Perú
Agregar Infobae enGoogle

Tras 20 años sin contagios, Tacna tiene nueve casos de sarampión y miles de niños sin vacunas: aún hay 20% de menores en riesgo

El paciente más reciente es un niño de 10 años que no había recibido ninguna dosis de inmunización. Las brigadas sanitarias activaron el cerco epidemiológico y el bloqueo vacunal en el distrito de Ite

El reciente brote de sarampión en Lima reaviva la preocupación en el sistema de salud peruano. Con cuatro casos confirmados tras años sin circulación local, especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la vigilancia ante una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves
El reciente brote de sarampión en Lima reaviva la preocupación en el sistema de salud peruano. Con cuatro casos confirmados tras años sin circulación local, especialistas advierten sobre la importancia de la vacunación y la vigilancia ante una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves|Canva
Guardar

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Tacna confirmó un nuevo caso de sarampión en la región. Se trata de un niño de 10 años que no había recibido ninguna dosis de la vacuna contra esta enfermedad y que se convirtió en el noveno caso confirmado registrado en el departamento durante 2026.

El escenario es preocupante porque Tacna no registraba casos de sarampión desde hacía dos décadas. Sin embargo, este año la enfermedad reapareció tras confirmarse el primer contagio el pasado 4 de junio. Desde entonces, el número de pacientes ha ido en aumento, mientras el sector Salud busca cerrar la brecha de vacunación que todavía deja sin protección a miles de niños entre los 0 y 10 años.

PUBLICIDAD

Tacna registra su noveno caso de sarampión y revive un escenario que no se veía desde hace 20 años

Puno reporta decenas de casos de sarampión y refuerza vigilancia en centros de salud
Puno reporta decenas de casos de sarampión y refuerza vigilancia en centros de salud

La Diresa Tacna informó que el nuevo paciente corresponde a un menor de 10 años residente del distrito de Ite, en la provincia de Jorge Basadre, quien presentó síntomas compatibles con sarampión, entre ellos fiebre, tos, vómitos, complicaciones respiratorias, conjuntivitis y erupciones en la piel.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Epidemiología de la Diresa Tacna, Marlene Castañón Gutiérrez, el niño no tenía antecedentes de vacunación, una condición que incrementa el riesgo de desarrollar la enfermedad y favorece la circulación del virus entre personas susceptibles.

Tras la confirmación del diagnóstico, las brigadas de salud activaron el protocolo epidemiológico correspondiente. Las acciones incluyeron el bloqueo vacunal, el cerco epidemiológico y el seguimiento de todas las personas que estuvieron en contacto con el menor para identificar posibles nuevos contagios y reducir el riesgo de transmisión.

PUBLICIDAD

El caso se suma a otros ocho confirmados desde junio y marca un hecho que no ocurría desde hace aproximadamente 20 años en Tacna. Hasta antes de este 2026, la región había permanecido libre de contagios confirmados de sarampión, una enfermedad considerada altamente contagiosa y prevenible mediante vacunación.

El primer caso reportado este año correspondió a una adolescente de 15 años que, según las investigaciones sanitarias, no contaba con vacunas y habría adquirido la infección luego de un viaje a la región de Puno, donde también se detectó transmisión del virus.

Desde entonces, la vigilancia epidemiológica se ha reforzado en establecimientos de salud, colegios y comunidades para detectar de manera temprana a cualquier paciente que presente fiebre acompañada de erupciones cutáneas y otros síntomas característicos del sarampión.

Vacunación avanza al 80 %, pero más de 1.800 niños siguen sin protección frente al virus

Contraloría: Diresa Madre de Dios no tiene fondos para enfrentar el brote de sarampión
Contraloría: Diresa Madre de Dios no tiene fondos para enfrentar el brote de sarampión| Foto: Contraloría

La aparición de nuevos casos ocurre en medio de la emergencia sanitaria nacional por sarampión, declarada por el Gobierno durante 2026 para reforzar las medidas de control frente al incremento de contagios en distintas regiones del país.

Según informó la Diresa Tacna, la meta establecida tras la declaratoria de emergencia era inmunizar a más de 9.000 niños de entre 0 y 10 años. Hasta el momento se han aplicado vacunas a 7.200 menores, lo que representa un avance del 80,5 % de la población objetivo.

No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron que todavía existe un 20 % de niños que permanece sin protección, un grupo considerado vulnerable frente a la circulación del virus.

“Aún falta un 20 % de niños que no están protegidos y ellos son el bolsón susceptible para que, si aparece un caso, sean los primeros en enfermarse”, señaló Marlene Castañón al exhortar a los padres de familia a completar el esquema de inmunización.

Como parte de la campaña, brigadas de salud continúan recorriendo viviendas, instituciones educativas y diferentes sectores de la región para identificar a menores que aún no han recibido la vacuna.

La estrategia contempla diferentes esquemas según la edad. Los bebés de 6 a 11 meses deben recibir la denominada dosis cero como medida adicional de protección. Posteriormente, los niños deben completar dos dosis a los 12 y 18 meses. Aquellos que no lograron vacunarse dentro de ese periodo todavía pueden completar el esquema hasta los 5 años.

