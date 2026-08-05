Kevin Díaz reaparece en clínica tras aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’: “Gracias a Dios que me protege”

La conductora Magaly Medina presenta las impactantes imágenes del accidente sufrido por Kevin Díaz en el reality 'Esto es Guerra'. El concursante cayó desde una altura de 8 metros cuando la colchoneta de seguridad se rompió, generando preocupación por su estado de salud. ATV/ Magaly TV La Firme

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Kevin Díaz reapareció desde una clínica luego de sufrir una aparatosa caída durante una competencia de ‘Esto es Guerra’ y aseguró que se encuentra bien, aunque permanecerá algunos días con descanso médico. A través de sus redes sociales, el participante agradeció la preocupación del público y dejó un mensaje tranquilizador: “Gracias a Dios que siempre me protege”.

El accidente ocurrió el 4 de agosto, durante un circuito de altura del reality, cuando Díaz cayó desde aproximadamente ocho metros. Tras el impacto, el programa detuvo la prueba y el competidor recibió atención inmediata en el set antes de ser trasladado a un centro médico para evaluaciones.

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El mensaje de Kevin Díaz desde la clínica: “Estoy bien”

Luego de horas de incertidumbre por su estado de salud, Kevin Díaz usó sus redes sociales para contar que se encontraba internado y para agradecer los mensajes de apoyo. “Gracias a todas esas personas que se preocuparon y todos eso. mensaje lindos. Gracias a Dios que siempre me protege estoy bien, estaremos un par de días de descanso médico y ya volveremos con toda”, escribió.

Con esa publicación, el participante confirmó que permanecerá bajo observación y que tendrá reposo médico, aunque evitó dar mayores detalles sobre exámenes específicos o un diagnóstico más amplio. Su mensaje apuntó, sobre todo, a llevar calma a quienes siguieron el incidente en televisión y en redes.

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El participante se pronunció en redes tras su caída en el reality y aseguró que está bien. IG

La caída en ‘Esto es Guerra’ que encendió la alarma en el set

La noche del 4 de agosto se vivió un momento de tensión en ‘Esto es guerra’ cuando Kevin sufrió una caída durante una competencia de alto riesgo. Según lo mostrado en el programa, el participante se encontraba realizando un circuito de altura cuando perdió estabilidad y terminó precipitándose desde una considerable altura, estimada en unos ocho metros.

El impacto ocurrió sobre una colchoneta inflable colocada para amortiguar el golpe. Sin embargo, la caída generó preocupación inmediata en el set: tanto sus compañeros como la producción y los conductores reaccionaron en el momento, mientras el personal médico ingresaba para atenderlo.

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Tras el accidente, la competencia fue suspendida y el foco pasó de la prueba a la atención del competidor, ante la incertidumbre sobre posibles lesiones.

Saliente de Onelia Molina sufrió violenta caída en ‘Esto es Guerra’: competencia fue interrumpida por emergencia. Captura: Magaly TV La Firme.

El comunicado de ProTV: “Kevin no adoptó la postura correcta durante el salto”

Horas después del incidente, ProTV Producciones emitió un comunicado para responder a lo que calificó como “informaciones erróneas” y precisar cómo ocurrió la caída de Kevín Díaz.

En el texto, la productora remarcó que “la salud y el bienestar de nuestros participantes en Esto es Guerra, siempre serán nuestra prioridad” y sostuvo que, durante la prueba, “nuestro compañero Kevin Díaz, no adoptó la postura correcta durante el salto, practicada previo al programa”.

La empresa indicó además que “se activaron de inmediato los protocolos de atención establecidos” y que el equipo médico presente en Pachacámac lo evaluó en el lugar. Según el mismo pronunciamiento, como medida preventiva fue trasladado a una clínica “para la realización de los exámenes correspondientes”, cuyos resultados —afirmaron— confirmaron que “Kevin Díaz se encuentra en buen estado de salud, no presenta fracturas o lesiones”.

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En el cierre, ProTV precisó que los implementos de la competencia fueron revisados y descartó fallas técnicas: “precisamos que todos los equipos utilizados en las competencias, incluido el colchón, son revisados previamente y cumplen con los estándares de seguridad establecidos” y que “en ningún momento se registró una falla en los implementos utilizados durante la prueba”.

Además, reafirmó su postura sobre el formato: “En ‘Esto es Guerra’, la emoción y la adrenalina van siempre acompañadas de la responsabilidad”, y aseguró que cada competencia se realiza “bajo estrictos protocolos de seguridad”.

ProTV emitió un comunicado e informó que participante no presenta lesiones ni fracturas. IG

Las críticas en redes por las pruebas de riesgo

Más allá de la evolución del chico reality, su caída reactivó cuestionamientos en redes sociales sobre las competencias de altura del programa. En distintos comentarios, usuarios se preguntaron si las medidas de seguridad son suficientes para evitar accidentes de esa magnitud, especialmente en pruebas que exigen equilibrio y precisión bajo presión.

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“Siempre echan la culpa al competidor y ustedes se lavan las manos,quieren culpar a Kevin de que salto mal”, “Por qué desactivaron los comentarios en el comunicado sobre Kevin, echándole la culpa de no haber caído bien, cuando se ve claro que la colchoneta no estaba bien inflada”, fueron algunos de los comentarios.

El accidente, además, volvió a poner el tema en discusión por antecedentes que el público asocia con el reality. En esa lista se mencionaron casos como el de Gabriel Meneses (2026), Elías Montalvo (2021) y Pancho Rodríguez (2026), episodios que fueron recordados en redes como ejemplos de momentos críticos dentro del formato.

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Kevín Díaz reaparece en clínica tras aparatosa caída en ‘Esto es Guerra’: