Compadre y ahijada del papa León XIV celebran la visita del pontífice al Perú: “Chiclayo lo recibirá con emoción”

El Papa León XIV fue padrino de una niña en Piura hace casi 30 años. (Foto: Canal N)

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La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú desató un ambiente de celebración y esperanza en distintas ciudades del norte del país. El anuncio oficial, que incluye la presencia del santo padre en Chiclayo, Lambayeque, el próximo 11 de noviembre, ya moviliza a fieles y comunidades religiosas, quienes ya preparan actividades para recibirlo.

En diálogo con Tv Perú, Héctor Camacho, compadre de León XIV, compartió detalles sobre la emoción que se vive en la región de Motupe.

“Justamente he estado en la misa, he salido ahorita porque el calor es sofocante. El monseñor Edinson ya aclaró de que su santidad, nuestro papa León XIV está viniendo el 11 de noviembre y entre las ciudades que ha establecido para estar presente está Chiclayo. Y vaya qué emoción que he vivido junto al pueblo de Motupe”, relató Camacho, quien también resaltó la alegría compartida con fieles de Chulucanas y otras localidades.

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Camacho aprovechó la ocasión para recordar una vez más la relación cercana que tiene con el pontífice. “Con el padre Roberto, más que compadre, un gran amigo, una linda persona... Gracias a Dios siguió siendo sacerdote y ahora es nuestro papa León XIV. Y la verdad que uno se siente orgulloso, feliz de que un peruano... esté en la cúspide de la Iglesia Católica, muy bien representado por el padre Roberto”.

Además, rememoró el momento en que bautizó a su hija Mildret con el papa como padrino, un gesto que simboliza la cercanía y confianza entre ambas familias.

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Compadre del Papa León XIV cuenta cómo aceptó ser padrino de su hija en Chulucanas | América TV

Testimonio de la ahijada

La alegría por la llegada del Sumo Pontífice también se vive en la voz de Mildret Camacho, su ahijada. “Qué alegría poder compartir con la gente de Chiclayo. Yo siento que en estos momentos ya es momento de olvidarnos de Piura, acá somos todos el norte, el norte del Perú lo está esperando y pues si él ha decidido que quiere que sea en su precioso Chiclayo, pues será Chiclayo”, afirmó Mildret, expresando el entusiasmo de la juventud local y de quienes participaron en la reciente jornada nacional de la juventud.

La joven recordó su bautizo en la iglesia San José Obrero de Chulucanas y la historia que une a la ciudad con el actual Papa.

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“Chulucanas es una historia, tiene una historia muy linda, muy cercana con el actual papa y además es muy precioso, créanme, los jóvenes de la jornada nacional de jóvenes... todos han salido encantados y maravillados de lo precioso que es Chulucanas, de lo segura y de lo instagramable que es también mi ciudad”, manifestó al referido medio.

Mildret resaltó la importancia de la visita, no solo para la fe católica, sino también para el turismo y la imagen del norte del país.

“Hoy el Perú completo está de fiesta, Latinoamérica está de fiesta, esto va a ayudar mucho a impulsar el turismo nuevamente en nuestro Perú y de paso pues nuevamente reconectar con nuestra fe como católico”, sostuvo.

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Por último, la familia Camacho y la comunidad de Chiclayo invitaron a los fieles y a todos los peruanos a unirse a las celebraciones y a prepararse para recibir al Papa León XIV.