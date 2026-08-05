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El argentino Rodrigo Insúa quería fichar por Universitario, pero Barracas tomó insólita postura para no dejarlo salir: “Era prioridad”

Los ‘cremas’ ya habían abierto contacto formal por el lateral izquierdo, pero el diálogo con el club propietario del pase se cortó de manera abrupta y el plan A quedó en pausa

Rodrigo Insúa – Universitario de Deportes – Héctor Cúper – Liga 1 – Perú – deportes – 5 agosto
El lateral era la prioridad de Héctor Cúper y había dado el visto bueno, pero el club argentino elevó las exigencias, pidió más dinero y luego cortó el contacto, según Gustavo Peralta (Instagram: chinoinsuaa)
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Universitario de Deportes avanzó en las últimas semanas con la búsqueda de un lateral izquierdo y, en ese proceso, Rodrigo Insúa apareció como la alternativa que más convencía al entrenador Héctor Cúper.

De acuerdo con lo expuesto en una transcripción sobre la negociación y con lo contado por Gustavo Peralta en Hablemos de MAX, el futbolista —propiedad de Barracas— figuró desde el inicio como el “primerísimo” objetivo del club peruano. La “U” tomó contacto con el representante del jugador y, en una primera instancia, el diálogo se encaminó.

Sin embargo, el pase no se concretó: Barracas incrementó las exigencias económicas, pidió una suma considerada elevada y, cuando debía abrirse una etapa más formal de conversaciones, dejó de contestar.

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Insúa era la prioridad de Cúper y la negociación se trabó con Barracas

Rodrigo Insúa – Universitario de Deportes – Héctor Cúper – Liga 1 – Perú – deportes – 5 agosto
Rodrigo Insúa fue el principal objetivo de Héctor Cúper para reforzar el lateral izquierdo de Universitario, pero Barracas endureció la negociación y frenó una operación que parecía encaminada. (Instagram: chinoinsuaa)

La elección de Insúa se dio luego de un periodo de observación y evaluación interna. Según relató Peralta, Cúper primero optó por “esperar y ver”, y en ese marco analizó alternativas para el puesto. En esa lista, insistió el periodista, el principal apuntado fue el lateral de Barracas.

El primerísimo era Rodrigo Insúa. Rodrigo Insúa es jugador de Barracas y ese es el que quería Universitario primero, primero”, dijo Peralta en el programa Hablemos de MAX. En el mismo intercambio, subrayó que la operación se activó con un contacto directo con el entorno del futbolista: “La U contactó con su representante”.

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El avance inicial, siempre en la versión difundida en el espacio citado, tuvo un elemento clave: la voluntad del jugador de ponerse la camiseta crema. “Insúa quería venir, todo ok”, aseguró Peralta, en una frase que reforzó la idea de que el principal obstáculo no estuvo del lado del futbolista.

Con ese escenario, la traba apareció cuando la conversación pasó del interés a las condiciones concretas. Peralta explicó que Barracas cambió el tono de la negociación: “Barracas en un principio encareció la operación, pidió demasiado dinero y cuando tenían que ir a la siguiente etapa para negociar, desaparecieron. Ya no volvieron a contestar”.

El resultado práctico fue una parálisis: sin respuesta del club dueño del pase y con condiciones económicas que se volvieron más difíciles, la posibilidad de cerrar la llegada de Insúa se diluyó, pese a que Universitario lo tenía como la primera alternativa para el puesto.

La falta de respuesta y los motivos que deslizó el periodista

Rodrigo Insúa – Universitario de Deportes – Héctor Cúper – Liga 1 – Perú – deportes – 5 agosto
La negociación por Rodrigo Insúa perdió impulso después de que Barracas interrumpiera las conversaciones. Gustavo Peralta atribuyó esa situación a prioridades internas del club argentino. (Instagram: chinoinsuaa)

El punto determinante, de acuerdo con el testimonio, fue el silencio posterior. En el diálogo al aire, la segunda voz del programa resumió el episodio en una idea concreta: “O sea, dejaron de contestar”. Peralta no lo negó y reforzó la imagen de un contacto que se cortó cuando debía profundizarse.

A la hora de explicar por qué Barracas no continuó el intercambio, Peralta aclaró que se trataba de una apreciación propia. “Porque creo yo, es opinión personal, en Barracas hay varios problemas a partir de Chiquita Tapia, AFA y demás cosas. Están en otra”, sostuvo. Y completó con una lectura sobre prioridades: “O sea, lo que menos les interesa es ahorita hablar con un club peruano. Están en otra”.

En ese mismo tramo, volvió a remarcar que la predisposición del futbolista —y del representante— no era el inconveniente central, según la versión que le transmitieron desde el club peruano: “Pero que Insúa quería y que Caniggia, el representante, quería— según me dicen en la U, sí”.

Con el canal de negociación sin respuesta y el costo inicial elevado, Universitario optó por no estirar una situación que no avanzaba. La operación, en los hechos, quedó en suspenso y el club pasó a un plan alternativo para cubrir el mismo puesto.

El giro hacia Ignacio Abraham y el cronograma que maneja la “U”

Rodrigo Insúa – Universitario de Deportes – Héctor Cúper – Liga 1 – Perú – deportes – 5 agosto
Universitario cambió de objetivo tras el freno en la negociación con Barracas y puso el foco en Ignacio Abrahán, cuya incorporación dependerá de completar los últimos trámites administrativos. (Instagram)

Caída la opción Insúa, el club se volcó a Ignacio Abrahán, a quien Cúper conoce por una etapa previa de trabajo. Según el reporte, el entrenador lo tuvo en la selección de Siria, un antecedente que pesó para considerarlo como segunda alternativa.

Peralta lo describió como el paso natural tras el freno con Barracas: “Como no se dio y quedó ahí, fueron a la otra etapa, que es Ignacio Abrahán, un jugador que lo conoce Cúper muy bien porque lo tuvo en la selección de Siria”.

En paralelo, el periodista advirtió que el cambio de objetivo no implicó una negociación simple. “Está ahí, pero en una operación encarecida”, señaló, al hablar de los términos que rodean esa contratación.

En la transcripción sobre el tema, además, se indicó que el club dueño del pase es de Túnez y que el proceso estaba enfocado en completar documentación y concretar el pago correspondiente. En la misma línea, Peralta aportó detalles del momento administrativo: “Van a esperar mañana después de firmar los últimos documentos con el club de Túnez, que se haga el desembolso del dinero”.

En cuanto a los plazos, el periodista vinculó la definición con el calendario inmediato de Universitario y el partido ante Cristal. “Ahí se decidirá… después del partido con Cristal, pero ahí se define todo y el lunes la U debe tener ya el lateral izquierdo”, afirmó. Cuando le repreguntaron por el día, reforzó la idea de un límite cercano: “El lunes como máximo”.

La proyección, según su relato, es cerrar el acuerdo durante el fin de semana y comunicarlo oficialmente al inicio de la semana siguiente: “Lo deben tener cerrado el fin de semana y anunciado el lunes”. En ese escenario, la historia de Insúa quedó como el primer intento que no prosperó: no por falta de voluntad del jugador, sino por el encarecimiento de la operación y la posterior ausencia de respuesta de Barracas en el tramo decisivo de la negociación.

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