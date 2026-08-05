Velan al piloto y la copiloto que fallecieron en el accidente de la avioneta turística en Nasca que dejó 13 muertos

Familiares, amigos y compañeros dieron el último adiós al piloto Américo Salazar Cuéllar y a la copiloto Irenka del Carpio, quienes perdieron la vida en la tragedia aérea en Nasca que dejó 13 fallecidos durante un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca.
El velatorio se realiza en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en el distrito limeño de Surco, donde los cuerpos fueron trasladados tras permanecer en la morgue central de Ica, una vez culminadas las diligencias forenses. Hasta el lugar llegaron allegados de ambos tripulantes para acompañar a sus familias en uno de los momentos más difíciles desde el accidente ocurrido el pasado 1 de agosto.
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Mientras continúan las muestras de solidaridad, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar qué provocó la caída de la aeronave de la empresa Aerodiana. El caso ha conmocionado al país y también a las familias de los once turistas extranjeros que viajaban a bordo.
Familiares y compañeros despiden a los dos tripulantes en Surco
La parroquia Sagrado Corazón de Jesús recibió desde las primeras horas del día a familiares, amigos y compañeros de trabajo de los dos tripulantes. En el recinto predominan los arreglos florales y las muestras de afecto hacia quienes integraban la tripulación de Aerodiana.
De acuerdo con información difundida por ATV Noticias, los cuerpos del piloto y la copiloto fueron retirados de la morgue central de Ica luego de concluir los exámenes forenses. Posteriormente fueron trasladados a Lima para que sus seres queridos puedan brindarles el último adiós.
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Entre los arreglos colocados en el velatorio destacan varias ofrendas enviadas por la empresa aérea donde ambos trabajaban. Según familiares, las exequias continuarán durante las próximas horas y no se descarta la asistencia de autoridades o representantes de instituciones vinculadas al sector aeronáutico.
Fuerza Aérea del Perú expresó sus condolencias por la muerte de piloto y copiloto
La Fuerza Aérea del Perú (FAP) también se pronunció tras la tragedia y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de los dos tripulantes fallecidos durante el accidente ocurrido en Nasca.
En su comunicado, la institución recordó al mayor FAP (r) Américo Salazar y a la copiloto Irenka del Carpio, señalando que la comunidad aeronáutica y sus compañeros de armas acompañan a los deudos en este momento de profundo pesar.
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El mensaje concluye con una de las frases más representativas del ámbito de la aviación: “Los aviadores no mueren, solo vuelan más alto”, acompañada de un deseo de fortaleza para las familias que afrontan la pérdida.
Accidente de avioneta dejó 13 fallecidos
La tragedia ocurrió el 1 de agosto, cuando una aeronave Cessna Caravan C-208, de matrícula OB-2001 y operada por Aerodiana, realizaba un vuelo turístico para sobrevolar las Líneas de Nasca. A bordo viajaban once pasajeros extranjeros y dos tripulantes peruanos.
Según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el avión despegó del aeropuerto de Pisco a las 12:10 p. m. Cerca de la 1:00 p. m., mientras sobrevolaba las inmediaciones de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una emergencia y poco después se perdió la comunicación con la torre de control.
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La aeronave cayó en un terreno agrícola del sector Pueblo Viejo y terminó envuelta en llamas. Equipos de bomberos, policías y personal de emergencia llegaron a la zona, donde confirmaron que no había sobrevivientes. Entre las víctimas figuran siete ciudadanos italianos, dos alemanes, dos españoles y los dos tripulantes peruanos.
Investigación continúa para determinar qué provocó la tragedia en Nasca
El MTC informó que brindará todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente. Asimismo, coordina con otras entidades del Estado para atender a los familiares de las víctimas y colaborar con las embajadas de los países involucrados.
Uno de los aspectos que también forma parte de las pesquisas son las condiciones meteorológicas. Un día antes del accidente se registraron fuertes vientos Paracas en la región Ica, fenómeno que obligó a suspender temporalmente los vuelos turísticos. Las operaciones se reanudaron el mismo 1 de agosto tras la mejora del clima.
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La tragedia también reabre el debate sobre la seguridad de los vuelos turísticos en Nasca. En 2022 otro accidente aéreo dejó siete personas fallecidas y, en 2010, un siniestro similar cobró la vida de seis ocupantes. Ahora, las investigaciones buscan esclarecer qué ocurrió para evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.
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