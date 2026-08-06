Estas son las comisiones de la Cámara de Diputados que tendrán mayor poder de decisión en el nuevo periodo legislativo

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas que funcionarán durante el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, estableciendo qué grupos parlamentarios tendrán mayor capacidad de participación en los principales debates y dictámenes del nuevo periodo legislativo.
La decisión fue tomada luego de la propuesta presentada por la Junta de Portavoces en sus sesiones del 4 y 5 de agosto de 2026. Según informó Andina Noticias, el acuerdo fue aprobado con 111 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención durante la sesión dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.
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Comisiones de Constitución y Economía tendrán 20 integrantes
Entre las comisiones con mayor número de miembros se encuentran algunas de las consideradas más relevantes por su impacto en las reformas legales, económicas e institucionales del país. Estas tendrán 20 integrantes cada una:
- Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores
- Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría
- Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
- Comisión de Educación, Cultura y Deporte
- Comisión de Justicia y Derechos Humanos
- Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
- Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes
Estos grupos tendrán un papel clave en la evaluación de proyectos de ley, reformas constitucionales, iniciativas económicas y propuestas vinculadas a la administración pública.
Otras comisiones tendrán 19 integrantes
Además, el Pleno aprobó que otro grupo de comisiones ordinarias esté conformado por 19 diputados. En este bloque se encuentran áreas vinculadas a seguridad, producción, salud, trabajo y desarrollo nacional.
Las comisiones que tendrán esta cantidad de integrantes son:
- Defensa Nacional y Orden Interno
- Desarrollo Agrario
- Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos
- Energía y Minas
- Producción, Comercio Exterior y Turismo
- Medio Ambiente y Sostenibilidad
- Salud
- Trabajo y Seguridad Social
- Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital
De acuerdo con Andina Noticias, la conformación aprobada permitirá iniciar el trabajo parlamentario del nuevo periodo con una estructura definida para la revisión de iniciativas legislativas y el seguimiento de políticas públicas.
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Definen comisiones no legislativas
Durante la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la cantidad de integrantes de las comisiones ordinarias no legislativas, órganos encargados de funciones específicas dentro del Parlamento.
La Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis miembros cada una, mientras que la Comisión de Acusaciones Constitucionales estará integrada por 26 diputados.
Asimismo, el Pleno aprobó la nómina de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2026-2028. Este grupo estará conformado por:
- Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular)
- Jessica Pérez Quispe (Juntos por el Perú)
- Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno)
- Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular)
- Heber López Letona (Partido Cívico Obras)
- Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación)
Nuevo oficial mayor de la Cámara de Diputados
En el inicio de la sesión plenaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, informó además sobre la designación de Hugo Rovira Zagal como nuevo oficial mayor del Parlamento.
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La decisión fue adoptada por la Mesa Directiva el pasado 30 de julio, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Con la definición de las comisiones y la designación del oficial mayor, la Cámara de Diputados completó parte de su organización interna para el periodo legislativo 2026-2027, en el que estos grupos tendrán la responsabilidad de evaluar y debatir las principales iniciativas que lleguen al Parlamento.
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