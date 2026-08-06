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Estas son las comisiones de la Cámara de Diputados que tendrán mayor poder de decisión en el nuevo periodo legislativo

La aprobación contó con 111 votos a favor y 15 en contra, mientras la Mesa Directiva informó la designación de Hugo Rovira como nuevo oficial mayor

Cinco personas de pie detrás de un podio con placas de Presidencia y Vicepresidencia. Al fondo, la bandera de Perú y el escudo nacional
El presidente Óscar Reto preside una sesión de la Cámara de Diputados de Perú donde se aprobó la distribución de integrantes de comisiones legislativas para el periodo 2026-2027. (Congreso de la República)
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la distribución de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas que funcionarán durante el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, estableciendo qué grupos parlamentarios tendrán mayor capacidad de participación en los principales debates y dictámenes del nuevo periodo legislativo.

La decisión fue tomada luego de la propuesta presentada por la Junta de Portavoces en sus sesiones del 4 y 5 de agosto de 2026. Según informó Andina Noticias, el acuerdo fue aprobado con 111 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención durante la sesión dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto.

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Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Comisiones de Constitución y Economía tendrán 20 integrantes

Entre las comisiones con mayor número de miembros se encuentran algunas de las consideradas más relevantes por su impacto en las reformas legales, económicas e institucionales del país. Estas tendrán 20 integrantes cada una:

  • Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores
  • Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría
  • Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
  • Comisión de Educación, Cultura y Deporte
  • Comisión de Justicia y Derechos Humanos
  • Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos
  • Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes

Estos grupos tendrán un papel clave en la evaluación de proyectos de ley, reformas constitucionales, iniciativas económicas y propuestas vinculadas a la administración pública.

Sala de sesiones con legisladores de pie frente a pupitres de madera equipados con micrófonos y pantallas. Alfombra roja cubre el suelo
El Pleno de la Cámara de Diputados de Perú sesiona durante la aprobación de la distribución de las comisiones legislativas para el periodo 2026-2027. (Congreso de la República)

Otras comisiones tendrán 19 integrantes

Además, el Pleno aprobó que otro grupo de comisiones ordinarias esté conformado por 19 diputados. En este bloque se encuentran áreas vinculadas a seguridad, producción, salud, trabajo y desarrollo nacional.

Las comisiones que tendrán esta cantidad de integrantes son:

  • Defensa Nacional y Orden Interno
  • Desarrollo Agrario
  • Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos
  • Energía y Minas
  • Producción, Comercio Exterior y Turismo
  • Medio Ambiente y Sostenibilidad
  • Salud
  • Trabajo y Seguridad Social
  • Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital

De acuerdo con Andina Noticias, la conformación aprobada permitirá iniciar el trabajo parlamentario del nuevo periodo con una estructura definida para la revisión de iniciativas legislativas y el seguimiento de políticas públicas.

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Vista general del Pleno de la Cámara de Diputados con decenas de diputados de pie en sus escaños, una pantalla al fondo y cámaras de televisión en un balcón
El Pleno de la Cámara de Diputados de Perú aprueba la distribución de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas para el periodo 2026-2027. (Congreso de la República)

Definen comisiones no legislativas

Durante la misma sesión, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la cantidad de integrantes de las comisiones ordinarias no legislativas, órganos encargados de funciones específicas dentro del Parlamento.

La Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo y la Comisión de Ética Parlamentaria tendrán seis miembros cada una, mientras que la Comisión de Acusaciones Constitucionales estará integrada por 26 diputados.

Asimismo, el Pleno aprobó la nómina de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2026-2028. Este grupo estará conformado por:

  • Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular)
  • Jessica Pérez Quispe (Juntos por el Perú)
  • Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno)
  • Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular)
  • Heber López Letona (Partido Cívico Obras)
  • Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación)

Nuevo oficial mayor de la Cámara de Diputados

En el inicio de la sesión plenaria, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, informó además sobre la designación de Hugo Rovira Zagal como nuevo oficial mayor del Parlamento.

La decisión fue adoptada por la Mesa Directiva el pasado 30 de julio, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con la definición de las comisiones y la designación del oficial mayor, la Cámara de Diputados completó parte de su organización interna para el periodo legislativo 2026-2027, en el que estos grupos tendrán la responsabilidad de evaluar y debatir las principales iniciativas que lleguen al Parlamento.

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