Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Jorge Ponce afirmó que la visita del papa León XIV al Perú será un hecho histórico y estimó que convocará la mayor cantidad de fieles registrada en una visita papal al país

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El embajador de Perú ante el Vaticano, Jorge Ponce, afirmó este miércoles que la visita del Papa León XIV al país marcará un hecho histórico y estimó que reunirá la mayor cantidad de fieles registrada en una gira de un pontífice por territorio peruano, debido al estrecho vínculo que mantiene con el país.

“La satisfacción y la devoción de que esta esperada visita del Papa al Perú se haya oficializado”, expresó el diplomático en diálogo con Latina, aunque indicó que aún no se conocen el programa oficial, el lema ni el logo de la visita apostólica.

Ponce indicó que, además de Lima, León XIV visitará el Callao, Chiclayo —la diócesis que lideró antes de ser elegido papa—, Cusco, por su importancia histórica y cultural para el país, y Pucallpa, una ciudad de la Amazonía de especial interés para la Santa Sede por su preocupación por el cuidado del medio ambiente y de “nuestra casa común”.

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El embajador recordó que las visitas apostólicas suelen incluir reuniones con las principales autoridades del país, encuentros con jóvenes, recorridos por templos y una misa multitudinaria. “En el caso de Lima, va a ser como ocurrió en el caso de la visita del papa Francisco, multitudinaria. Y calculamos que va a ser aún más multitudinaria”, sostuvo.

El embajador indicó que el pontífice recorrerá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, aunque aún no se han presentado el programa oficial, el lema ni el logo de la visita apostólica

Respecto a Chiclayo, consideró que el reencuentro del pontífice con la diócesis que encabezó será uno de los momentos más emotivos del recorrido. “Va a representar seguramente el momento más emotivo de una visita papal que va a ser singularmente emotiva para nosotros los peruanos”, manifestó.

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Asimismo, estimó que miles de fieles de distintas regiones del país, e incluso de Ecuador y Colombia, asistirán a esa celebración religiosa. “Esta va a ser seguramente la visita papal más multitudinaria de nuestra historia, por la especialísima conexión que existe entre un papa peruano y su gente”, estimó.

El embajador recordó que el interés por concretar el retorno del pontífice al Perú surgió desde su elección, el 8 de mayo de 2025, y aseguró que tanto el Gobierno como la Conferencia Episcopal Peruana trabajarán para garantizar el éxito de la visita.

“Yo no tengo la menor duda de que tal como ha ofrecido públicamente la señora presidente de la República, el Gobierno va a tomar todos los esfuerzos que correspondan para asegurar el éxito de esta visita”, señaló.

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Ponce consideró que la especial conexión de León XIV con el Perú atraerá a miles de fieles de todo el país y también de Ecuador y Colombia, lo que convertiría la gira en la más multitudinaria de la historia

Finalmente, expresó su confianza en que la ciudadanía responderá a la magnitud del acontecimiento. “Estoy seguro que el pueblo peruano estará a la altura de una visita de este nivel, de este retorno del Papa a su tierra, de este reencuentro”, concluyó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ha dicho que la gira papal del 11 al 17 de noviembre próximo será “un bálsamo” para reconciliar a la nación y que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori está comprometido para conseguir que el viaje sea “todo un éxito”.

“Esta visita va a ser la manifestación de esta inmensa mayoría del pueblo peruano por la reconciliación, estamos enfocados en eso y estamos muy ilusionados y felices de la visita del papa, que creo que será una especie de bálsamo para todos los peruanos”, dijo

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