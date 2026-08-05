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Michelle Alexander estalla por el caso de Naldy Saldaña y pide cárcel para César Sánchez Chavesta, exdirector de ‘La Bella Luz’

La productora de Del Barrio Producciones rompió su silencio con un video en Instagram en el que calificó de "asqueroso" al acusado y exigió la intervención de las autoridades

Composición digital de tres personas: Michelle Alexander gesticulando, el exdirector de La Bella Luz sonriendo y Naldy Saldaña en un círculo central
Michelle Alexander exigió en Instagram que César Sánchez Chavesta vaya a la cárcel tras la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector de La Bella Luz.
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La ola de indignación que generó la denuncia de Naldy Saldaña contra el exdirector musical de la orquesta ‘La Bella Luz’ se sigue evidenciando. Michelle Alexander, fundadora y directora de Del Barrio Producciones, tomó su cuenta de Instagram para pronunciarse con dureza sobre el caso y exigir que las autoridades actúen sin demora. El video, breve pero contundente, se viralizó en pocas horas y acumuló comentarios de figuras del espectáculo y del público en general.

La productora no midió sus palabras al referirse a César Sánchez Chavesta, el director musical y tecladista de ‘La Bella Luz’ señalado por Saldaña de tocamientos indebidos y acoso sexual. Alexander calificó los videos difundidos como prueba suficiente para actuar y cuestionó a quienes piden esperar el resultado de las investigaciones antes de tomar una postura.

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Michelle Alexander exige prisión para el acusado y rechaza los llamados a la calma

En el video publicado en su cuenta de Instagram, Alexander expresó su rechazo sin rodeos. “Quiero decirles que estoy indignadísima, como todo el Perú lo está, después de haber visto las imágenes donde Naldy Saldaña es acosada, es agredida, es violentada por este hombre asqueroso, director musical de la orquesta La Bella Luz”, afirmó la realizadora.

La productora también apuntó contra la respuesta que habría recibido Saldaña cuando alertó a los propietarios de la agrupación sobre lo que ocurría. Según Alexander, la reacción de quienes estaban al tanto fue insuficiente. “Naldy ha dicho que ella ya había denunciado al señor Custodio lo que estaba sucediendo y le decían tranquila. No, señores. Esto no puede ser”, manifestó.

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Michelle Alexander expresó su total indignación por el repudiable acto de acoso y agresión contra Naldy Saldaña. Como productora, señaló que decidió suspender indefinidamente el proyecto que tenían con la orquesta 'La Bella Luz' porque no serán cómplices de quienes encubren la violencia y pidió acciones para que que el exdirector musical de la agrupación, César Sánchez Chavesta, vaya a la cárcel. Video: Instagram Michelle Alexander

Ante los llamados a esperar los resultados del proceso judicial antes de emitir juicios, Alexander se mostró escéptica. “Todo el mundo dice mientras se investigue, ¿qué van a investigar? Las imágenes lo dicen todo”, señaló, y remató su pronunciamiento con una frase que sintetizó su postura: “Ese tipo a la cárcel, señores, a la cárcel”.

La productora también cuestionó el entorno personal del acusado. “¿Qué será la familia? ¿Será un hombre casado? ¿Tendrá hijos? Qué vergüenza, qué vergüenza tener un padre, un esposo, un familiar así”, expresó en el mismo video, con evidente indignación.

La denuncia que sacudió al mundo de la cumbia peruana

El caso se hizo público el 3 de agosto en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde Saldaña relató los hechos que la llevaron a renunciar a ‘La Bella Luz’ tras tres años como una de sus voces principales. La cantante presentó videos de cámaras de seguridad que, según el programa, registraron el momento de la agresión ocurrida el 18 de junio durante una jornada de ensayos.

Según el testimonio de Saldaña, al salir del baño fue interceptada por Sánchez Chavesta, quien intentó besarla y la sujetó con fuerza. En otro video, captado minutos después, el acusado volvió a inmovilizarla y la tocó en distintas partes del cuerpo mientras ella forcejeaba. La cantante sostuvo que el acoso no fue un hecho aislado, sino una situación que se repitió durante meses.

La excantante de la agrupación de cumbia contó que, en medio de su nerviosismo, logró obtener con mentiras las pruebas para hacer su denuncia formal | ATV

La denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho fue presentada al día siguiente de la agresión. Saldaña aseguró que el denunciado fue citado por las autoridades, pero que no se presentó a declarar. “La denuncia está desde ese día y procede aún. De hecho, lo han citado. No, no ha ido. Ya está en Fiscalía”, afirmó la cantante en su entrevista con ‘Magaly TV La Firme’.

Un detalle que agravó la situación fue la revelación de que Sánchez Chavesta es primo de Óscar Custodio Chavesta, propietario de ‘La Bella Luz’. La artista señaló que comunicó lo ocurrido a los dueños de la orquesta antes de renunciar, pero que la respuesta recibida no fue la que esperaba. Solo tras la difusión pública de los videos, la agrupación anunció la separación indefinida del director musical.

Del Barrio Producciones suspende la serie y el público pide cancelación definitiva

Antes de que Alexander publicara su video en Instagram, Del Barrio Producciones ya había emitido un comunicado oficial en el que anunció la suspensión del proyecto audiovisual que preparaba sobre la historia de ‘La Bella Luz’. La empresa indicó que detuvo el desarrollo de la producción mientras el acusado continuara vinculado a la orquesta.

“Del Barrio Producciones tiene una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento o violencia de género”, indicó la compañía en su pronunciamiento. En el video de Instagram, Alexander fue más directa sobre las razones detrás de la decisión. “Es una pena porque es una historia maravillosa, pero no vamos a darle pie a una historia de una agrupación donde ocurren estas cosas”, declaró.

Del Barrio Producciones suspende el proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz.
Del Barrio Producciones suspende el proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz.

La productora agregó que el proyecto permanecerá suspendido hasta que se aclare la situación de Saldaña y lo que ocurrió cuando la cantante denunció el acoso internamente sin obtener respuesta. La reacción en redes sociales fue inmediata. Actrices como Naima Luna Gutiérrez, Mónica Sánchez y Tatiana Astengo dejaron mensajes de respaldo en la publicación de Alexander.

Sin embargo, una parte significativa del público fue más lejos en sus demandas: varios usuarios pidieron no la suspensión sino la cancelación definitiva del proyecto. “No queremos suspensión, queremos cancelación. Hagan la serie de Agua Marina o Armonía 10, mil veces ellos se lo merecen”, escribió un usuario. Otro señaló: “Bien, Michelle, así deberían actuar todos, las discotecas, los conciertos, desistir de contratar a una agrupación cómplice como La Bella Luz. También bravo al Universitario que también ha desistido de contratarlos”.

La Fiscalía ordenó, entre las diligencias del caso, la toma de declaraciones, la recopilación de los registros de las cámaras de seguridad y la ejecución de medidas de protección para Saldaña. El Ministerio de la Mujer, por su parte, anunció que brindará asistencia legal, psicológica y social a la cantante. Hasta el momento, ni Sánchez Chavesta ni los propietarios de ‘La Bella Luz’ han respondido públicamente a las denuncias.

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