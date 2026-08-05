Perú
Agregar Infobae enGoogle

Karina Rivera anuncia su regreso a la televisión con un nuevo programa en Panamericana TV: "Muy contenta en mi nueva casa"

La conductora peruana confirmó con un video en sus redes sociales que regresa a la pantalla abierta con una propuesta para las tardes, aunque el canal todavía no revela la fecha de estreno

La reconocida conductora Karina Rivera anuncia su esperado regreso a la televisión para presentar un nuevo espacio en Panamericana TV. El programa combinará testimonios impactantes que buscan respuestas con historias de ficción que emocionan, enamoran y sorprenden. Video: Instagram Karina Rivera
Guardar

Una de las conductoras más queridas de la televisión peruana vuelve a las pantallas. Karina Rivera anunció este miércoles 5 de agosto su regreso a la televisión con un nuevo programa en Panamericana Televisión, según confirmó ella misma a través de sus redes sociales, donde publicó un video promocional que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

La animadora, conocida por toda una generación de peruanos gracias al recordado programa infantil ‘Karina y Timoteo’, acompañó el clip con un mensaje que no dejó lugar a dudas: “Muy contenta de regresar a la TV con un programa con propósito en mi nueva casa, Panamericana Televisión. Nos vemos pronto”.

PUBLICIDAD

El video que confirma el regreso: testimonios y telenovelas en las tardes

El material promocional publicado por Rivera ofrece las primeras pistas sobre el formato del programa. En el clip, la conductora aparece frente a imágenes de calles y situaciones cotidianas de Lima, mientras anuncia: “Soy Karina Rivera y estoy de regreso. Vengo a escuchar testimonios que importan. Que buscan respuestas”.

A continuación, el video intercala esas imágenes sociales con escenas de telenovelas clásicas como ‘La hija del mariachi’ y ‘Ana de nadie’, mientras Rivera añade: “Después, las historias que nos emocionan. Que nos enamoran. Y las que nunca dejan de sorprendernos. No importa cuál sea tu historia, aquí siempre hay una para ti”.

PUBLICIDAD

El cierre del video apunta directamente al horario de tarde: “Muy pronto, tus tardes cambian en Panamericana, siempre contigo”. La combinación de contenido social con emisión de telenovelas sugiere un formato de magazine o programa de franja vespertina, aunque el canal no ha confirmado detalles oficiales sobre la propuesta.

Mujer rubia con blazer rosa, top blanco y collar dorado sonríe en primer plano; detrás, fondo de estudio de televisión borroso con texto "KARINA RIVERA"
Karina Rivera anunció su regreso a la televisión con un nuevo programa en Panamericana Televisión.

El tiktoker José Pastor, que sigue de cerca el movimiento de figuras de la televisión peruana, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente al anuncio. “Karina Rivera sorprende y ya aparece en Panamericana. ¿Tendrá programa al estilo de Andrea Llosa?”, señaló Pastor en su cuenta, en referencia al formato periodístico de casos sociales que conducía Llosa en ATV.

El creador de contenido también advirtió sobre los antecedentes del canal: “En Panamericana se anunciaban bastante programas de televisión que al final no salieron al aire”, indicó, y mencionó como precedente el magazine que iban a conducir Maju y Ethel, que nunca llegó a emitirse.

De ‘Karina y Timoteo’ a tres décadas de pantallas: el recorrido de una figura peruana

Rivera tiene detrás suyo una trayectoria que abarca más de tres décadas en la televisión peruana. Su nombre quedó ligado de forma permanente al programa infantil ‘Karina y Timoteo’, que se inició en América Televisión el 13 de febrero de 1995 y se convirtió en el espacio infantil más visto de la segunda mitad de los noventa, con un formato que combinaba juegos, dibujos animados y canciones.

La conductora llegó al programa tras pasar por espacios como ‘Gisela en América’ y haber representado al Perú en el Festival de Viña del Mar en 1995 y 1997. El 14 de agosto de 1999, Karina Rivera fue retirada de ‘Karina y Timoteo’ durante su segundo embarazo, en circunstancias que ella misma describió años después como un proceso doloroso.

“Me cambiaron sin avisar, caí al piso y lloré a mares”, declaró Rivera en una entrevista con la periodista Milagros Leiva a fines de 2025. Su lugar fue ocupado por María Pía Copello, lo que dio inicio a uno de los episodios más recordados —y debatidos— de la televisión peruana.

Primer plano de una mujer rubia con blazer fucsia y top blanco, sonriendo, sobre un fondo de pantallas con imágenes y el texto Karina Rivera
Karina Rivera confirmó en redes sociales su llegada a Panamericana TV con un video promocional que se viralizó entre sus seguidores.

Tras su salida de América, Rivera continuó en pantallas: condujo ‘Karina y sus amigos’ en Latina Televisión entre 2000 y 2003, regresó a ATV con ‘Creciendo con tu bebé’ y el programa ‘Hola a todos’ junto a Mathías Brivio en 2011, y más tarde presentó espacios en Global TV, UCV Satelital y Willax Televisión. Su último registro televisivo en pantalla abierta fue en Latina Televisión en 2020, con los programas ‘Todo por amor’ y ‘La ruta del amor’.

