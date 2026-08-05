Hernán Barcos se juntó con Guillermo Viscarra tras su reciente salida de Alianza Lima y compartieron mensajes: “Historia pura”

Hernán Barcos y Guillermo Viscarra, eufóricos tras épica clasificación contra Boca Juniors en Copa Libertadores. - Crédito: CONMEBOL

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Consumada su salida de Alianza Lima, en una medida que ha perjudicado la seguridad de la portería, Guillermo Viscarra se ha dispuesto a disfrutar sus últimos días en la capital del Perú. Mientras estudia propuestas y perfila su regreso a su natal Bolivia, el ‘Billy’ se acercó a Hernán Barcos para organizar una despedida hermética.

O eso, al menos, es lo que se ha podido apreciar en las historias de Instagram de los exfutbolistas ‘íntimos’. Ha sido una amena cena con buena sintonía entre ambos, que, además, incluyó a sus esposas, las cuales aparecieron en una fotografía que ha dado que hablar, sobre todo, por los mensajes compartidos.

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Reunión íntima de Guillermo Viscarra con Hernán Barcos, en la cual acudieron las esposas de ambos futbolistas. - Crédito: @billyvis13

Barcos, quien siempre ha enaltecido a Viscarra por su profesionalismo y humanidad, destacó el encuentro familiar al tiempo que ponderó el recorrido que forjaron en el país. “Qué lindo verlos, amigos. Historia pura y de la buena”, posteó Hernán.

Conmovido por sus palabras, ‘Billy’ replicó la historia añadiendo un texto que ratifica la visión de HB9 toda vez que externó su tristeza por su marcha reciente del país: “¡Eso nada lo borra! Los vamos a extrañar, amigos”.

El 'Billy' deja La Victoria tras totalizar 50 partidos, siendo el más destacado aquel disputado en el feudo de Boca Juniors. | VIDEO: Alianza Lima

Con esos intercambios verbales, que demuestran un afecto mutuo entre familias, ha quedado bastante claro que Hernán Barcos ha sido —sino el mejor— uno de los más grandes apoyos que ha tenido Guillermo Viscarra durante su periplo por Alianza Lima, el cual duró un año y medio.

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Lo que seguirá en el camino del seleccionado boliviano será experimentar una aventura distinta en el extranjero. Su condición libre, de hecho, puede permitir el lógico interés de clubes de la región o de Europa; entretanto, el ‘Pirata’ pretende forjar una nueva historia en Sporting Cristal.

Hernán Barcos construyó una amistad especial con Guillermo Viscarra. - Crédito: Alianza Lima

Barcos y Viscarra, salidas fuertes en Matute

La historia de Hernán Barcos con Alianza Lima halló un final en el 2025. Por más que el argentino-peruano mostró su entera disposición a continuar, descartando el retiro que había contemplado meses atrás, la entidad de La Victoria decidió recortarlo para apostar por la experiencia e identidad de Paolo Guerrero.

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Aquella posición ocasionó una profunda molestia entre los hinchas aliancistas, quienes por distintas vías reclamaron por la marcha de acaso el último ídolo de la era moderna de la institución. El ‘Pirata’ dejó atrás una trayectoria impecable que lo convirtió en referencia.

El delantero puso el empate en La Bombonera con potente cabezazo. (Video: ESPN)

Barcos, durante su andadura por Matute, se transformó en el máximo goleador extranjero de todos los tiempos de Alianza Lima, superando la media goleadora de Rosinaldo, último dueño de la plusmarca. Además, el veterano artillero fue pieza capital en la consecución del bicampeonato 2021-2022, últimos títulos del club.

Por su parte, Guillermo Viscarra fue de más a menos con la entidad ‘blanquiazul’. A su llegada, a principios del periodo pasado, el seleccionado boliviano se hizo amo y señor de la portería, reemplazando a Ángelo Campos.

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El mensaje de despedida de Alianza Lima a Guillermo Viscarra, recordando su actuación ante Boca Juniors en La Bombonera en 2025.

Aunque su desempeño presentó algunos claroscuros, encontró su cénit en una histórica noche de Copa Libertadores, en La Bombonera, donde se erigió como una de las máximas figuras al sostener un empate global contra Boca Juniors, que acabó resolviéndose en una tanda de penales en la que ‘Billy’ trascendió conjurando el tiro final de Alan Velasco.

El alza deportiva de Guillermo Viscarra se frenó de golpe arrancando en el 2026 debido a una lesión muscular. Durante su recuperación, perdió el puesto en detrimento de Alejandro Duarte. Sin espacio en Alianza Lima, optó por desmarcarse con el propósito de priorizar su rendimiento.

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