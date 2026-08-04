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Hernán Barcos da a conocer la razón por la que se quebró emocionalmente después de anotar su primer gol con Sporting Cristal en Liga 1 2026

El ‘Pirata’ no solo se deja querer por su oficio goleador, también por su humana sensibilidad demostrada recientemente en el estadio Alberto Gallardo, su nueva casa en la recta final de su trayectoria

Hernán Barcos se quebró luego de anotar su primer gol liguero con Sporting Cristal. - Crédito: Liga 1
Hernán Barcos se quebró luego de anotar su primer gol liguero con Sporting Cristal. - Crédito: Liga 1
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Hernán Barcos no solo ha sido noticia por el primer gol hecho con Sporting Cristal en la victoria 2-0 sobre Juan Pablo II, también por la manera en cómo se dejó dominar por sus emociones al punto de romper en llanto y acercarse hacia la tribuna para abrazarse con su esposa en una clara señal de unidad.

Pocas veces se ha apreciado a un Barcos quebrado. La razón que lo llevó a sensibilizarse no fue meramente deportiva, más bien se trató de una situación familiar que lo ha tenido entre angustiado y estresado con el avance de las semanas. Al golear con Cristal, se liberó y echó a llorar mientras los hinchas lo arroparon como su nuevo líder.

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Hernán Barcos se hizo cargo de la apertura del score contra Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026. - Crédito: RZ Visuals
Hernán Barcos se hizo cargo de la apertura del score contra Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026. - Crédito: RZ Visuals

Tuve una semana difícil, por una situación de mi mamá de salud. Uno lo tiene que enfrentar y tratar de estar bien, y como que se libera un poco con el fútbol, que es lo que uno ama. Emociona también”, declaró Hernán.

Liberado de esa inquietud, Barcos se hará cargo de darle vuelta a la página y mimetizarse en el objetivo prioritario de Cristal: enmendarlo con su vocación goleadora, que acaba de iniciar en el Rímac.

Revive la jugada que terminó en el gol de Hernán Barcos. Tras un centro preciso, el delantero define y desata la euforia de los aficionados celestes. Una celebración que demuestra la pasión del fútbol. - Liga 1

Barcos, nuevo jerarca

La urgencia por solucionar el déficit de goles empujó a Sporting Cristal a buscar un ariete connotado con pleno conocimiento del fútbol peruano. En ese propósito, el club del Rímac firmó un movimiento sorpresa en el mercado y contrató a Hernán Barcos.

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Tras hacer una evaluación interna acerca del rendimiento de Felipe Vizeu, quien tiempo después se alejó de la institución en una salida más que nada unilateral, los ‘celestes’ reforzaron la posición de delantero centro con el veterano HB9.

Hernán Barcos compartió sus sensaciones luego de la victoria de Sporting Cristal sobre Deportivo Garcilaso.
Hernán Barcos ha asumido una nueva función en Sporting Cristal. - Crédito: Liga 1

No es menos cierto que Barcos ha entrado a un periodo final de su vasta trayectoria, que reúne un paso espléndido por Alianza Lima entre el 2021 y 2025, pero su vigencia absoluta atrajo la atención en Cristal al tiempo que se valoró su liderazgo, característica capital para un vestuario ansioso por los malos resultados cosechados en Liga 1.

En la primera parte de la temporada, el ‘Pirata’ aceptó una propuesta del recién ascendido FC Cajamarca. Llegó como el rostro visible de un proyecto estimulante que, con el avance de los meses, se difuminó. A pesar de ello, el argentino-peruano cumplió con creces su labor al registrar nueve dianas.

Universitario, desafío próximo

La eliminación en dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana ha propiciado que Sporting Cristal se enfoque al 100% en su andadura en el Torneo Clausura 2026. Aunque el inicio fue dubitativo, ha reaccionado a tiempo al superar a Juan Pablo II College con dianas de Hernán Barcos y Santiago González.

Lo que sigue en la ruta de los ‘rimenses’ en su dura presentación contra Universitario de Deportes, por la cuarta fecha del calendario doméstico. El cruce será capital, dado que ambos vienen de un ritmo irregular. El vencedor se disparará en la clasificación del Clausura 2026, asomándose a puestos importantes.

Universitario de Deportes – Sporting Cristal – Estadio Monumental - Liga 1 – 30 julio
La organización del espectáculo apuntó a ordenar la previa y el ingreso del público, con la expectativa de que haya actividades alrededor del partido. - Crédito: Liga 1

Para Cristal, de hecho, todo lo que sea sumar le será favorable en su lucha por alejarse de la zona roja del descenso de la Tabla Acumulada, en la que ha caído tras una desenvolvimiento paupérrimo y sonrojante en la primera parte del año con dos entrenadores distintos que no dieron la talla.

Consignar que en el primer partido del actual curso, Sporting Cristal empató a dos contra Universitario después de ir abajo en el tanteador. Una revolución en el complemento encarriló la recuperación y un penal ‘in extremis’ devino en la paridad definitiva, en el estadio Alberto Gallardo.

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