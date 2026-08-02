Perú vs Corea del Sur EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 3 de la Copa Federación Sub 17 de Vóley 2026

¡Día de partido! Perú se mide hoy, domingo 2 de agosto, ante Corea del Sur por la tercera fecha de la Copa Federación sub 17 de vóley 2026. El cotejo está programado para las 17:00 horas en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja.
¿Cómo llegan los equipos?
Perú llega a la tercera y última jornada de la Copa Federación Sub 17 con un triunfo y una derrota, dejando buenas sensaciones en ambos compromisos. En su estreno, las dirigidas por Marcello Bencardino protagonizaron una notable remontada para vencer por 3-2 a República Dominicana, demostrando capacidad de reacción y fortaleza mental tras comenzar en desventaja. Sin embargo, en la segunda fecha volvieron a disputar un encuentro muy parejo, aunque esta vez cayeron por 3-2 frente a España luego de un intenso duelo que se definió en el tie-break. Así, la ‘bicolor’ buscará despedirse del torneo amistoso con una victoria antes de emprender viaje a Chile para disputar el Mundial de la categoría.
Corea del Sur, por su parte, aún no conoce el triunfo en el certamen, aunque también ha protagonizado partidos muy disputados. En su debut llevó a España hasta el quinto set, pero terminó perdiendo por 3-2, mientras que en la segunda jornada volvió a extender el encuentro al máximo frente a República Dominicana, que nuevamente se impuso por el mismo marcador. De esta manera, tanto las asiáticas como las peruanas afrontarán el cierre de la Copa Federación tras haber disputado diez sets en dos presentaciones, un exigente rodaje que les servirá para llegar con mayor ritmo competitivo al Mundial Sub 17.
Programación del Perú vs Corea del Sur
La selección peruana de vóley enfrentará a Corea del Sur el domingo 2 de agosto a las 17:00 horas de Perú en el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja.
En otros países, el partido dará inicio en los siguientes horarios: a las 16:00 horas en México; a las 17:00 horas en Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas en Venezuela, Estados Unidos, Chile y Bolivia; y a las 19:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Dónde ver Perú vs Corea del Sur: canal TV del partido por Copa Federación de vóley
Los aficionados podrán seguir el partido entre Perú y Corea del Sur por la Copa Federación Sub 17 de vóley a través de la transmisión oficial de Latina Televisión, medio que posee los derechos exclusivos del torneo.
El encuentro estará disponible tanto en la señal abierta de Latina como en sus plataformas digitales, incluyendo la aplicación y el sitio web del canal.
La Federación Peruana de Vóley también transmitirá el partido en vivo desde su canal oficial de YouTube, ofreciendo una alternativa adicional para quienes deseen ver el encuentro por internet.
Infobae Perú, por su parte, brindará una cobertura completa del duelo frente a Corea del Sur, con el punto a punto en tiempo real, declaraciones, reacciones y toda la información relevante.
Resultados de la fecha 2 de la Copa Federación Sub 17
- República Dominicana 3-2 Corea del Sur (16-25, 25-14, 25-22, 21-25 y 15-13)
- Perú 2-3 España (25-20, 17-25, 25-19, 19-25, 15-10)
Convocadas de la selección peruana sub 17
- Armadoras: Marcela Manrique (capitana) y Mireya Maldonado
- Puntas: Fernanda Pinto, Valentina Valera, Sofía Olavarría y Nahir Cueva
- Opuestas: Tamara Galdós y Cielo Quispe
- Centrales: Dara Herrada, Avril Moran, Kiara Lazo y Zoe Koechlin
- Líberos: Kaori Mendoza y Vannia Adrianzen