En tanto, los menores que nunca recibieron ninguna vacuna contra el sarampión pueden acceder a una dosis única hasta cumplir los 10 años, según precisó el sector Salud.

Las autoridades también recomendaron acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano si un niño presenta síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre alta, tos persistente, congestión, ojos enrojecidos y erupciones en la piel. Además, aconsejaron evitar la automedicación y utilizar mascarilla mientras se realiza la evaluación médica.

Temas Relacionados

SarampiónVacunasTacnaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clausuran 18 boticas en Lima por venta de medicamentos vencidos: Minsa alerta sobre riesgos al consumidor

El operativo del Minsa permitió retirar productos farmacéuticos sin garantías sanitarias en cuatro distritos de Lima, tras detectar irregularidades como falta de registro, conservación inadecuada y procedencia desconocida

Clausuran 18 boticas en Lima por venta de medicamentos vencidos: Minsa alerta sobre riesgos al consumidor

El argentino Rodrigo Insúa quería fichar por Universitario, pero Barracas tomó insólita postura para no dejarlo salir: “Era prioridad”

Los ‘cremas’ ya habían abierto contacto formal por el lateral izquierdo, pero el diálogo con el club propietario del pase se cortó de manera abrupta y el plan A quedó en pausa

El argentino Rodrigo Insúa quería fichar por Universitario, pero Barracas tomó insólita postura para no dejarlo salir: “Era prioridad”

Así se camuflan los delincuentes para pasar desapercibidos y robar en el Centro de Lima: cámaras revelan nuevo modus operandi

Cámaras de seguridad registraron cómo delincuentes se hacen pasar por estudiantes, recicladores y transeúntes para robar celulares, scooters y otros objetos en el Centro Histórico de Lima

Así se camuflan los delincuentes para pasar desapercibidos y robar en el Centro de Lima: cámaras revelan nuevo modus operandi

Despiste de camión de carga provoca derrame en la calzada y cierre total de la Vía de Evitamiento en sentido hacia el sur

Lima Expresa informó que la congestión vehicular se extendió desde el puente Habich hasta el puente Huáscar mientras continuaban las labores para retirar el camión y limpiar el derrame

Despiste de camión de carga provoca derrame en la calzada y cierre total de la Vía de Evitamiento en sentido hacia el sur

Aseguradora deberá pagar S/ 118.195 por llamadas spam: se analizaron más de 11 mil audios para determinar la multa

Indecopi confirmó la sanción tras determinar que la compañía no acreditó contar con la autorización de los usuarios para ofrecer productos mediante comunicaciones comerciales. La investigación incluyó la revisión de más de 11.000 grabaciones de llamadas

Aseguradora deberá pagar S/ 118.195 por llamadas spam: se analizaron más de 11 mil audios para determinar la multa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Embajador del Vaticano prevé que la visita del Papa León XIV al Perú será “la más multitudinaria” en la historia

Luis Rubio, voceado para presidir EsSalud: esta sería la razón detrás de su renuncia a la candidatura por Lima

JEE acepta renuncia de Luis Rubio: Rafael López Aliaga asumiría la alcaldía de Lima si Renovación Popular gana

Presidente del JNE evita referirse al caso de Rafael López Aliaga, pero cree que “debe permitirse la reelección”

¿Reelección encubierta? Más de 130 alcaldes electos en 2022 postulan en 2026 como primer regidor a nivel nacional

ENTRETENIMIENTO

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Shirley Cherres se despide de Víctor Angobaldo con emotivo mensaje tras su muerte: “Mi corazón está roto en mil pedazos”

Karina Rivera anuncia su regreso a la televisión con un nuevo programa en Panamericana TV: "Muy contenta en mi nueva casa"

Baruj Ocharán y Fiorella Castillo apoyan a Naldy Saldaña y dicen que advirtieron injusticias en ‘La Bella Luz’: “Nos llamaron malagradecidos”

Mackeily Luján, Ariana Gonzáles y Anely Dávila de ‘La Bella Luz’ aseguran que desconocían el acoso denunciado por Naldy Saldaña

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

DEPORTES

El argentino Rodrigo Insúa quería fichar por Universitario, pero Barracas tomó insólita postura para no dejarlo salir: “Era prioridad”

El argentino Rodrigo Insúa quería fichar por Universitario, pero Barracas tomó insólita postura para no dejarlo salir: “Era prioridad”

Jairo Vélez explicó su conexión con la hinchada de Alianza Lima y el “privilegio” de ser llamado a la selección peruana

Hernán Barcos se juntó con Guillermo Viscarra tras su reciente salida de Alianza Lima y compartieron mensajes: “Historia pura”

Denuncian amenazas y violencia contra árbitros tras FC Cajamarca vs Sport Huancayo: ANDADP pide garantías y rechaza agresiones

¿Qué viene para Ignacio Buse? El próximo torneo que disputará tras su eliminación en el Masters 1000 de Montreal 2026