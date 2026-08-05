Ignacio Buse se despide prematuramente del Masters 1000 de Montreal 2026 tras ceder en sets corridos ante Cameron Norrie

Ignacio Buse fue eliminado del Masters 1000 de Montreal en primera ronda. Crédito: FPT/VisualesIA ScribNews.

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Ignacio Buse no pudo prolongar su aventura en el Masters 1000 de Montreal 2026. El tenista peruano cayó en sets corridos ante Cameron Norrie y quedó eliminado en la segunda ronda del certamen canadiense, en el que por primera vez en su carrera partió como uno de los jugadores sembrados. El británico, ubicado en el puesto 39 del ranking ATP, hizo valer su experiencia y aprovechó las dificultades del limeño con el servicio para resolver el encuentro sin mayores sobresaltos.

El duelo se disputó en la pista 9 del IGA Stadium, ubicado en el parque Jarry de Montreal, Quebec. Norrie llegaba a este compromiso después de haber superado al argentino Camilo Ugo Carabelli en su estreno, mientras que Buse había quedado libre de la primera ronda debido a su condición de cabeza de serie. Sin embargo, el descanso no fue suficiente para que el peruano pudiera encontrar su mejor versión en su estreno sobre cemento norteamericano.

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El primer set se definió por un único quiebre de servicio. Norrie consiguió la ruptura en los primeros compases del parcial y, a partir de ese momento, administró la ventaja con mucha solvencia. Buse intentó mantenerse cerca en el marcador, pero no consiguió generar oportunidades de ‘break’ que le permitieran cambiar el desarrollo de la manga.

Ignacio Buse debutó en la gira norteamericana rumbo al US Open ante el británico Cameron Norrie. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Uno de los principales problemas del peruano estuvo precisamente en su saque. Apenas consiguió ganar el 43% de los puntos disputados con su primer servicio, por lo que tuvo que recurrir constantemente a su segundo saque para intentar sostener sus turnos. Frente a un rival de la experiencia de Norrie, esta situación terminó siendo determinante.

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El británico, además, consiguió imponer un ritmo incómodo desde el fondo de la cancha. Su zurda y capacidad para variar las alturas obligaron a Buse a jugar constantemente desde posiciones incómodas, reduciendo sus posibilidades de tomar la iniciativa y atacar.

El segundo set comenzó prácticamente de la misma manera. Norrie quebró en el primer juego y rápidamente tomó el control del parcial. Buse, sin embargo, reaccionó y consiguió recuperar la ruptura para igualar parcialmente las acciones. Fue una de las pocas señales de reacción del peruano en el encuentro.

El camino de Ignacio Buse anticipaba un potencial duelo en tercera ronda ante Alex De Miñaur. Crédito: ATP.

El problema llegó inmediatamente después. Buse no pudo confirmar el quiebre con su servicio y volvió a ceder la iniciativa. Ante un tenista experimentado y ubicado dentro del Top 40, cada oportunidad desperdiciada termina teniendo un costo elevado. Norrie volvió a tomar ventaja, mantuvo la consistencia desde el fondo y cerró el encuentro con otro 6-3.

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Con esta derrota, Buse extiende su mala racha ante jugadores ubicados dentro del Top 50 durante 2026. Su registro queda ahora en 6-9 frente a este grupo de tenistas y acumula cuatro derrotas consecutivas en sus últimos enfrentamientos contra rivales de esta categoría.

En el ranking ATP en vivo, el peruano aparece momentáneamente en el puesto 34, una posición por debajo de su ubicación previa. No obstante, su permanencia dentro de los mejores 40 del mundo sigue representando un paso importante en una temporada que ha marcado un antes y un después en su carrera.

Primera gira norteamericana

El 2026 continúa siendo el año de las primeras veces para ‘Nacho’. Buse irrumpió en el Top 100, alcanzó sus primeras semifinales en un ATP 500, disputó por primera vez un torneo de esta categoría y, posteriormente, conquistó su primer título ATP en Hamburgo.

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Ignacio Buse, de 22 años, ha coronado una semana de ensueño con la consecución del Abierto de Hamburgo. - Crédito: AFP

También registra sus primeras apariciones en cuadros principales de Grand Slam, donde ya consiguió una victoria, y en Masters 1000, competición en la que suma dos triunfos. Montreal significó, además, el inicio de su primera gira norteamericana sobre cemento, una experiencia importante de cara al US Open.

A sus 22 años, el peruano ha avanzado rápidamente dentro del circuito, saltándose varios escalones en muy poco tiempo. Sin embargo, esta derrota también expone que todavía existen aspectos de su juego que debe seguir trabajando para consolidarse de manera definitiva en la élite.

El servicio será uno de ellos. Ante Norrie, las dificultades para conseguir puntos con el primer saque y la poca efectividad para sostener sus turnos terminaron condicionando todo el partido. Buse tendrá ahora la oportunidad de analizar lo ocurrido y corregir estos detalles antes de afrontar sus siguientes compromisos sobre cemento, con el US Open como uno de los grandes objetivos de esta etapa de la temporada.

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