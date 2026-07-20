Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Viscarra con emotivo mensaje sobre atajada ante Boca Juniors: “Algunas fotografías cuentan historias”

Alianza Lima anunció la salida de Guillermo Viscarra con emotiva imagen sobre atajada ante Boca Juniors. - créditos: Guillermo Viscarra

En los últimos días, Alianza Lima aceleró las gestiones para reforzar su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. El club concretó el regreso de Cristian Neira, aseguró la llegada del chileno Nicolás Díaz y avanza en las negociaciones para incorporar a Pedro Gallese. Estas decisiones han marcado una etapa de renovación interna, pero también implican la salida de Guillermo Viscarra, quien buscará continuidad en otro destino.

El club comunicó oficialmente la desvinculación del arquero boliviano, agradeciéndole por su profesionalismo y entrega durante el año y medio que defendió los tres palos. En el mensaje publicado en redes sociales, la institución destacó: “Algunas fotografías guardan recuerdos. Otras, cuentan historias. La tuya quedará marcada por cada atajada, cada celebración y el orgullo de haber defendido estos colores”. El comunicado cerró con un mensaje de aliento: “¡Gracias por todo, Billy! Que esta nueva etapa para ti llegue cargada de éxitos”.

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La publicación de Alianza Lima sobre la salida de Guillermo Viscarra, recordando su actuación ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores 2025.

La salida de ‘Billy’ se produjo por acuerdo mutuo, según informó la entidad: “Nuestra institución y el futbolista Guillermo Viscarra han decidido dar por finalizado su vínculo contractual”. Desde la directiva recalcaron el impacto del arquero boliviano: “Guillermo fue una pieza importante del plantel en la temporada 2025, dejando su huella en un capítulo importante de la historia del club”.

En respuesta a la despedida, el propio Viscarra utilizó su cuenta de Instagram para expresar su gratitud con un sencillo pero emotivo “gracias a todos”, acompañado con un corazón azul.

El comunicado de Alianza Lima sobre la salida de Guillermo Viscarra.

El memorable partido de Guillermo Viscarra ante Boca Juniors en La Bombonera

El legado de Guillermo Viscarra en Alianza Lima quedará inevitablemente vinculado a la noche histórica del 25 de febrero de 2025 en La Bombonera. Aquella jornada, el arquero boliviano se consolidó como figura al atajar el penal definitivo a Alan Velasco, acción que selló la eliminación de Boca Juniors en la fase 2 de la Copa Libertadores y condujo a los ‘blanquiazules’ a la siguiente ronda del certamen continental.

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En un partido reñido, el equipo dirigido por Néstor Gorosito resistió la presión de los locales y forzó la definición por penales tras igualar la serie. Durante la tanda, el boliviano mantuvo la compostura y respondió ante más de 50 mil espectadores, bloqueando con autoridad el disparo de Velasco y silenciando el estadio argentino.

La actuación de ‘Billy’, que generó los emotivos comentarios de su padre tras el encuentro, no solo permitió el avance de Alianza Lima a la fase 3 de la competición internacional, sino que también significó un impulso anímico y económico para el club, que recibió un premio de USD 600 mil por parte de la Conmebol.

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Alianza Lima dejó sin Copa Libertadores a los de Fernando Gago. (Video: ESPN)

Pedro Gallese, el reemplazo de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

La salida de Guillermo Viscarra abrió el camino para la inminente llegada de Pedro Gallese, quien se perfila como el nuevo dueño del arco en Matute. A falta de su desvinculación de Deportivo Cali, el experimentado portero peruano está cerca de sellar su regreso al club donde fue ganador del Torneo Clausura 2019. La negociación, liderada por el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo, avanza a paso firme y ha despertado la expectativa de los hinchas ‘íntimos’.

El inminente retorno de Gallese fue confirmado por el periodista Kevin Pacheco, quien detalló que el club ‘victoriano’ busca replicar la fórmula utilizada con Luis Advíncula, facilitando el arribo de figuras libres del extranjero. La semana será clave para completar la operación.

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El arribo de Gallese también genera incógnitas acerca del lugar de Alejandro Duarte, titular en el primer semestre de la temporada, pero que podría verse relegado por la jerarquía del ‘Pulpo’. La decisión final recaerá en el cuerpo técnico de Pablo Guede, que deberá valorar la regularidad de Duarte frente a la trayectoria de Gallese.