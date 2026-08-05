Jairo Vélez explicó su conexión con la hinchada de Alianza Lima y el “privilegio” de ser llamado a la selección peruana

El jugador de Alianza Lima dijo que la citación a la selección le llegó en una etapa de madurez y la asumió como reconocimiento a su trabajo, con la prioridad de rendir en cada convocatoria (Alianza Lima)

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Jairo Vélez atraviesa días intensos en Alianza Lima. El futbolista ecuatoriano habló de su momento, del vínculo con la hinchada y de los objetivos que se trazó para lo que viene.

En una entrevista con radio Ovación, Vélez contó que valora especialmente haber vuelto a convertir y estar involucrado en jugadas de gol, aunque remarcó que el foco del plantel está puesto en sostener una fortaleza como local y continuar sumando victorias.

También describió que su integración al club fue rápida por el afecto del hincha “blanquiazul”, pero insistió en que su lugar se sostiene en el rendimiento diario y en el trabajo: “Hoy mi corazón, mi esfuerzo, todo está para, para Alianza Lima”.

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Tras reconocer que el inicio de temporada tuvo momentos complejos por una relación tirante entre el equipo y los aficionados, el jugador explicó que esa etapa terminó por consolidar la unidad interna. En ese marco, también se refirió a su convocatoria con Perú, a la que definió como un privilegio y una señal de reconocimiento por su tarea, y proyectó metas que incluyen pelear por un campeonato nacional y sostenerse en la ruta hacia un Mundial, sin perder la concentración en el día a día.

Su llamado a la selección peruana

El volante de Alianza Lima afirmó que vive una etapa de madurez futbolística, celebró su regreso a la selección peruana y explicó el rol ofensivo que le asignó el comando técnico. (Selección Peruana)

Vélez relató que la citación a la selección peruana llegó en un momento de madurez personal y profesional. Ante la consulta sobre cómo vivió el paso de ser una opción a convertirse en titular y goleador del proceso, respondió desde una mirada ligada a su fe y a la constancia en el entrenamiento. “Yo primero, te digo, estoy muy agradecido por la oportunidad”, señaló, antes de explicar que su prioridad es entregarse y rendir al máximo cada vez que le toca.

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En esa línea, el jugador detalló que atravesó una racha positiva en la que logró anotar “cuatro goles en estas últimas cuatro fechas”, aunque advirtió que el fútbol no siempre ofrece el mismo escenario. “Hay momentos que que te sale todo, hay momentos que a veces no, pero uno sigue trabajando de la misma manera”, sostuvo.

También se refirió a las indicaciones del cuerpo técnico en la selección y remarcó que el solo hecho de ser convocado ya representa un punto alto. “El simple hecho de ser llamado a la selección es un privilegio”, afirmó. Luego, añadió que las tareas cambian según el adversario y el plan del partido: “Se trabaja dependiendo también mucho del rival que te toque”.

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Consultado por su rol reciente, explicó que, en esa etapa, se le pidió posicionarse con mayor vocación ofensiva. “Siempre se me ha pedido por ahí, en la posición que he estado jugando ahora último en la selección.Y estar un poco más atacando que, que defendiendo”, dijo.

Su presente y adaptación a Alianza Lima

El mediocampista destacó el crecimiento colectivo de Alianza Lima, recordó el difícil inicio con la hinchada y afirmó que la unidad del plantel fue clave para cambiar el panorama. (Alianza Lima)

En su repaso por el plano local, Vélez habló del valor que le dio a volver a marcar y a participar en acciones decisivas, pero insistió en que la prioridad del grupo es colectiva. “Siempre es bueno, eh, anotar, participar en los goles, pero bueno, aquí lo más importante siempre es el equipo”, expresó. Y amplió: “Lo importante es que nos hacemos fuerte en casa y que seguimos sumando”.

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Sobre el vínculo con la hinchada en Matute, reconoció que percibe el respaldo, aunque evitó presentarlo como un punto de llegada. “Trato de no imaginarme cosas más allá de lo que me corresponde”, comentó. Para él, el proceso se sostiene en la rutina profesional: “El trabajo de uno es el que habla”.

Vélez admitió que, al comienzo del año, la relación entre el plantel y los hinchas no transitó su mejor etapa. En ese contexto, explicó que el golpe inicial terminó reforzando la cohesión interna. “Lo que no te mata te hace más fuerte”, completó, y señaló que aquella situación los empujó a “fortalecer el grupo” y a convencerse de que, con unidad, podían salir adelante.

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En lo futbolístico, el volante destacó su capacidad para ocupar distintos puestos y ajustar su tarea a lo que pida cada partido. Ante la consulta sobre su función, respondió que el esquema depende del análisis del adversario y de la propuesta de juego. “Dependiendo del rival, se analiza y busca una táctica y una idea de juego. Y dependiendo de eso, vamos, nos vamos adaptando”, indicó.

Al hablar de su zona de mayor comodidad, contó que se siente mejor “un poco más de, de enganche suelto”, aunque describió que hoy su papel es flexible, con tramos en los que actúa como enganche, mixto o volante. Atribuyó esa dinámica a la libertad que el equipo logró incorporar en su manera de atacar y moverse sin pelota. “Hoy en día esa es una de las, de las fortalezas que tenemos”, resumió.

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También se detuvo en la personalidad del entrenador Pablo Guede, a quien describió con el mismo nivel de intensidad en la competencia y en las prácticas. “Lo vive de la misma manera”, aseguró. Y explicó que el tono de las conversaciones varía según el momento: “Hay momentos que hablamos y le toca hablar un poco más fuerte”.

Las metas futuras

El futbolista sostuvo que afronta el buen momento con equilibrio, fijó como objetivo terminar la temporada con un campeonato y apuntó a mantenerse en la ruta mundialista con Perú. (Alianza Lima)

Vélez sostuvo que, pese a los cambios de escenario, intenta sostener un equilibrio emocional basado en su familia y en su vida de fe. En ese sentido, afirmó que los picos de rendimiento no deben desordenar su foco. “Así como, como no me vuelvo loco cuando no me salen las cosas, tampoco cuando me salen”, señaló. Y vinculó esa estabilidad con “el temple” y con la claridad sobre su camino personal.

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En cuanto a los objetivos deportivos, marcó que su mirada inmediata se concentra en el trabajo cotidiano con Alianza Lima y en los desafíos que el equipo pretende alcanzar. Al ser consultado por su siguiente meta, admitió que la ilusión de llegar a lo más alto con Perú está presente, pero insistió en que su atención está puesta en el día a día. “El mundial está ahí”, dijo, y de inmediato precisó su enfoque: “Creo que voy enfocado en Alianza. Vamos, te digo, vamos día a día, partido a partido”.

En esa misma respuesta, añadió que su prioridad es cerrar la temporada de la mejor forma con el club y avanzar hacia el objetivo compartido del grupo. “Tratar de primero que este año terminar bien con, con el equipo, ¿no? Poder lograr el objetivo que queremos todos”, expresó.

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En el tramo final de la charla, también se refirió a la competencia del campeonato local y al tipo de encuentros que exigen máxima atención, como los que considera históricamente complejos. “Desde que yo estoy acá en Perú, el Boys siempre ha sido un equipo difícil, siempre ha sido un equipo aguerrido”, comentó, y anticipó que la diferencia puede estar en el margen de error: “El que cometa por ahí menos, menos errores, el que falle menos, imagino que ese ha de llevar el, el, el mejor resultado”.