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Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego: “No adoptó la postura correcta durante el salto”

Luego del accidente, ProTV afirmó que se activaron protocolos, descartó fallas en los implementos y aseguró que Díaz “no presenta fracturas o lesiones

Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego. IG
Productora de ‘Esto es Guerra’ responsabiliza a Kevin Díaz por fuerte caída en juego. IG
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La productora ProTV difundió un comunicado tras la caída de Kevín Díaz en ‘Esto es Guerra’ y afirmó que el competidor “no adoptó la postura correcta durante el salto”, una precisión que para parte del público implicó trasladar la responsabilidad del accidente al propio participante.

El pronunciamiento se publicó luego del episodio emitido el 4 de agosto, cuando el reality detuvo una competencia de altura para brindarle atención médica inmediata tras una caída de aproximadamente ocho metros.

En la emisión, Díaz perdió estabilidad durante el recorrido y cayó sobre una colchoneta inflable colocada para amortiguar el golpe. La escena generó tensión en el set, obligó a suspender la prueba y dejó en suspenso el diagnóstico oficial hasta que el competidor fuera evaluado por especialistas.

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La caída que obligó a detener la competencia en vivo

El accidente ocurrió durante una de las pruebas más exigentes del programa, un circuito de altura que en segundos pasó de ser una competencia habitual a una situación de emergencia. Las cámaras captaron el momento en el que Kevin Díaz realizaba el recorrido, perdió estabilidad y terminó precipitándose desde una considerable altura.

Aunque el impacto fue sobre una colchoneta inflable instalada para amortiguar la caída, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para generar preocupación entre los participantes, la producción y los conductores. Tras el incidente, personal médico ingresó rápidamente al circuito y la competencia se suspendió mientras atendían al competidor.

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Hasta el cierre de la transmisión, no se informó en pantalla un diagnóstico definitivo ni la gravedad de posibles lesiones, por lo que muchos televidentes recurrieron a redes sociales para pedir detalles sobre su evolución.

La conductora Magaly Medina presenta las impactantes imágenes del accidente sufrido por Kevin Díaz en el reality 'Esto es Guerra'. El concursante cayó desde una altura de 8 metros cuando la colchoneta de seguridad se rompió, generando preocupación por su estado de salud. ATV/ Magaly TV La Firme

El comunicado de ProTV y la frase que generó polémica

Horas después, ProTV publicó un comunicado en el que dijo responder a “informaciones erróneas” difundidas por algunos medios y detalló su versión sobre lo ocurrido en la competencia.

En su texto, subrayó que “la salud y el bienestar de nuestros participantes en ‘Esto es Guerra’, siempre serán nuestra prioridad”, pero también incluyó la frase que se convirtió en el centro del debate:

“En la última emisión de Esto es Guerra’, en el desarrollo del juego nuestro compañero Kevin Díaz, no adoptó la postura correcta durante el salto, practicada previo al programa”.

La productora agregó que “se activaron de inmediato los protocolos de atención establecidos”, que el personal médico “lo evaluó en el lugar” y que, como medida preventiva, fue trasladado a una clínica para exámenes. Según ProTV, “los resultados médicos confirmaron que Kevin Díaz se encuentra en buen estado de salud, no presenta fracturas o lesiones”.

En el mismo documento, ProTV también sostuvo que “todos los equipos utilizados en las competencias, incluido el colchón, son revisados previamente y cumplen con los estándares de seguridad establecidos”, y remarcó: “en ningún momento se registró una falla en los implementos utilizados durante la prueba”.

Finalmente, reafirmó su postura sobre el formato del programa: “En ‘Esto es Guerra’, la emoción y la adrenalina van siempre acompañadas de la responsabilidad” y que cada competencia se desarrolla “bajo estrictos protocolos de seguridad”.

ProTV emitió un comunicado e informó que participante no presenta lesiones ni fracturas. IG
ProTV emitió un comunicado e informó que participante no presenta lesiones ni fracturas. IG

Reacciones en redes: críticas a la producción y reclamos por el colchón

El comunicado generó cuestionamientos inmediatos en redes sociales, donde varios usuarios interpretaron que la productora intentó “lavarse las manos” al apuntar a la postura del competidor. Entre los mensajes que circularon, se leía: “Siempre echan la culpa al competidor y ustedes se lavan las manos, quieren culpar a Kevin de que salto mal”.

Otros comentarios apuntaron directamente a la publicación del comunicado y a la gestión de la conversación en redes: “¿Por qué desactivaron los comentarios en el comunicado sobre Kevin?, echándole la culpa de no haber caído bien, cuando se ve claro que la colchoneta no estaba bien inflada”.

También hubo usuarios que atribuyeron la responsabilidad a la producción por el estado del colchón y compararon la escena con otra participación anterior: “Fue culpa de la producción porque ese colchón no estaba bien inflado como cuando se lanzó Raúl antes, ‘Esto es guerra’ debe hacerse cargo 100% responsables, dicen que Kevin no optó la postura adecuada, que es totalmente mentira porque en el video se ve claramente que el salta sentado como saltó Raúl, así que no mientan y asuman su culpa”, fue otro de los comentarios.

Usuarios cuestionaron el estado de la colchoneta inflable y el enfoque del comunicado difundido por la producción de Esto es Guerra' .IG
Usuarios cuestionaron el estado de la colchoneta inflable y el enfoque del comunicado difundido por la producción de Esto es Guerra' .IG

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