El canal de streaming que no prosperó y la nueva apuesta por la señal abierta

El anuncio de Panamericana llega meses después de un proyecto que generó expectativa pero del que no se supo más. A fines de 2025, Rivera apareció en el video de lanzamiento del canal de streaming ‘+QTV’ de María Pía Copello, en un momento que el público siguió con atención por la carga simbólica que representaba: las dos conductoras que protagonizaron el polémico relevo de 1999 se veían por primera vez frente a frente.

“Nunca nos dejaron juntarnos. Y ahora, después de 25 años, por fin nos vemos cara a cara”, afirmó Rivera en aquel clip. La aparición abrió la posibilidad de una colaboración en el canal digital, pero no se concretó ningún anuncio formal de un programa conjunto. La reacción de los seguidores de Rivera al nuevo anuncio fue inmediata.

Entre los comentarios en sus redes sociales, abundaron mensajes de bienvenida: “Por fin una cara que merece ver la TV”, “Qué bacán, por fin veré televisión” y “La única verdadera e irreemplazable”, fueron algunas de las expresiones de sus fans.

Otros recordaron su etapa más popular: “Waaaa… yo quiero verte con Timoteo nuevamente”. No faltaron las voces escépticas, con algún comentario que puso en duda la continuidad del proyecto: “En Panamericana no vas a durar ni un año”. La fecha de estreno del programa aún no ha sido anunciada por Panamericana Televisión.

Temas Relacionados

Karina RiveraPanamericana TVNuevo programaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Despiste de camión de carga provoca derrame en la calzada y cierre total de la Vía de Evitamiento en sentido hacia el sur

Lima Expresa informó que la congestión vehicular se extendió desde el puente Habich hasta el puente Huáscar mientras continuaban las labores para retirar el camión y limpiar el derrame

Despiste de camión de carga provoca derrame en la calzada y cierre total de la Vía de Evitamiento en sentido hacia el sur

Aseguradora deberá pagar S/ 118.195 por llamadas spam: se analizaron más de 11 mil audios para determinar la multa

Indecopi confirmó la sanción tras determinar que la compañía no acreditó contar con la autorización de los usuarios para ofrecer productos mediante comunicaciones comerciales. La investigación incluyó la revisión de más de 11.000 grabaciones de llamadas

Aseguradora deberá pagar S/ 118.195 por llamadas spam: se analizaron más de 11 mil audios para determinar la multa

Cusco se prepara para la llegada del papa León XIV: Espera recibir hasta 100 mil devotos en Sacsayhuamán

La histórica gira del pontífice nacionalizado peruano recorrerá cuatro regiones entre el 11 y el 17 de noviembre. Expectativa máxima en Cusco, Lima y Lambayeque por las misas masivas y el operativo logístico sin precedentes

Cusco se prepara para la llegada del papa León XIV: Espera recibir hasta 100 mil devotos en Sacsayhuamán

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

La exmodelo publicó un mensaje en sus redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de Víctor Angobaldo, luego de un accidente de tránsito en Cañete.

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Así vivieron los turistas que quedaron varados en Machu Picchu por los incendios forestales que obligaron a suspender los trenes

La emergencia dentro del Santuario Histórico de Machu Picchu mantiene paralizado el servicio de trenes, mientras SERFOR monitorea el incendio y el Ministerio de Cultura ofrece facilidades para los visitantes afectados

Así vivieron los turistas que quedaron varados en Machu Picchu por los incendios forestales que obligaron a suspender los trenes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Luis Rubio, voceado para presidir EsSalud: esta sería la razón detrás de su renuncia a la candidatura por Lima

JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

Presidente del JNE evita referirse al caso de Rafael López Aliaga, pero cree que “debe permitirse la reelección”

¿Reelección encubierta? Más de 130 alcaldes electos en 2022 postulan en 2026 como primer regidor a nivel nacional

ENTRETENIMIENTO

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo apoyan a Naldy Saldaña y dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

Kevin Díaz reaparece en clínica tras aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’: “Gracias a Dios que me protege”

DEPORTES

Jairo Vélez explicó su conexión con la hinchada de Alianza Lima y el “privilegio” de ser llamado a la selección peruana

Jairo Vélez explicó su conexión con la hinchada de Alianza Lima y el “privilegio” de ser llamado a la selección peruana

Hernán Barcos se juntó con Guillermo Viscarra tras su reciente salida de Alianza Lima y compartieron mensajes: “Historia pura”

Denuncian amenazas y violencia contra árbitros tras FC Cajamarca vs Sport Huancayo: ANDADP pide garantías y rechaza agresiones

¿Qué viene para Ignacio Buse? El próximo torneo que disputará tras su eliminación en el Masters 1000 de Montreal 2026

Ignacio Buse se despide prematuramente del Masters 1000 de Montreal 2026 tras ceder en sets corridos ante Cameron Norrie