Denuncian amenazas y violencia contra árbitros tras FC Cajamarca vs Sport Huancayo: ANDADP pide garantías y rechaza agresiones

La ANDADP denunció que el equipo arbitral designado para un partido de la Liga 1 enfrentó intimidaciones y agresiones durante su labor, y reclamó condiciones de seguridad para ejercer sin presiones. (CONAR)

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La tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 quedó atravesada por un episodio que excedió lo deportivo. La Asociación Nacional de Árbitros del Perú (ANDADP) denunció que el equipo encargado de dirigir el partido entre FC Cajamarca y Sport Huancayo sufrió amenazas, actos de violencia e intimidación durante el encuentro disputado el sábado 1 de agosto de 2026 en el estadio Héroes de San Ramón, en la ciudad de Cajamarca.

El duelo terminó 2-0 para Sport Huancayo, pero el foco se desplazó hacia la seguridad de los oficiales. En un comunicado, la institución expresó rechazo, pidió garantías para el ejercicio de la función arbitral y afirmó que lo ocurrido contradijo valores de respeto y juego limpio que deben regir en la competencia.

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Denuncia formal y alerta por la seguridad arbitral

Tras el FC Cajamarca vs. Sport Huancayo, la ANDADP rechazó los actos de violencia contra los árbitros, alertó por los riesgos para su seguridad y pidió medidas para evitar nuevos incidentes. (ANDADP)

En su pronunciamiento, la ANDADP sostuvo que los hechos registrados durante el partido representaron un riesgo directo para quienes debían impartir justicia en el campo. “La Asociación Nacional de Árbitros del Perú expresa su más enérgico rechazo a los actos de violencia, intimidación y amenazas que atentaron contra la integridad del equipo arbitral durante el encuentro disputado el sábado 1 de agosto de 2026 entre FC Cajamarca y Sport Huancayo”, señaló la entidad.

La organización consideró que lo ocurrido no se redujo a insultos o discusiones propias de un partido, y lo encuadró como un problema de seguridad. “Los hechos ocurridos constituyen un grave atentado contra la seguridad de los oficiales de partido y representan una conducta totalmente incompatible con los valores del deporte, el respeto y el juego limpio que deben prevalecer en toda competencia”, agregó.

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La denuncia se conoció después del encuentro, cuando, según lo reportado, la jornada había transcurrido sin que quedaran instaladas controversias por fallos o decisiones arbitrales en el debate posterior. Sin embargo, el comunicado activó una señal de alerta dentro del torneo, por el impacto que pueden tener las intimidaciones en el desarrollo normal de los partidos y en la independencia de los jueces.

La ANDADP no precisó en su texto si impulsaría medidas legales por lo sucedido. Sí dejó asentado el episodio y marcó el objetivo de que el caso fuera tenido en cuenta en la organización de los próximos compromisos, en un contexto en el que el arbitraje, de manera recurrente, quedó bajo presión en las últimas jornadas de la Liga 1.

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Quiénes integraron la terna y el rol del VAR

Jordi Espinoza encabezó la terna arbitral del FC Cajamarca-Sport Huancayo, partido en el que, según la ANDADP, los jueces afrontaron amenazas y situaciones que comprometieron su seguridad. (Liga 1)

El partido FC Cajamarca–Sport Huancayo, disputado en el estadio Héroes de San Ramón, fue dirigido por Jordi Espinoza como árbitro principal. Según el detalle difundido, Andreé Merino y Franz Blass se desempeñaron como asistentes. Mirian Benavides actuó como cuarta árbitra.

En el sistema de videoarbitraje, Maykol Farromeque estuvo a cargo del VAR, con Javier Casanova y Jesús Póstigo como parte del equipo asignado. La asociación planteó que lo sucedido involucró a toda la nómina arbitral del encuentro, y que las situaciones reportadas comprometieron tanto la integridad física como el ejercicio de sus funciones.

En el caso, también se mencionó que durante la transmisión del partido circularon reportes sobre un episodio ocurrido en el entretiempo. De acuerdo con esas versiones, Espinoza habría advertido incluso la posibilidad de suspender el partido tras denunciar que una persona vinculada al club local ingresó a su camerino para amenazarlo. Ese incidente, siempre según lo indicado, fue comunicado al delegado del encuentro antes del inicio del segundo tiempo.

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La ANDADP, en su pronunciamiento, no incorporó un relato pormenorizado de cada hecho puntual dentro del estadio, pero calificó el conjunto de situaciones como intimidaciones y violencia ejercidas contra quienes estaban designados para conducir el juego. La institución planteó que el marco de seguridad debe resguardar a los árbitros sin interferencias, con independencia de los reclamos que puedan surgir dentro de la competencia.

Respaldo institucional y pedido de garantías para los próximos partidos

La Asociación Nacional de Árbitros del Perú cerró filas con el equipo arbitral afectado, exigió condiciones seguras para futuros encuentros y pidió erradicar la violencia del fútbol peruano. (CONAR)

En el mismo documento, la asociación expresó respaldo al equipo arbitral afectado y vinculó la denuncia a su función representativa. “Como institución que representa y vela por los derechos de los árbitros del país, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con el equipo arbitral afectado y rechazamos cualquier forma de agresión, amenaza o acto de violencia que busque intimidar el ejercicio imparcial de sus funciones”, indicó.

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La ANDADP reafirmó que insistiría en la defensa de la integridad y el respeto hacia los jueces, al considerar que se trata de una condición necesaria para el desarrollo de un torneo sin violencia. “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la integridad, la seguridad y el respeto hacia todos los árbitros, pilares fundamentales para el desarrollo de un fútbol seguro, transparente y libre de violencia”, puntualizó.

En su mensaje público, la entidad también planteó una exhortación a quienes tienen responsabilidades operativas dentro del campeonato, con el objetivo de que los oficiales de partido puedan cumplir su tarea sin presiones. En esa línea, pidió condiciones adecuadas para el desempeño arbitral y advirtió que los episodios de intimidación impactan sobre el normal funcionamiento de la competencia.

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El caso generó preocupación por su alcance y por el antecedente que puede sentar hacia adelante. Con el resultado ya consumado, la victoria 2-0 de Sport Huancayo ante FC Cajamarca quedó en segundo plano frente a la denuncia, que instaló un debate sobre los mecanismos de prevención, la protección dentro de los recintos y la necesidad de cortar cualquier forma de amenaza hacia quienes conducen los partidos.