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Madre denuncia a bachiller en Psicología por golpear a su hijo con autismo mientras lo cuidaba: “No se quedará así”

La familia descubrió el presunto hecho tras revisar las cámaras de seguridad de su vivienda y aseguró que antes había atribuido los cambios de conducta del menor

Un niño sentado en el suelo con la cabeza entre los brazos. Viste camiseta clara, pantalón oscuro y calcetines. Hay una alfombra verde y una pared
Un niño se sienta con la cabeza entre los brazos en el suelo de un hogar, contexto de una denuncia de presunta agresión por su cuidadora en Perú.
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Una madre de familia denunció que su hijo, un menor diagnosticado con autismo y epilepsia, habría sido agredido por la persona encargada de cuidarlo y reforzar sus terapias después de sus actividades escolares. Según informó RPP, la progenitora contó que la presunta agresión mediante las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda.

Según relató la madre, identificada como Carol Vázquez, la mujer señalada como responsable es Pamela Mayory Almenara Loayza, bachiller en Psicología, quien había sido contratada para acompañar al menor y apoyarlo en sus actividades de aprendizaje. La denunciante aseguró que la cuidadora se había ganado la confianza de la familia durante los cuatro meses que trabajó con ellos.

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“Ella se gana la confianza de nosotros. Nosotros en todo momento hemos sido muy amables con ella. Le he brindado confianza, tanto así que le confío a mi hijo”, declaró la madre en entrevista con RPP. Asimismo, explicó que la contrató para reforzar las terapias que el menor recibía en su centro educativo y con sus especialistas.

Cámaras revelarían la agresión

La mujer indicó que al revisar las grabaciones de seguridad de su domicilio observó un episodio que, según su versión, evidenciaría una agresión contra su hijo en el área de juegos de la vivienda. De acuerdo con su relato, el menor habría intentado comunicarse con la cuidadora antes de ser golpeado.

“En el video se muestra que Esteban le quiere como pasar la voz o en la mano y ella le chanca la mano. Es una persona alta, le chanca la mano y luego Esteban se quiere defender, va contra ella y ella le pega en el brazo y lo tira al piso”, afirmó para el citado medio.

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La progenitora señaló que, antes de revisar las imágenes, la familia creyó que el comportamiento del niño respondía a una crisis relacionada con su condición. “Nosotros hemos estado acá y hemos dicho: ‘¿Qué pasó?’. ‘No, sino que le dio una crisis’. Y nosotros creímos eso”, agregó.

Cambios en la conducta del menor

La madre también relató que, durante las últimas semanas, había notado cambios en la conducta de su hijo, como una mayor agresividad y rechazo a ingresar al cuarto donde realizaba sus actividades con la cuidadora. Tras conocer lo ocurrido, considera que esos cambios podrían estar relacionados con la situación que ahora denuncia.

“Estaba un poquito más agresivo y ahora ya entiendo de que de repente no quería entrar solo al cuarto de juegos”. Además, expresó su preocupación porque, debido a que su hijo es un niño no verbal, no pudo comunicar lo que presuntamente estaba ocurriendo.

“Creo que no soy la primera mamá que tiene un hijo autista que no habla, que a veces no te puede decir: ‘Mamá, está pasando algo’”, conto a RPP.

Piden investigar el caso

La señora Carol Vázquez anunció que acudirá a la comisaría del sector para presentar la denuncia correspondiente y pidió que se investigue lo ocurrido. Según informó el citado medio, la familia también recibió apoyo de la agencia mediante la cual contactó a la cuidadora, entidad que le habría brindado asesoría legal.

La progenitora señaló que su principal preocupación es que una situación similar pueda repetirse con otros menores. “No quiero que esto se repita con otro niño, que sea la condición de mi hijo, que no pueda hablar y no pueda defenderse”, expresó.

Hasta el momento, la persona señalada por la denuncia no habría brindado su versión de los hechos. Mientras tanto, la familia espera que las autoridades determinen responsabilidades tras la revisión de las evidencias y las diligencias correspondientes.

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