Feriado jueves 6 de agosto: Horario del transporte público durante festividad por Batalla de Junín

Feriado largo el Día del Trabajo: estos son los horarios del Metropolitano, corredores y otros transportes públicos. Foto: Andina

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El feriado nacional del 6 de agosto tiene el objetivo de conmemorar el enfrentamiento ocurrido en la pampa de Junín en 1824, donde el ejército patriota, bajo el mando de Simón Bolívar, venció a las fuerzas realistas.

Una maniobra de los Húsares del Perú permitió cambiar el rumbo de la batalla, allanando el camino hacia la victoria definitiva en la Batalla de Ayacucho.

Desde la promulgación de la Ley N.° 31530, esta fecha figura entre los feriados obligatorios para todo el país. Por lo que algunos servicios varían su funcionamiento habitual para acomodarse a la coyuntura.

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- crédito composición Infobae / Andina

Horarios del transporte público autorizado durante el feriado

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los servicios de transporte público operarán con un horario especial el jueves 6 de agosto, para asegurar la movilidad de los ciudadanos. La entidad recomienda consultar los horarios y planificar los desplazamientos para evitar contratiempos durante el feriado.

El transporte regular funcionará de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda. Los taxis autorizados podrán circular las 24 horas.

Los corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con sus rutas habituales, mientras que el servicio Aerodirecto operará sin modificaciones.

La Línea 1 del Metro de Lima funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de trenes de 4.5 a 15 minutos, según la franja horaria.

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Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao mantendrá su horario de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

El Metropolitano ofrecerá los servicios regulares A, B y C de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. El servicio Expreso 1 operará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y el Expreso 5 de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los buses alimentadores circularán hasta las 11:00 p. m.

“El respeto de las normas de convivencia dentro de las unidades, el uso adecuado de los paraderos autorizados y la planificación anticipada contribuirán a una circulación más ordenada durante la jornada festiva”, señala la institución.

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ATU informa sobre horario especial en servicio de transporte debido al feriado de este 6 de agosto.

Pago triple, descansos y diferencias entre feriado y día no laborable

El Decreto Legislativo N.° 713 establece que quienes trabajen el 6 de agosto sin descanso sustitutorio recibirán pago triple. Este beneficio incluye la remuneración por el feriado, el salario por la labor realizada y una sobretasa del 100% de la remuneración diaria. Si el empleador otorga un día de descanso compensatorio en otra fecha, no corresponde el pago adicional.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recuerda que incumplir con el pago correspondiente constituye una infracción muy grave, sancionable con multas que pueden superar los 240,000 soles. En caso de vulneración, los trabajadores pueden presentar una denuncia ante la entidad supervisora.

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No todos los días de descanso tienen el mismo efecto. Los feriados están fijados por ley y otorgan descanso remunerado sin obligación de recuperar horas. Los días no laborables pueden ser decretados para el sector público y, en el privado, dependen del acuerdo entre empleador y trabajador, requiriendo la recuperación de las horas no trabajadas.