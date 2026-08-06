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Keiko Fujimori furiosa por abandono de geomallas en Santa Eulalia: “La negligencia que hubo en los últimos años es terrible”

La mandataria inspeccionó el almacén donde permanecen las estructuras adquiridas hace tres años y anunció medidas para instalarlas antes de la temporada de lluvias

Keiko Fujimori inspeccionó un almacén en Santa Eulalia donde permanecen almacenadas geomallas adquiridas hace tres años para prevenir huaicos y cuestionó que no hayan sido instaladas
Keiko Fujimori inspeccionó un almacén en Santa Eulalia donde permanecen almacenadas geomallas adquiridas hace tres años para prevenir huaicos y cuestionó que no hayan sido instaladas
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La presidenta Keiko Fujimori inspeccionó este martes un almacén en Santa Eulalia, en la provincia de Huarochirí, donde permanecen sin uso geomallas adquiridas hace tres años, y cuestionó que ese material de prevención frente a huaicos no haya sido instalado durante la gestión anterior.

La mandataria explicó que la situación formó parte de los reportes recibidos durante la transferencia de gobierno y la comparó con otros casos de recursos públicos que, según afirmó, permanecieron sin utilizar.

“Hace algunos días hemos visto un informe periodístico donde daba cuenta de geomallas que estaban acá abandonadas. Es parte también del reporte que se recibió de los equipos de transferencia”, declaró en diálogo con la prensa.

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“Ya teníamos varios informes de los diferentes sectores que estaban las cosas abandonadas, almacenes llenos, y que lamentablemente nunca hubo la disposición ni la orden para entregar los cuadernos a los niños, para que el material médico llegue a los hospitales donde corresponde”, agregó.

Desde Santa Eulalia, Keiko Fujimori muestra su preocupación por la falta de prevención de desastres. Señala que las geomallas, hechas a medida para las quebradas de la zona, llevan años almacenadas en lugar de proteger a los ciudadanos de los mortales huaicos | Canal N

Fujimori precisó que las geomallas fueron compradas hace tres años y permanecen almacenadas desde hace dos, por lo que informó que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, presentará una propuesta ante el Consejo de Ministros para ponerlas en funcionamiento.

“Estas geomallas fueron adquiridas hace tres años. Están en este almacén tiradas desde hace dos años atrás. Entonces, ¿qué cosa hemos dispuesto? El ministro de Agricultura va a sustentar hoy en la tarde en el Consejo de Ministros para poder utilizar estas geomallas”, señaló.

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La jefa de Estado indicó que el plan contempla la instalación de 12 geomallas en las quebradas de Huascarán, Río Seco, Yanacoto, Quirio, Cupiche, Cachahuara, La Ronda, Señor de los Milagros, Chacrasana y Guayaringa. Además, anunció la construcción de 35 diques en sectores como Santa Inés 1 y 2, Cóndores 1 y 2, Cusipata, Manzana G, X5, X6, Huascata, Panorama, Ñaña, Caraponguillo y Laguna.

Advirtió que estas obras buscan reducir el riesgo ante la temporada de lluvias y la posible llegada del fenómeno de El Niño, especialmente en una zona donde, recordó, se han registrado pérdidas humanas.

“Sabemos que normalmente de enero a marzo son épocas de lluvias y generan muchos huaicos. Durante la llegada del fenómeno del Niño esto es catastrófico. Sabemos que en esta zona se han perdido vidas humanas. Por eso es tan importante la utilización de estas geomallas”, afirmó.

La mandataria afirmó que el hallazgo formó parte de los reportes recibidos durante la transferencia de gobierno y comparó el caso con otros recursos públicos que, según dijo, quedaron abandonados
La mandataria afirmó que el hallazgo formó parte de los reportes recibidos durante la transferencia de gobierno y comparó el caso con otros recursos públicos que, según dijo, quedaron abandonados

Fujimori también responsabilizó a las anteriores administraciones por el estado del proyecto y destacó que el material fue fabricado específicamente para cada quebrada.

“La negligencia que ha habido en los últimos años es terrible. Yo ya no voy a entrar en esos detalles. Ustedes, señores periodistas, van a poder constatar que todas estas geomallas fueron hechas además a medida de cada quebrada. Son de muy buen material, de acero, que provienen de Suiza”, sostuvo.

La lideresa de Fuerza Popular indicó, finalmente, que ha requerido al ministro Vinelli exponer la propuesta ante el Consejo de Ministros y coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los recursos necesarios para ejecutar las obras antes del inicio de las lluvias.

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