Ministerio de Trabajo.

Las fuentes mencionaron incluso que ya habría existido una conversación entre el partido y el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para que Rubio sea nombrado al frente de la institución, un día después de presentara su dimisión justo al borde del cierre de las listas electorales.

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Su salida abre la posibilidad de que López Aliaga, quien figuraba como candidato a teniente alcalde en la misma fórmula, asuma el liderazgo de la campaña municipal y, de imponerse en las urnas, regrese al cargo de alcalde de Lima, al que renunció para postular sin éxito a la Presidencia de la República.

La salida de Rubio deja el camino libre para que Rafael López Aliaga encabece la campaña municipal y, si gana las elecciones, retorne a la Alcaldía de Lima tras haber renunciado al cargo para postular a la Presidencia

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, rechazó la versión mediante un mensaje publicado en X (antes Twitter), donde la calificó de “absolutamente falsa” y sostuvo que “no hay ninguna conversación con el señor Luis Rubio”, sin aclarar si en algún momento existió un acercamiento.

López Aliaga apareció este martes en una actividad partidaria con el nuevo logo ‘Porky vuelve’, una identidad presentada durante un acto de campaña en el distrito de Chaclacayo, donde fue presentado como “nuestro Porky” —apodo con el que el propio líder suele identificarse— y “nuestro futuro alcalde de Lima”.

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“Lucho, muchas gracias. Yo voy a seguir la posta, llego hasta el final como teniente alcalde y voy a poner tu nombre muy en alto”, expresó durante el mismo acto, en el que estuvo acompañado por el excandidato presidencial y comediante Carlos Álvarez, identificado como “el comisionado” en materia de seguridad dentro de su propuesta para la Municipalidad de Lima.

El líder de Renovación Popular evitó explicar las razones de la dimisión de Rubio, aseguró que se trata de "circunstancias muy personales"

Horas antes de esta presentación, el dirigente había señalado que no revelaría los motivos que llevaron a Rubio a renunciar, afirmó que recibió la noticia “con profunda tristeza” y consideró que “especular los porqués (...) es no solo absurdo sino infame”.

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Indicó seguidamente que no cuenta con autorización para revelar detalles sobre la renuncia, pero destacó que el médico, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad, “lo intentó” y decidió “dar batalla por Lima”.

“Circunstancias muy personales le impiden continuar. No tengo más que decir. Solo expresar mi agradecimiento eterno a él por su compromiso y su valentía”, avanzó en un mensaje difundido en su cuenta de X.