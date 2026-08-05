Se conoció si Christian Cueva jugará en Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026

¿Christian Cueva jugará en Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026? (Liga 1)

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La presencia de Christian Cueva en el duelo entre Sport Boys ante Alianza Lima se mantiene como la principal incógnita en la previa de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Aunque el mediocampista avanza en su recuperación, su reaparición genera mucha expectiva por los hinchas.

Cabe recordar que ‘Aladino’ se encuentra lesionado tras disputar su debut con la camiseta rosada en los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 frente a Comerciantes FC. En ese compromiso, fue titular, pero tuvo que dejar el campo a los 34 minutos debido a una fuerte dolencia en la pierna.

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Pese a la incertidumbre, se conoció que el volante podría volver frente a su exequipo, el cual es hincha confeso. Este posible regreso añade un atractivo especial a un encuentro que ya genera expectativa entre los hinchas y que se perfila como uno de los más seguidos de la jornada.

“Cueva está pidiendo jugar el partido contra Alianza Lima, así que por lo pronto estaría dentro de la lista de convocados, aunque sea para entrar algunos minutos”, indicó Carolina Salvatore en el programa ‘A Presión’.

El regreso de 'Aladino' es una interrogante tras sensible lesión. (A Presión)

“Miguel Trauco regresa en Sport Boys”

Otra interrogante es la presencia de Miguel Trauco para el partido frente Alianza Lima. El lateral viene recuperándose de una molestia física y todo haría indicar que su reaparición será frente a su exequipo, donde tuvo una polémica salida debido a la denuncia por supuesto abuso sexual en Montevideo.

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Según Marcello Merizalde, el ‘Genio’ es uno de los fijos en la lista de convocatoria de Carlos Desio y también precisó que Christian Cueva sigue en evaluación, generando más dudas sobre el regreso de ‘Aladino’.

“Información de Sport Boys: Miguel Trauco vuelve, de cara al duelo ante Alianza Lima. Además, la presencia de Christian Cueva en la nómina, a estas alturas de la semana, es poco probable”, aseguró el periodista deportivo en sus redes.

En la previa del Sport Boys vs Alianza Lima, Miguel Trauco descartó un recibimiento hostil. El defensor afirmó que mantiene una buena relación con la afición blanquiazul y confía en un ambiente de respeto. (Sport Boys)

Por otro lado, Trauco aseguró que no tiene ningún tipo de problema con la hinchada de Alianza Lima por lo que descartó que sea abuchado en el estadio Nacional. Y dejó en claro su cariño con su exequipo pese a su abrupta partida.

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“No creo (que me reciban mal).La hinchada de Alianza me tiene cariño, eso me hace notar por las redes sociales y yo también a ellos. Así que,por mi parte, no creo que haya ningún problema. Espero que no sea así y solo se pueda disfrutar de esa hermosa noche”, declaró en Fútbol en América.

¿Qué dijo Carlos Desio sobre Christian Cueva?

Carlos Desio aprovechó la previa del enfrentamiento ante Alianza Lima para resaltar el presente del equipo y valorar el aporte de Christian Cueva, considerado uno de los refuerzos más destacados para la segunda mitad de la temporada. El entrenador argentino subrayó la importancia de Cueva en la estructura del plantel y aseguró que el principal objetivo del cuerpo técnico es contribuir a que recupere el nivel que lo posicionó como uno de los futbolistas más influyentes del país.

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“Y esperemos poder conseguir lo mismo para el Boys (la mejor versión de Christian). Sería muy bueno para el club y para el equipo, por sobre todas las cosas. La jerarquía que tiene Christian, la calidad, esa pausa, esa visión de juego... es un jugador muy diferente, de lo mejor que yo vi acá en Perú”, afirmó Desio en diálogo con ‘Exitosa’.

El DT rosado aseguró que 'Aladino' es uno de los mejores futbolistas que ha visto en el fútbol peruano y espera tenerlo pronto en plenitud. (Video: Exitosa)

El entrenador destacó que la presencia de un jugador de esas características representa un valor agregado para cualquier equipo. Expresó su confianza en que, una vez recuperado completamente, ‘Aladino’ podrá convertirse en una pieza clave para los ‘rosados’.

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“La verdad que es algo muy bueno tenerlo en un equipo. Nuestra idea es potenciarlo para que él rinda de la mejor manera, porque si él está bien, creo que nos va a dar mucho”, concluyó Desio. La expectativa crece entre los seguidores de Sport Boys, que confían en que la recuperación de Cueva marque una diferencia significativa en el rendimiento del equipo durante el Torneo Clausura.