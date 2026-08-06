César Sánchez Chavesta, exdirector de ‘La Bella Luz’, podría enfrentar hasta 17 años de prisión por acoso sexual y tocamientos indebidos

La abogada Rosario Sasieta analiza la grave denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector de 'La Bella Luz', César Sánchez Chavesta. Detalla los agravantes por acoso sexual y tocamientos indebidos, que podrían sumar una condena de hasta 17 años de prisión. Video: América TV / América Hoy

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El caso de Naldy Saldaña contra César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta ‘La Bella Luz’, tomó una nueva dimensión este miércoles cuando una especialista en derecho penal precisó la pena máxima a la que podría enfrentarse el acusado: 17 años de prisión. El análisis jurídico, emitido en el programa ‘América Hoy’, puso cifras concretas a una investigación que la Fiscalía ya tiene en curso y que cada día suma nuevas voces al debate público.

La abogada Rosario Sasieta, exministra de la Mujer, fue la encargada de desmenuzar los alcances legales del caso ante las conductoras del programa. Su análisis partió de los videos difundidos por ‘Magaly TV La Firme’, que muestran a Sánchez Chavesta en actitudes que la Fiscalía investiga como tocamientos indebidos y acoso sexual, ocurridos el 18 de junio durante una jornada de ensayos de la agrupación.

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La pena que podría recibir el acusado de hasta 17 años de cárcel

Sasieta explicó en ‘América Hoy’ que los delitos atribuidos a Sánchez Chavesta tienen carácter agravado, lo que eleva sustancialmente las penas base contempladas en el Código Penal. Para el delito de tocamientos indebidos, la abogada indicó que la condena podría oscilar entre 6 y 9 años de prisión.

“Está probado el tocamiento indebido. Ese video es certero, es fidedigno y no hay forma. Ahí nada más tienes de seis a nueve años. ¿Por qué de seis a nueve? Porque es agravado. Ese tocamiento ha sido hecho en un lugar de coacción, porque era un ambiente laboral”, afirmó la letrada.

Al delito de tocamientos se suma el de acoso sexual, que en este caso también reúne las condiciones para ser considerado agravado. Sasieta precisó que la figura del acoso aplica a quien “hostiga, asedia, persigue para tener actitudes libidinosas de connotación sexual contra la víctima” sin que ella otorgue su consentimiento. Para este cargo, la pena va de 4 a 8 años. La suma de ambas condenas máximas llevaría al acusado a 17 años de cárcel, según el cálculo de la abogada.

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César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, podría recibir hasta 17 años de prisión por la denuncia de Naldy Saldaña por acoso sexual y tocamientos indebidos.

La especialista detalló que la agravante se sustenta en tres factores que confluyen en este caso: el entorno laboral donde ocurrieron los hechos, la relación de dependencia entre el acusado y la víctima, y la imposibilidad que tenía Saldaña de sustraerse de esa situación. “Si va de seis a nueve y de cuatro a ocho, este hombre —la Fiscalía tiene que investigar—, estarían con un máximo de diecisiete años de cárcel”, sostuvo Sasieta ante la conductora Janet Barboza.

La abogada sugirió que la Fiscalía debería indagar si otras personas del entorno de la orquesta tuvieron conocimiento de los hechos o incurrieron en conductas similares, en clara alusión a Óscar Custodio, fundador de la orquesta y primo del denunciado, quien supo de la situación y no hizo nada.

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Antes de concluir su intervención en el programa, Sasieta dirigió un mensaje directo a los padres de Saldaña. “Al papá y a la mamá de Naldy: sé que pueden tener ideas locas, pero no corresponde. De la mano de la ley tenemos que sacar esto para que en el Perú se respete a las mujeres trabajadoras”, indicó la letrada.

Quién es César Sánchez Chavesta, el hombre señalado por Naldy Saldaña

César Sánchez Chavesta nació el 16 de noviembre de 1975 y tiene 50 años. Músico de carrera, se desempeñó como director musical y tecladista de ‘La Bella Luz’, agrupación de cumbia fundada en Chiclayo en 1994 por Óscar Custodio Chavesta. El vínculo entre ambos no es solo profesional: Sánchez Chavesta es primo hermano del propietario de la orquesta, un detalle que Saldaña señaló como uno de los factores que dificultó su búsqueda de respaldo dentro de la agrupación.

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La excantante de la agrupación de cumbia contó que, en medio de su nerviosismo, logró obtener con mentiras las pruebas para hacer su denuncia formal | ATV

El músico participó en distintas actividades públicas de la orquesta a lo largo de los años. En 2025, durante la presentación de nuevos vehículos adquiridos por ‘La Bella Luz’ en Monsefú, tomó la palabra para agradecer el crecimiento del proyecto.

“Agradecerle a Dios por todas las cosas que nos están pasando en la orquesta La Bella Luz, con mi primo hermano Óscar Custodio Chavesta. Estamos yendo bien por el camino perfecto. A pesar de todas las maleteadas que nos dan, seguimos siempre adelante”, expresó en aquella ocasión. En ese mismo evento, Naldy Saldaña aún integraba la agrupación.

Tras la difusión pública de los videos por parte de ‘Magaly TV La Firme’, ‘La Bella Luz’ anunció la separación indefinida de Sánchez Chavesta de sus funciones. La orquesta emitió un comunicado en el que rechazó cualquier forma de violencia o acoso, aunque el abogado de la agrupación no descartó públicamente una eventual reincorporación del músico en caso de que sea absuelto.

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Los padres de Naldy Saldaña viajan a Lima para exigir justicia

Mientras el análisis legal del caso ocupa los espacios de debate en los medios, los padres de la cantante dejaron el norte del país para viajar a Lima y acompañar a su hija. Gerardo Saldaña, padre de la cantante de 26 años, expresó su indignación ante las cámaras. “Estamos indignados. Nosotros somos del norte. Es una situación muy grave, pero esto no se va a quedar así. Es demasiado dolor para nosotros”, declaró.

Ambos padres se mostraron indignados por la denuncia de su hija y la exposición que se le ha dado al tema a raíz de su revelación | América Hoy

Dermelina Toro, madre de la cantante, relató que su hija la llamó el mismo día de la agresión, entre lágrimas. “Ahí mismo puso la denuncia en la Fiscalía. Ella estaba esperando que por parte de la orquesta actuaran y la defendieran, pero no hicieron eso. Ella se estaba cargando de valor para exponer lo que le estaba pasando porque no es fácil”, contó Toro.

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La madre también reveló que Saldaña permaneció un mes más en la agrupación a la espera de que la orquesta tomara medidas contra el acusado. “No iba a soportar verle la cara a un monstruo”, añadió. Toro también amplió la mirada hacia otras posibles víctimas. “Cuántas mujeres pasamos por eso, niñas, señoritas, adultas, a veces varones, y callamos por el miedo”, reflexionó la madre de la cantante, cuya declaración resonó en redes sociales entre quienes siguen el caso.

La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho mantiene abierta la investigación preliminar contra Sánchez Chavesta por los presuntos delitos de tocamientos indebidos y acoso sexual. Entre las diligencias ordenadas figuran la toma de declaraciones, la recopilación de los registros de cámaras de seguridad y la ejecución de medidas de protección para la denunciante. El acusado fue citado a declarar, pero hasta el momento no se ha presentado ante las autoridades.

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