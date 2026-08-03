Marcello Bencardino analizó el desafío de Perú en el Mundial Sub 17 tras la derrota ante Corea: “Nuestro grupo no es fácil”

Tras el cierre del cuadrangular amistoso en Lima, el entrenador de la 'bicolor' evaluó el rendimiento de sus dirigidas y reveló cuál será el principal objetivo de Perú en el Mundial Sub 17 de Chile. (Video: Latina)

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La selección peruana cerró su participación en la Copa Federación Sub 17 de Vóley con una derrota por 3-0 frente a Corea del Sur, vigente campeón asiático. Tras el encuentro, el entrenador Marcello Bencardino hizo un balance del rendimiento mostrado por sus dirigidas en el cuadrangular disputado en Lima y explicó cuáles son los principales aspectos que el equipo deberá mejorar antes del inicio del Mundial Sub 17 de Chile.

El estratega reconoció que esperaba una mejor presentación en el último partido del certamen y admitió que el conjunto nacional tuvo dificultades para adaptarse al estilo de juego del rival asiático, una situación que dejó importantes enseñanzas de cara al máximo torneo de la categoría.

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“Esperaba un resultado un poco diferente de lo que presentamos hoy. Hoy no fue nuestro mejor juego. Tuvimos algunas dificultades, principalmente de continuidad. En los tres juegos tuvimos esa dificultad. En los dos primeros juegos conseguimos ajustar un poco mejor esto, pero hoy tuvimos bastante dificultad de jugar contra el estilo de Corea, que tiene un juego bastante rápido, veloz, y el grupo presentó esa dificultad”, indicó.

Marcelllo Bencardino consideró que enfrentar a un rival con características distintas resultó una experiencia valiosa para el plantel, especialmente porque Perú volverá a medirse con selecciones asiáticas en el Mundial, que arrancará el jueves 6 de agosto.

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Marcello Bencardino es el seleccionador actual de Perú en la categoría sub 17. Crédito: FPV

El reto de enfrentar a equipos asiáticos

El entrenador recordó que la selección nacional integrará el Grupo B junto a China, México, Venezuela, Túnez y Filipinas, una serie que calificó como muy exigente por la paridad entre los equipos y la diversidad de estilos.

“El grupo de Perú en el Mundial está más acostumbrado a jugar un voleibol de fuerza. Esta es la primera vez que estamos jugando contra un equipo asiático y encontramos realmente dificultad. Espero que hasta el Mundial, con la cantidad de juegos que vamos a hacer, podamos estar un poco más preparados”, señaló.

El técnico remarcó que el equipo deberá adaptarse rápidamente para competir en igualdad de condiciones y aprovechar los días previos al torneo para corregir los aspectos detectados durante la Copa Federación.

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El objetivo de Perú en el Mundial Sub 17

Más allá de reconocer la complejidad del grupo, Marcello Bencardino aseguró que la selección peruana llegará con la intención de avanzar de ronda. Para ello, consideró fundamental comenzar el campeonato en territorio chileno con buenos resultados.

“¿El objetivo para el Mundial? El mejor posible. Depende mucho de nuestra actitud, de nuestro comportamiento desde el primer partido. Si desde el inicio jugamos bien y conseguimos victorias, el ritmo cambia. Si no logramos ese buen comienzo, el desafío es mucho mayor; se complica todo. Así que espero que iniciemos bien al Mundial y logremos una buena clasificación. Espero que pasemos la primera fase”, apuntó.

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Perú ha completado una exigente preparación para afrontar el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

El estratega también insistió en que la regularidad será determinante para competir en una zona tan equilibrada. “Estamos en un grupo difícil, no es un grupo fácil. Todos los equipos son muy similares. Entonces, necesitamos realmente ser un equipo constante. Ese es el objetivo”.

Finalmente, Bencardino analizó el panorama que afrontará Perú en el Mundial Sub 17 y destacó que cada rival representará un desafío diferente para la selección nacional. El entrenador sostuvo que será fundamental mantener la fortaleza mental y la concentración en cada compromiso para aspirar a superar la fase de grupos.

“El primer partido es contra Túnez; es un equipo muy parecido a República Dominicana, un rival fuerte. Después, Venezuela, que fue campeona de Sudamérica el año pasado y que también cuenta con jugadoras destacadas, especialmente en la posición de punta. México es un equipo muy equilibrado, muy similar a Venezuela. Así que tenemos que saber jugar, pero sobre todo debemos mantener una mentalidad fuerte y equilibrada, y una actitud que nos permita afrontar el partido en buenas condiciones”, sentenció.

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