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Embajador del Perú en el Vaticano dice que León XIV llegará con un mensaje de unidad y reconciliación

El sumo pontífice visitará cuatro ciudades del país entre el 11 y el 17 de noviembre, aunque todavía no tiene una agenda de actividades confirmadas

El papa León XIV ofrece una bendición en la basílica de San Pedro durante su audiencia general semanal, en el Vaticano, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV ofrece una bendición en la basílica de San Pedro durante su audiencia general semanal, en el Vaticano, el 5 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
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La visita del papa León XIV al Perú este año incluirá un mensaje de paz, unidad, diálogo y reconciliación dirigido al mundo entero y que se desarrollará durante su tiempo en el país entre el 11 y el 17 de noviembre, afirmó el embajador peruano ante el Vaticano Jorge Ponce San Román.

El embajador peruano afirmó a RPP que la visita del sumo pontífice es un retorno personal además de institucional. “El papa es una de las figuras más importantes del mundo, es uno de los peruanos más destacados y es el retorno a la tierra de su corazón”, indicó.

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Para el embajador, la decisión de concluir en Perú la primera gira latinoamericana del pontífice expone el lugar que el país ocupa en la biografía pública y religiosa de León XIV. “Esta va a ser la visita más esperada probablemente de la historia del Perú. La visita del papa que vuelve a su tierra. Tenemos ya el anuncio oficial”, afirmó.

El diplomático vinculó esa expectativa con la trayectoria previa del pontífice en el país. Lo describió como “el padre Bob en Chulucanas, en Trujillo, monseñor Roberto en Chiclayo” antes de convertirse en el líder de la Iglesia Católica. También señaló que será “la visita más larga de la gira” y que cubrirá “un universo muy importante de ciudades en costa, sierra y selva, en norte, centro, sur y oriente”.

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“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice. (Foto: Arzobispado de Lima)
“Papa León XIV vuelve a casa”: así informó el Arzobispado sobre la visita a Perú del Sumo Pontífice. (Foto: Arzobispado de Lima)

El papa León XIV en Lima

El embajador detalló que el paso por Lima y el Callao tiene un valor particular porque el pontífice fue administrador apostólico de ese puerto. A esa escala sumó a Cusco como una ciudad de la historia del Perú y del sur andino, y a Pucallpa como uno de los centros más importantes de la Amazonía peruana y una referencia de los pueblos originarios.

La inclusión de Chiclayo ocupa un lugar central en esa explicación. Ponce San Román dijo que esa diócesis acompañó al entonces obispo y compartió su fe, en una relación que ahora reaparece en el programa oficial del viaje.

Según el embajador peruano ante el Vaticano, el viaje combina el regreso del pontífice a los lugares donde ejerció su misión pastoral con una señal de unidad nacional y eclesial.

Visita aún no tiene agenda oficial

Ponce San Román aclaró que todavía no se conocen los detalles finos de la agenda. “No conocemos aún el logo ni el lema que tendrá la visita”, señaló, al marcar que el anuncio oficial alcanzó por ahora las fechas y las ciudades.

El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Aun con esa información pendiente, el embajador anticipó el tono que espera del pontífice. “Todos sabemos que el papa llevará un mensaje de paz, unidad, diálogo y reconciliación, de defensa de la dignidad humana, de búsqueda de la equidad, lucha contra todo tipo de discriminación y todo tipo de abusos”, sostuvo.

En la misma entrevista, el diplomático planteó que el viaje exige una preparación interna del Estado y de la Iglesia peruana. “Es una noticia que nos emociona, nos alegra y que ciertamente nos obliga a todos los peruanos a trabajar con seriedad y con el cariño enorme que tenemos por el Santo Padre para asegurar que todo vaya bien”, afirmó.

Consultado sobre una eventual visita de la presidenta Keiko Fujimori a la Santa Sede, respondió que no existe hasta ahora información oficial y solo indicó que el Gobierno “acaba de asumir funciones”.

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