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Turista denunció que le cobraron S/ 50 por tomarse fotos con una alpaca en Cusco y Serenazgo logró recuperar el dinero

El operativo se activó tras la alerta de la turista y contó con apoyo del Patrullaje Integrado, móviles de seguridad y la Central de Monitoreo de la Municipalidad del Cusco

Serenazgo del Cusco intervino tras la denuncia de una turista ecuatoriana por un presunto cobro excesivo para fotografiarse con una alpaca. Composición: Infobae
Serenazgo del Cusco intervino tras la denuncia de una turista ecuatoriana por un presunto cobro excesivo para fotografiarse con una alpaca. Composición: Infobae
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La intervención del personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial del Cusco permitió resolver un incidente que involucró a una visitante extranjera y un presunto cobro excesivo por fotografías con un camélido en el Centro Histórico de la ciudad. El caso volvió a poner atención sobre una práctica frecuente en zonas turísticas, donde visitantes buscan imágenes junto a llamas o alpacas como parte de su experiencia de viaje.

Los camélidos forman parte de la imagen más reconocida del Cusco y de otros destinos del sur del país. Su presencia en espacios públicos y complejos arqueológicos convierte a estos animales en uno de los principales atractivos para quienes llegan desde distintas partes del mundo con el propósito de conocer la cultura andina.

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Las autoridades locales mantienen operativos de vigilancia en los sectores con mayor presencia de turistas con el objetivo de atender emergencias y responder ante situaciones que puedan afectar la experiencia de los visitantes. El patrullaje también busca prevenir conflictos relacionados con actividades comerciales desarrolladas en la vía pública.

La Municipalidad Provincial del Cusco informó que el caso quedó resuelto tras la devolución del dinero entregado por la turista. El episodio ocurrió en una ciudad donde las llamas y alpacas también cumplen un papel importante como parte del paisaje cultural y del atractivo turístico de la región.

Serenazgo intervino tras el pedido de ayuda de una turista

La turista aseguró que le exigieron pagar S/ 50 por las fotografías con el camélido. Composición: Infobae
La turista aseguró que le exigieron pagar S/ 50 por las fotografías con el camélido. Composición: Infobae

Según informó la Municipalidad Provincial del Cusco, el incidente ocurrió el 4 de agosto cerca de las 4:30 de la tarde en la calle Márquez, ubicada en el Centro Histórico. Una turista de nacionalidad ecuatoriana solicitó apoyo al personal de Serenazgo luego de indicar que una persona dedicada a ofrecer fotografías con un camélido le exigió el pago de S/ 50 por el servicio.

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Tras recibir la alerta, los agentes que realizaban patrullaje a pie coordinaron acciones con el personal de las móviles 14, 16 y 10. Además, la Central de Monitoreo de la Municipalidad Provincial del Cusco participó en la búsqueda de la presunta responsable.

El operativo permitió ubicar a la persona señalada por la visitante. De acuerdo con la información oficial, el dinero entregado fue devuelto a la turista durante la intervención del personal municipal.

La ciudadana ecuatoriana expresó su agradecimiento por la atención recibida. También comunicó que no deseaba presentar una denuncia formal, motivo por el cual no existió una intervención policial adicional.

Después del incidente, la Municipalidad Provincial del Cusco reiteró su compromiso con la protección de vecinos y visitantes mediante acciones orientadas al desarrollo de un turismo seguro y ordenado.

La institución también exhortó a la ciudadanía a evitar prácticas que puedan perjudicar la imagen de la ciudad o comprometer el bienestar de los animales utilizados en actividades dirigidas a turistas.

Asimismo, recordó que cualquier emergencia o incidente puede reportarse mediante el servicio de WhatsApp 939 654 115 o al teléfono (084) 214734, canales disponibles para la atención de situaciones registradas en distintos puntos de la ciudad.

Las llamas forman parte del paisaje turístico del Cusco

Ejemplares de alpaca
El gobierno anunció mejoras en alimentación y manejo técnico de camélidos. - Crédito: Midagri

La presencia de llamas constituye uno de los elementos más representativos de los principales destinos turísticos de la región. En Machu Picchu estos animales permanecen en distintas áreas del santuario y forman parte de las imágenes más buscadas por los visitantes.

Entre los espacios donde resulta común observarlas figuran las terrazas agrícolas, donde pastan como parte del mantenimiento natural de la vegetación. También aparecen con frecuencia en la Plaza Principal y cerca de la Casa del Guardián, uno de los miradores más visitados por quienes desean obtener fotografías del complejo arqueológico.

La información disponible sobre el santuario indica que las llamas contribuyen al control del crecimiento de la vegetación mediante el pastoreo. Su presencia responde a una tradición vinculada con la historia y la cultura andina, aunque la administración del sitio mantiene criterios para evitar efectos sobre la flora y la fauna del área protegida.

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