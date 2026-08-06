Incendio subterráneo en Machu Picchu sigue activo: Serfor mantiene monitoreo y anuncian facilidades para turistas varados

Cientos de turistas nacionales y extranjeros se encuentran varados en la estación de Ollantaytambo, Cusco, tras la suspensión del servicio de trenes hacia Machu Picchu debido a un incendio forestal en la zona. Latina Noticias

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El incendio forestal en Machu Picchu continúa bajo vigilancia permanente de las autoridades luego de que el fuego obligara a suspender el tránsito ferroviario hacia la ciudadela inca y dejara a cientos de visitantes a la espera de la reanudación del servicio. Mientras brigadas especializadas siguen trabajando en la zona afectada, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) confirmó que el siniestro permanece activo y que se mantiene un seguimiento técnico para evaluar su evolución y brindar información a las entidades encargadas de la respuesta.

La emergencia se desarrolla dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu, en la provincia de Urubamba, región Cusco, donde un incendio forestal de tipo subterráneo ha generado preocupación por los riesgos que representa para el patrimonio natural y para la operación del corredor ferroviario. En paralelo, el Ministerio de Cultura anunció medidas excepcionales para los turistas que no pudieron llegar a la ciudadela debido al cierre preventivo de la vía férrea.

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Serfor confirma que el incendio permanece activo y mantiene vigilancia permanente

Incendio forestal obligó a suspender el servicio ferroviario entre Ollantaytambo y Machu Picchu. Serfor

El Serfor, organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que continúa con el monitoreo técnico del incendio forestal registrado en el distrito de Machu Picchu desde el pasado 3 de agosto de 2026.

Según la entidad, el evento fue localizado en las coordenadas -13.17822 de latitud y -72.53267 de longitud, dentro del ámbito del Santuario Histórico de Machu Picchu, luego de las coordinaciones realizadas con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Las evaluaciones realizadas determinaron que se trata de un incendio forestal de tipo subterráneo, una modalidad que consume raíces y materia orgánica debajo de la superficie, debilitando el terreno y aumentando el riesgo de desprendimientos de rocas, ramas y árboles.

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Precisamente, estas condiciones fueron las que obligaron el martes 4 de agosto a suspender la circulación de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu, luego de que se reportaran desprendimientos sobre los rieles en el kilómetro 107 de la vía férrea, en el sector de Chachabamba.

Como parte de su trabajo técnico, el Serfor elaboró reportes de vigilancia los días 3 y 4 de agosto, documentos que contienen información sobre el comportamiento del fuego, su evolución y las condiciones observadas en la zona afectada.

La institución también informó que dichos reportes fueron remitidos al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco, a la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres (OGRD), al Sistema de Alerta Temprana de Cusco y a otras autoridades competentes para facilitar el seguimiento de la emergencia y la adopción de medidas.

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Turistas podrán reprogramar o solicitar el reembolso de sus boletos tras el cierre de la vía férrea

Cientos de turistas quedaron varados durante varias horas en la estación de Ollantaytambo. Facebook

Mientras continúan las labores de control del incendio, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, anunció la activación de un protocolo especial para atender a los visitantes afectados por la suspensión del servicio ferroviario.

La medida permitirá que las personas que no lograron ingresar a Machu Picchu debido al cierre preventivo de la vía puedan acceder a facilidades para la reprogramación o el reembolso de sus boletos de ingreso a la ciudadela inca.

En un comunicado, la entidad señaló que viene coordinando con instituciones públicas y privadas involucradas en la atención de la emergencia para ofrecer una respuesta articulada.

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Asimismo, informó que se activó el protocolo de atención para casos fortuitos y de fuerza mayor, mecanismo previsto para este tipo de situaciones con el objetivo de reducir las afectaciones a los visitantes nacionales y extranjeros.

Las coordinaciones también incluyen acciones destinadas a garantizar la seguridad de los turistas y de la población local mientras se mantiene restringido el acceso ferroviario.

La emergencia ha dejado a numerosos viajeros varados principalmente en Ollantaytambo, desde donde esperaban abordar los trenes hacia la ciudadela. Hasta el momento, las autoridades no han informado una fecha para la reapertura de la vía férrea, debido a que el riesgo persiste por el comportamiento del incendio y la posibilidad de nuevos desprendimientos.

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El Sernanp reiteró que el fuego continúa afectando aproximadamente una hectárea de vegetación y recordó que, al tratarse de un incendio subterráneo, existe un mayor peligro por la caída de rocas, ramas y árboles sobre el corredor ferroviario.

Por esa razón, la Policía Nacional del Perú mantiene la recomendación de no acercarse a la zona afectada ni intentar caminar por la vía férrea, ya que no existe una ruta peatonal habilitada y las condiciones del terreno representan un riesgo para la integridad de las personas.