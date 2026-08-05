Hallan artefacto explosivo frente a la Municipalidad de Comas y alcaldesa no descarta movil político: “Estamos en época electoral”

La delincuencia desafía a las autoridades en Comas al dejar un explosivo a plena luz del día frente a la sede municipal. (Crédito: ATV)

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Un artefacto explosivo de fabricación casera fue hallado la mañana de este miércoles en los exteriores de la Municipalidad de Comas, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia y a restringir temporalmente el acceso al Palacio Municipal mientras personal especializado de la Policía Nacional intervenía la zona.

El objeto sospechoso fue descubierto por agentes de Seguridad Ciudadana durante una ronda de vigilancia. Tras el hallazgo, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudió al lugar para inspeccionar el paquete y confirmar que se trataba de material explosivo, el cual fue neutralizado sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

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La fachada de la Municipalidad Distrital de Comas se observa con varias personas en la entrada y vehículos estacionados frente al edificio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

UDEX desactivó el explosivo

En declaraciones para las cámaras de Buenos Días Perú, la alcaldesa de Comas, Carmen Mónica Acuña, explicó que la prioridad de la comuna fue proteger a los trabajadores y vecinos que se encontraban en las inmediaciones del edificio municipal. Por ello, se dispuso el cierre parcial de las instalaciones hasta que culminaran las labores de la unidad especializada de la Policía.

“Hoy, el personal de Seguridad Ciudadana, haciendo su ronda correspondiente, ha encontrado un explosivo. UDEX ha venido en forma inmediata. Nosotros, por salvaguardar la integridad de los trabajadores y de los vecinos, hemos cerrado parte de las instalaciones del Palacio Municipal hasta que la unidad especializada pueda desactivar el explosivo encontrado”, manifestó la burgomaestre.

Asimismo, precisó que el artefacto fue abandonado en una zona cercana al lado de los cementerios, dentro del perímetro del frontis municipal. Tras la inspección, los agentes especializados verificaron que no existieran más explosivos en el lugar antes de levantar la alerta.

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Personal de la UDEX retira un artefacto explosivo de fabricación casera hallado en los exteriores de la Municipalidad de Comas, en Lima, Perú. (Captura video ATV)

Alcaldesa no descarta un móvil político

Durante sus declaraciones, Acuña descartó que la Municipalidad de Comas haya recibido amenazas, mensajes extorsivos o solicitudes de pago de cupos antes del hallazgo del explosivo, por lo que consideró que la investigación deberá evaluar otras hipótesis sobre las motivaciones del hecho.

“No sabemos la procedencia, no sabemos quién lo puso ni en qué momento. Aquí no tenemos cámaras en el exterior y tal vez eso sabían las personas que lo hicieron para aprovechar y colocar este explosivo”, señaló.

La autoridad edil sostuvo que, debido al contexto político actual, no puede descartarse que el incidente responda a intereses ajenos a la delincuencia común. “Estamos en una época electoral. También podríamos pensar que es un tema político. Esta es una gestión nueva y por primera vez una mujer llega al sillón municipal”, expresó para el citado medio.

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La alcaldesa de Comas, Mónica Acuña, declara tras el hallazgo de un explosivo en la sede municipal. Señala que no ha recibido amenazas de extorsión y que el ataque podría estar vinculado a detractores políticos. (Crédito: ATV)

PNP investiga el caso

Pese a mencionar la posibilidad de un trasfondo político, la alcaldesa evitó atribuir responsabilidades a alguna organización o grupo en particular y subrayó que las investigaciones deberán establecer quién dejó el artefacto y cuál era su verdadero objetivo.

“Yo no puedo hoy sindicar o asegurar que son delincuentes, que son extorsionadores o que es el sicariato. No puedo”, afirmó, al remarcar que cualquier conclusión deberá sustentarse en las diligencias policiales.

El caso ya es investigado por la Policía Nacional, que busca identificar a los responsables mediante la recolección de evidencias y el análisis de cámaras de videovigilancia ubicadas en establecimientos cercanos al municipio. Mientras tanto, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en los alrededores del Palacio Municipal y reiteraron que colaborarán con las investigaciones para esclarecer un hecho que generó preocupación entre los vecinos de Comas.

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La alcaldesa de Comas, Carmen Mónica Acuña, ofrece declaraciones sobre el hallazgo de un artefacto explosivo en los exteriores de la Municipalidad del distrito, en Perú. (Captura video ATV)

¿Qué hacer si encuentro un explosivo?

Para reportar la presencia de un artefacto sospechoso o una amenaza de bomba en el Perú, debes comunicarte de inmediato y de forma gratuita con la Central de Emergencias de la Policía Nacional marcando el 105, o con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios a través de la línea 116. Ambas centrales telefónicas están capacitadas para canalizar el reporte en tiempo real hacia la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), la cual desplegará a sus agentes especializados para neutralizar de forma segura el peligro en la zona afectada.

Ante una situación de este tipo, la seguridad personal depende estrictamente de no manipular el objeto bajo ninguna circunstancia y alejarse a una distancia mínima de 100 metros. Asimismo, las autoridades recomiendan evacuar a las personas que se encuentren alrededor y evitar el uso de teléfonos celulares o equipos de radio cerca del perímetro, ya que las ondas electromagnéticas podrían activar accidentalmente ciertos tipos de detonadores antes de que la policía tome el control de la escena.

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