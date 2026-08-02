Perú vs Corea del Sur EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

Últimas noticias

Universitario vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Cusco por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 La ‘U’, de un presente muy agradable al concatenar dos triunfos, desafía al ‘papá’, que atraviesa una dinámica preocupante a nivel doméstico, aunque en la Copa Sudamericana ha dado el gran golpe eliminando al campeón

A qué hora juega Universitario vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026 El equipo de Héctor Cúper visita al de Horacio Melgarejo en el Garcilaso de la Vega. El duelo se presenta como el más atractivo de la jornada. Revisa la programación

Dónde ver Perú vs Corea del Sur HOY: canal TV del partido de la ‘bicolor’ por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de vóley 2026 La selección peruana de vóley afronta este encuentro después de una ajustada derrota frente a España, que se definió en el quinto set. Conoce cómo sintonizar este último cotejo del equipo de Marcello Bencardino

Sporting Cristal vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 El conjunto dirigido por Roberto Mosquera afronta el duelo tras quedar fuera de la Copa Sudamericana y se enfrentará a un adversario que aún no conoce la derrota en el inicio del torneo. Sigue todas las incidencias