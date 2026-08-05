Alianza Lima: Cenaida Uribe y su inesperada publicación con Ángela Leyva en medio de la definición de su futuro club

Cenaida Uribe y su inesperada publicación con Ángela Leyva en medio de la definición de su futuro club.

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Cenaida Uribe, responsable del proyecto de vóley en Alianza Lima, volvió a captar la atención de los aficionados tras publicar una fotografía junto a Ángela Leyva en sus redes sociales.

La imagen, difundida en su cuenta de Instagram, muestra a Uribe reunida con Leyva, su madre y su hermana Leslie Leyva en un centro comercial de Lima. “Feliz de encontrarnos otra vez”, escribió la jefa del vóley blanquiazul junto a la postal.

La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores de Alianza Lima, quienes de inmediato expresaron su deseo de ver a Leyva con la camiseta del club para la próxima temporada. “Hazlo posible reyna madre”, fue el mensaje repetido por muchos hinchas en respuesta a la fotografía.

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La expectativa surge en medio de un mercado de pases donde Leyva se encuentra sin equipo tras su salida del Besiktas de Turquía, donde no tuvo continuidad durante la última campaña.

En ese contexto, la posibilidad de su regreso al vóley peruano y, especialmente, a Alianza Lima, alimenta la ilusión de los aficionados que sueñan con el tetracampeonato en la temporada 2026/2027.

Por su parte, Leslie Leyva, quien continuará su carrera en Portugal, reaccionó a la publicación con un emoji, sumándose al ambiente de cercanía familiar y expectativa que rodea a las protagonistas.

La publicación de Cenaida Uribe con Ángela Leyva que desató rumores de la llegada de la voleibolista a Alianza Lima.

Cenaida Uribe y la vez que declaró que Leyva podría llegar a Alianza Lima

Meses atrás,Cenaida Uribe, responsable del vóley en Alianza Lima, abordó la posibilidad de que Ángela Leyva refuerce al club tras finalizar su etapa en el Besiktas de Turquía.

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En entrevista con Puro Vóley, Uribe confirmó que la atacante peruana se encuentra en libertad de negociar: “Está libre, hablé con ella, pero ahora quiere descansar seguramente”.

Uribe también reveló el interés de Leyva en sumarse al equipo blanquiazul. “Hablé con ella y sí le gustaría”, afirmó la directiva. Además, explicó que la jugadora no tuvo una temporada regular en la máxima categoría del vóley turco: “Me comentó que no había tenido una buena temporada y estaba por verse”.

La dirigente reconoció el impacto potencial de la llegada de Leyva: “Sería una bombaza”. No obstante, advirtió sobre las dificultades presupuestarias que implica una operación de este tipo. “Presupuestalmente es otro mundo, contaría como una extranjera o más que una extranjera. Pero vamos a ver”, señaló.

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La eventual incorporación de Leyva aumentaría la dimensión del proyecto deportivo de Alianza Lima de cara a la próxima temporada. Por ahora, el futuro de la atacante sigue abierto y su nombre mantiene la expectativa en el mercado.

La jefa de equipo señaló que sería una "bombaza" tener a la peruana - Crédito: Puro Vóley.

¿Cuál será el próximo club de Ángela Leyva?

El futuro profesional de Ángela Leyva está próximo a definirse tras su salida del Besiktas de Turquía. La atacante peruana negocia su regreso a la Superliga de Brasil, donde volvería a vestir la camiseta de uno de los clubes más reconocidos del estado de São Paulo.

Según información publicada por Portal Vôlei, las conversaciones entre Leyva y su posible nuevo equipo se encuentran en una etapa avanzada y el acuerdo podría cerrarse en los próximos días.

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“Ángela Leyva está lista para escribir otro capítulo de su carrera en Brasil. Con una notable temporada en el Osasco São Cristóvão Saúde, la peruana volverá a jugar en São Paulo. Disputada por dos de los clubes más tradicionales del estado, la negociación está en su fase final y puede concluir en los próximos días”, detalló el medio brasileño.

Portal Volei señala que Ángela Leyva jugará en un club tradicional de Sao Paulo. Crédito: Captura IG

Aunque no se ha confirmado el destino final de la jugadora, el reporte señala que Leyva es seguida de cerca por dos instituciones históricas de São Paulo. Entre las opciones principales figuran Pinheiros, con el que ha sido vinculada recientemente, y Osasco, club en el que ya jugó y donde dejó una buena impresión durante su paso anterior por la Superliga brasileña.

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