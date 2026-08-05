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Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

La exmodelo publicó un mensaje en sus redes sociales tras confirmarse el fallecimiento de Víctor Angobaldo, luego de un accidente de tránsito en Cañete.

Shirley Cherres se despide con emotivo mensaje de Víctor Angobaldo tras su muerte. Ig
Shirley Cherres se despide con emotivo mensaje de Víctor Angobaldo tras su muerte. Ig
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Shirley Cherres dedicó un mensaje de despedida a Víctor Angobaldo tras confirmarse su fallecimiento este miércoles 5 de agosto, una noticia que impactó en el ambiente del espectáculo. La exmodelo recurrió a sus redes sociales para expresar públicamente su dolor y recordar la cercanía que, según sus propias palabras, mantuvo con el empresario durante varios años.

En su publicación, Cherres compartió una fotografía en la que aparece abrazando a Angobaldo y acompañó la imagen con la canción Confieso, interpretada por Kiara Franco. Sus palabras se viralizaron rápidamente por el tono íntimo del mensaje y por la forma en que describió el vínculo que tuvieron.

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“Mi corazón está roto”: el mensaje de Shirley Cherres en Instagram

A través de Instagram, Shirley Cherres escribió un texto en el que dijo no poder asimilar la noticia y detalló el tipo de relación que, según afirmó, la unió a Angobaldo en distintas etapas de su vida.

“No puedo creer que nos dejaste, me dueles mucho, mi corazón está roto en mil pedazos, fuiste mi jefe, mi amigo, mi pareja. Negro lindo siempre vivirás en mi corazón, gracias por tanto amor, tantas locuras y esa nobleza, te voy a extrañar mucho. Q.E.P.D. Víctor Angobaldo”, expresó.

El post generó reacciones de seguidores y personas cercanas, que dejaron mensajes de apoyo y condolencias en sus redes.

“Fuiste mi jefe, mi amigo, mi pareja”: Shirley Cherres rompió en redes con una despedida pública luego de confirmarse el fallecimiento de Víctor Angobaldo.
“Fuiste mi jefe, mi amigo, mi pareja”: Shirley Cherres rompió en redes con una despedida pública luego de confirmarse el fallecimiento de Víctor Angobaldo.

El mensaje en Facebook: recuerdos de “viajes” y una “pedida de mano”

Además, la exporrista también escribió un mensaje en Facebook, donde sostuvo que habían conversado semanas atrás y recordó episodios compartidos con el empresario.

“Dios Mío, No puedo creerlo conversamos hace 2 a 3 semanas siempre pendiente de ti, me duele mucho tu partida , siempre estarás en mi corazón, y fueron muy hermosos momentos que pasamos juntos, tantas locuras, nuestros viajes, tu pedida de mano, cada visita a los distintos canales siempre fue gracioso, siempre te repetí que te quise y te adoré muchísimo, porque así es la vida hoy siento que mi corazón se rompió en mil pedazos Mi Negro lindo”, escribió.

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Con ese mensaje, la exmodelo reforzó la idea de una relación cercana y prolongada, que incluyó —según relató— momentos personales y apariciones públicas.

La despedida de Shirley Cherres conmovió a sus seguidores: recordó viajes, momentos juntos y dedicó un mensaje íntimo tras la muerte de Víctor Angobaldo.
La despedida de Shirley Cherres conmovió a sus seguidores: recordó viajes, momentos juntos y dedicó un mensaje íntimo tras la muerte de Víctor Angobaldo.

La confirmación del fallecimiento de Víctor Angobaldo

La muerte de Víctor Angobaldo fue confirmada este miércoles 5 de agosto por la actriz cómica Patricia Alquinta durante una entrevista en el programa de YouTube Show.pe. La noticia, según se indicó, causó impacto entre quienes lo conocían en el ambiente artístico.

De acuerdo con la información difundida, Angobaldo falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en Cañete, a la altura del kilómetro 128 de la Panamericana Sur, en el distrito de Cerro Azul. El vehículo en el que viajaba, junto a un conductor, se habría descontrolado y terminado fuera de la vía tras un impacto.

Según el reporte mencionado, la unidad sufrió varias vueltas de campana después de chocar con otro automóvil. Mientras el chofer resultó con lesiones de consideración, el empresario falleció durante el traslado hacia un centro de salud, información atribuida al portal de Facebook Callao Chalaco. Las autoridades, se indicó, continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

Patricia Alquinta confirmó la muerte de Víctor Angobaldo. La figura de la farándula fue trasladado sin vida al Hospital Regional Rezzola tras sufrir accidente de tránsito. Show.pe/ YouTube

Quién era Víctor Angobaldo y por qué su nombre fue conocido en el espectáculo

Víctor Angobaldo Ávila alcanzó notoriedad pública en 2009, después de un ampay junto a Shirley Cherres. Desde entonces, su nombre apareció con frecuencia en espacios vinculados al entretenimiento nacional.

También fue recordado por un episodio relacionado con Melcochita en el programa de Magaly Medina. En los últimos años, además, enfrentó complicaciones de salud: desde 2024 buscaba un donante de riñón y, en febrero de 2026, necesitó con urgencia donadores de sangre.

En medio de las reacciones por su muerte, el mensaje de Cherres se convirtió en uno de los más comentados por la carga emocional y por los detalles personales que incluyó sobre su relación con el empresario.

Hombre con cabello canoso y blazer gris habla por teléfono. Al fondo, calle con vehículos, personas, árboles y un cartel de 'Mall Aventura Plaza'
Víctor Angobaldo, personaje de la farándula, realiza una llamada telefónica mientras transita una calle urbana con comercios y vehículos en el fondo.

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