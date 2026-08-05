Perú
Agregar Infobae enGoogle

Compadre y ahijada del papa León XIV celebran la visita del pontífice al Perú: “Chiclayo lo recibirá con emoción”

La familia cercana al sumo pontífice expresa su alegría por la llegada de Robert Prevost el 11 de noviembre y destaca el ambiente de fe y expectativa que se vive en el norte del país

El Papa León XIV fue padrino de una niña en Piura hace casi 30 años. (Foto: Canal N)
El Papa León XIV fue padrino de una niña en Piura hace casi 30 años. (Foto: Canal N)
Guardar

La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú desató un ambiente de celebración y esperanza en distintas ciudades del norte del país. El anuncio oficial, que incluye la presencia del santo padre en Chiclayo, Lambayeque, el próximo 11 de noviembre, ya moviliza a fieles y comunidades religiosas, quienes ya preparan actividades para recibirlo.

En diálogo con Tv Perú, Héctor Camacho, compadre de León XIV, compartió detalles sobre la emoción que se vive en la región de Motupe.

“Justamente he estado en la misa, he salido ahorita porque el calor es sofocante. El monseñor Edinson ya aclaró de que su santidad, nuestro papa León XIV está viniendo el 11 de noviembre y entre las ciudades que ha establecido para estar presente está Chiclayo. Y vaya qué emoción que he vivido junto al pueblo de Motupe”, relató Camacho, quien también resaltó la alegría compartida con fieles de Chulucanas y otras localidades.

PUBLICIDAD

Camacho aprovechó la ocasión para recordar una vez más la relación cercana que tiene con el pontífice. “Con el padre Roberto, más que compadre, un gran amigo, una linda persona... Gracias a Dios siguió siendo sacerdote y ahora es nuestro papa León XIV. Y la verdad que uno se siente orgulloso, feliz de que un peruano... esté en la cúspide de la Iglesia Católica, muy bien representado por el padre Roberto”.

Además, rememoró el momento en que bautizó a su hija Mildret con el papa como padrino, un gesto que simboliza la cercanía y confianza entre ambas familias.

PUBLICIDAD

Compadre del Papa León XIV cuenta cómo aceptó ser padrino de su hija en Chulucanas | América TV

Testimonio de la ahijada

La alegría por la llegada del Sumo Pontífice también se vive en la voz de Mildret Camacho, su ahijada. “Qué alegría poder compartir con la gente de Chiclayo. Yo siento que en estos momentos ya es momento de olvidarnos de Piura, acá somos todos el norte, el norte del Perú lo está esperando y pues si él ha decidido que quiere que sea en su precioso Chiclayo, pues será Chiclayo”, afirmó Mildret, expresando el entusiasmo de la juventud local y de quienes participaron en la reciente jornada nacional de la juventud.

La joven recordó su bautizo en la iglesia San José Obrero de Chulucanas y la historia que une a la ciudad con el actual Papa.

Chulucanas es una historia, tiene una historia muy linda, muy cercana con el actual papa y además es muy precioso, créanme, los jóvenes de la jornada nacional de jóvenes... todos han salido encantados y maravillados de lo precioso que es Chulucanas, de lo segura y de lo instagramable que es también mi ciudad”, manifestó al referido medio.

Mildret resaltó la importancia de la visita, no solo para la fe católica, sino también para el turismo y la imagen del norte del país.

“Hoy el Perú completo está de fiesta, Latinoamérica está de fiesta, esto va a ayudar mucho a impulsar el turismo nuevamente en nuestro Perú y de paso pues nuevamente reconectar con nuestra fe como católico”, sostuvo.

Por último, la familia Camacho y la comunidad de Chiclayo invitaron a los fieles y a todos los peruanos a unirse a las celebraciones y a prepararse para recibir al Papa León XIV.

Temas Relacionados

Papa León XIVChiclayoLambayequePapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PNP evitó el retiro de S/734 mil obtenidos por presunto fraude informático y desarticuló banda que operaba con cheques de gerencia

La intervención se realizó en dos agencias bancarias de Miraflores tras una alerta financiera. La empresa afectada reportó un perjuicio cercano a S/4 millones

PNP evitó el retiro de S/734 mil obtenidos por presunto fraude informático y desarticuló banda que operaba con cheques de gerencia

Amenazan de muerte a jugadores de Juventud Bellavista de Trujillo para ganar partido clave de la Copa Perú 2026

Un video difundido en redes atribuye amenazas de muerte a cuatro jugadores del equipo trujillano, incluido Carlos Ascues, a días del duelo de ida ante FC Sport River por la Etapa Departamental

Amenazan de muerte a jugadores de Juventud Bellavista de Trujillo para ganar partido clave de la Copa Perú 2026

César Sánchez Chavesta, exdirector de ‘La Bella Luz’, podría enfrentar hasta 17 años de prisión por acoso sexual y tocamientos indebidos

La abogada Rosario Sasieta analizó la condena máxima que alcanzaría el exdirector de la orquesta de cumbia, mientras la investigación fiscal avanza en el caso denunciado por Naldy Saldaña

César Sánchez Chavesta, exdirector de ‘La Bella Luz’, podría enfrentar hasta 17 años de prisión por acoso sexual y tocamientos indebidos

Jesús Castillo no llega solo al Espérance Sportive: exfutbolista de Sporting Cristal avanza su incorporación al club de Túnez

La entidad más grande del fútbol tunecino ya dispone del seleccionado peruano. Ahora va por más en el mercado sudamericano y se ha fijado en un extremo que vivió dos pasajes en el Rímac

Jesús Castillo no llega solo al Espérance Sportive: exfutbolista de Sporting Cristal avanza su incorporación al club de Túnez

Madre denuncia a bachiller en Psicología por golpear a su hijo con autismo mientras lo cuidaba: “No se quedará así”

La familia descubrió el presunto hecho tras revisar las cámaras de seguridad de su vivienda y aseguró que antes había atribuido los cambios de conducta del menor

Madre denuncia a bachiller en Psicología por golpear a su hijo con autismo mientras lo cuidaba: “No se quedará así”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Luis Rubio, voceado para presidir EsSalud: esta sería la razón detrás de su renuncia a la candidatura por Lima

JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

Presidente del JNE evita referirse al caso de Rafael López Aliaga, pero cree que “debe permitirse la reelección”

¿Reelección encubierta? Más de 130 alcaldes electos en 2022 postulan en 2026 como primer regidor a nivel nacional

ENTRETENIMIENTO

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Karina Rivera anuncia su regreso a la televisión con un nuevo programa en Panamericana TV: "Muy contenta en mi nueva casa"

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo apoyan a Naldy Saldaña y dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

DEPORTES

Jesús Castillo no llega solo al Espérance Sportive: exfutbolista de Sporting Cristal avanza su incorporación al club de Túnez

Jesús Castillo no llega solo al Espérance Sportive: exfutbolista de Sporting Cristal avanza su incorporación al club de Túnez

El argentino Rodrigo Insúa quería fichar por Universitario, pero Barracas tomó insólita postura para no dejarlo salir: “Era prioridad”

Jairo Vélez explicó su conexión con la hinchada de Alianza Lima y el “privilegio” de ser llamado a la selección peruana

Hernán Barcos se juntó con Guillermo Viscarra tras su reciente salida de Alianza Lima y compartieron mensajes: “Historia pura”

Denuncian amenazas y violencia contra árbitros tras FC Cajamarca vs Sport Huancayo: ANDADP pide garantías y rechaza agresiones