Banda criminal amenaza con volar la comisaría de Puerto Pizarro y asesinar a policías en medio de la violencia en Tumbes

Una organización criminal autodenominada 'El Clan La Nueva Generación' ha sembrado el terror en Puerto Pizarro, Tumbes, al enviar un video amenazando con dinamitar la comisaría local y asesinar a los policías. Las autoridades ya están tomando medidas para reforzar la seguridad. 24 Horas

Guardar

Cuatro amenazas dirigidas contra una dependencia policial elevaron el nivel de alerta en la región Tumbes y motivaron nuevas medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú. Los mensajes, difundidos mediante videos y aplicaciones de mensajería, reflejan el conflicto entre organizaciones criminales que buscan ampliar su dominio en distintos sectores de la región.

Puerto Pizarro, conocido por su actividad turística y pesquera, enfrenta un escenario marcado por la presión del crimen organizado. En este contexto, las autoridades policiales adoptaron decisiones para proteger a los agentes mencionados en las intimidaciones y fortalecer la capacidad operativa de la jurisdicción.

PUBLICIDAD

Las acciones oficiales se producen mientras las investigaciones buscan establecer el origen de las amenazas y prevenir cualquier atentado contra instalaciones policiales o contra el personal destacado en la zona. La respuesta incluye cambios internos, incremento de efectivos y apoyo de unidades especializadas.

Según la Policía Nacional del Perú, la situación responde a la disputa entre diversas organizaciones criminales por el control territorial en Tumbes. Esa confrontación también coincide con intervenciones policiales que buscan reducir la incidencia delictiva en distintos distritos de la región.

Video criminal amenaza con atacar la comisaría de Puerto Pizarro

La difusión de un video atribuido a la organización criminal que se identifica como “el Clan La Nueva Generación” generó preocupación entre las autoridades de Tumbes. En el material audiovisual, los presuntos integrantes lanzan amenazas directas contra la comisaría de Puerto Pizarro y contra miembros de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Entre los mensajes difundidos se escucha: “Este mensaje va para la comisaría de Puerto Pizarro. Vamos a hacer volar la comisaría”. En otro fragmento, también expresan: “Vamos a matarles a uno por uno” y “Porque van a morir uno por uno”.

El contenido del video también menciona a varios efectivos policiales, a quienes la organización acusa de presuntos vínculos con grupos rivales. Esos señalamientos forman parte de las investigaciones iniciadas por la institución policial.

El jefe del Frente Policial de Tumbes, general PNP José Luis Quiroz Dávila, informó que la institución adoptó medidas inmediatas tras conocerse las amenazas. Entre ellas figura el incremento del personal policial en la comisaría de Puerto Pizarro y la rotación de los agentes cuyos nombres aparecen en el video.

PUBLICIDAD

Durante su pronunciamiento, la autoridad explicó: “Estamos cambiando también al personal policial que ha sido incluido en una relación ahí de una presunta implicancia o de pronto un presunto acercamiento a bandas criminales”. También indicó que se incorporará un oficial de mayor rango para asumir la conducción de las operaciones en esa dependencia.

El general señaló que la presencia de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) forma parte de la estrategia de seguridad desplegada en Puerto Pizarro. La finalidad consiste en reforzar la capacidad de respuesta frente a cualquier eventualidad.

El general del Frente Policial de Tumbes, Luis Quiróz, detalla las acciones implementadas tras las amenazas recibidas por el personal de la comisaría de Puerto Pizarro, incluyendo el aumento de efectivos y cambios en el personal. Exitosa

Disputa entre organizaciones criminales en Tumbes

El general José Luis Quiroz Dávila sostuvo que las amenazas se producen dentro de un escenario de enfrentamientos entre distintas organizaciones delictivas. Según explicó, estos grupos mantienen una disputa permanente por el control de espacios dentro de la jurisdicción de Tumbes.

La autoridad precisó: “Son bandas y organizaciones criminales diversas que pelean permanentemente por la hegemonía y el control territorial de la jurisdicción de Tumbes”. Esa evaluación forma parte del análisis policial sobre el origen de las intimidaciones difundidas en los últimos días.

PUBLICIDAD

La Policía también informó que las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y verificar los señalamientos incluidos en los mensajes difundidos por la organización criminal.

Incrementan vigilancia en Puerto Pizarro y La Cruz

Cuatro amenazas contra la comisaría de Puerto Pizarro elevaron la alerta de seguridad en Tumbes. Composición: Infobae

El reforzamiento policial también alcanzó al distrito de La Cruz. De acuerdo con el general Quiroz, la institución detectó un incremento de la criminalidad en esa jurisdicción, situación que motivó el despliegue de personal especializado.

La autoridad explicó que la decisión responde al denominado “efecto globo”, fenómeno que, según indicó, surge cuando la presión policial en determinados sectores desplaza la actividad delictiva hacia otras zonas. El general afirmó que las operaciones desarrolladas en Tumbes y Zarumilla permitieron reducir la incidencia de algunos hechos delictivos, por lo que la vigilancia también se extendió a otros puntos de la región.

PUBLICIDAD

Asimismo, confirmó que efectivos de la DINOES permanecerán en Puerto Pizarro y que la presencia policial también se fortalecerá en La Cruz como parte de las acciones preventivas.

De acuerdo con la información difundida por Exitosa, los efectivos destacados en la comisaría de Puerto Pizarro recibieron hasta tres amenazas mediante WhatsApp y otras redes sociales. Estos mensajes se suman al video difundido por la organización criminal y forman parte de las investigaciones abiertas por la Policía Nacional.

El general José Luis Quiroz Dávila indicó que la rotación del personal también busca proteger la integridad de los agentes incluidos en los mensajes intimidatorios. En ese sentido, señaló: “Ante una posible eventualidad de que los policías sean objeto también de algún tipo de atentado contra su integridad física, estamos tomando la medida de rotar a ese personal policial”.

PUBLICIDAD

Las autoridades mantienen el despliegue operativo en la zona mientras continúan las diligencias relacionadas con las amenazas dirigidas contra la comisaría de Puerto Pizarro y su personal.