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¿Qué viene para Ignacio Buse? El próximo torneo que disputará tras su eliminación en el Masters 1000 de Montreal 2026

El peruano inició su gira en Norteamérica con una derrota en su debut en el certamen canadiense. Ahora deberá afinar detalles para llegar en mejores condiciones a Ohio, Estados Unidos

Ignacio Buse deberá afinar detalles y corregir lo hecho en Montreal para llegar en mejor nivel a Estados Unidos.
Ignacio Buse deberá afinar detalles y corregir lo hecho en Montreal para llegar en mejor nivel a Estados Unidos. Crédito: VisualesIA ScribNews.
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Ignacio Buse cayó en sets corridos frente al británico Cameron Norrie y quedó eliminado en la segunda ronda del Masters 1000 de Montreal, donde por primera vez en su carrera había partido como jugador sembrado. Sin embargo, ‘Nacho’ no tendrá demasiado tiempo para lamentarse, pues su calendario contempla otro exigente torneo sobre pista dura: el Masters 1000 de Cincinnati.

El Cincinnati Open se disputará en el Lindner Family Tennis Center de Mason, Ohio, y el cuadro principal está programado del 13 al 23 de agosto. El certamen forma parte de la gira norteamericana previa al US Open y representa una nueva oportunidad para Buse de medirse con los mejores jugadores del mundo antes del último Grand Slam de la temporada.

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¿Buse podrá ser sembrado?

Una de las interrogantes que acompañará al peruano en la previa de Cincinnati será si podrá conservar su condición de cabeza de serie. Buse aparece actualmente en el Top 40 del ranking ATP, pero su presencia entre los sembrados dependerá de cómo se configure finalmente el cuadro y, principalmente, de las bajas que puedan producirse antes del sorteo.

Por el momento, no está descartada la presencia de figuras como Jannik Sinner y Novak Djokovic, por lo que la competencia por ingresar directamente entre los primeros preclasificados será importante. Para Buse, mantenerse como cabeza de serie significaría nuevamente evitar a uno de los jugadores mejor posicionados durante la primera ronda, una ventaja que ya pudo aprovechar en Montreal.

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El Masters 1000 de Montreal dedicó un video al crecimiento de Ignacio Buse en el circuito ATP. Crédito: X Omnium Banque Nationale.

Dura derrota en Montreal

La derrota ante Cameron Norrie fue contundente. El británico se impuso por 6-3 y 6-3 en un encuentro en el que Buse tuvo dificultades para sostener sus turnos de servicio y prácticamente no consiguió incomodar al jugador europeo durante buena parte del primer parcial.

Norrie, ubicado dentro del Top 40 del ranking mundial, mostró mucha solidez desde el fondo de la cancha y aprovechó las dudas del peruano para marcar diferencias desde los primeros juegos. Buse logró reaccionar parcialmente en el segundo set, recuperando un quiebre, pero no pudo confirmar posteriormente la ruptura y terminó cediendo nuevamente la iniciativa.

La derrota deja a ‘Nacho’ con aspectos por corregir antes de Cincinnati. La gira norteamericana sobre cemento recién comienza y el objetivo principal pasa por llegar con ritmo y confianza al US Open, donde disputará nuevamente un cuadro principal después de haber conseguido su primera victoria en un Grand Slam durante esta temporada.

Ignacio Buse fue eliminado del Masters 1000 de Montreal en primera ronda.
Ignacio Buse fue eliminado del Masters 1000 de Montreal en primera ronda. Crédito: FPT/VisualesIA ScribNews.

Continuidad en dobles

La actividad de Buse en Montreal, además, todavía no termina. El peruano también participa en la modalidad de dobles junto al italiano Flavio Cobolli, actual número 9 del mundo en individuales y finalista de Roland Garros en la presente temporada.

La dupla ítalo-peruana busca aprovechar el torneo canadiense para sumar partidos sobre cemento y ganar ritmo competitivo antes de trasladarse a Ohio. Sin embargo, en Montreal también quedó eliminada en segunda ronda, por lo que ambos deberán poner ahora la mira en Cincinnati.

Buse y Cobolli conforman una pareja particularmente atractiva por la juventud de ambos y por la posibilidad de que el peruano continúe adquiriendo experiencia en una modalidad que puede ayudarlo a mejorar determinados aspectos de su juego, especialmente el servicio, las devoluciones y la resolución de puntos cortos.

Ignacio Buse y Flavio Cobolli serán pareja de dobles en Montreal y Cincinnati.
Ignacio Buse y Flavio Cobolli serán pareja de dobles en Montreal y Cincinnati. Crédito: X El Saber del Deporte.

En Montreal, además, todavía tiene un desafío en dobles junto a Flavio Cobolli, aunque la dupla ítalo-peruana deberá enfrentarse a una exigente pareja: el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten, primeros preclasificados del torneo. El encuentro supondrá una prueba de máxima exigencia para Buse y Cobolli, sobre todo por la experiencia de sus rivales en esta modalidad.

Cincinnati aparece, entonces, como su siguiente gran oportunidad en individuales. Después del golpe sufrido ante Norrie, Buse tendrá algunos días para ajustar detalles, recuperar confianza y afrontar un nuevo Masters 1000 con la mira puesta en llegar de la mejor manera posible al US Open.

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