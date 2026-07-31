Cenaida Uribe desmintió a Gino Vegas y reveló cartas de Flavia Montes, Ysabella y Esmeralda Sánchez sobre sus ausencias en la selección peruana

Cenaida Uribe desmintió a Gino Vegas y reveló cartas de Esmeralda Sánchez, Ysabella Sánchez y Flavia Montes sobre sus ausencias en la selección peruana de vóley.

Guardar

El viernes 31 de julio, Cenaida Uribe, gerenta de Alianza Lima, defendió públicamente a sus jugadoras luego de que Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), afirmara que ninguna voleibolista se acercó a dialogar con él sobre el rechazo a la convocatoria de Antonio Rizola a la selección.

Uribe compartió en su página de Facebook una publicación de Vegas, en la que también se menciona la posibilidad de sancionar a las deportistas que rechazaron integrar la ‘bicolor’. Después, la directiva ‘blanquiazul’ difundió los comunicados de sus jugadoras.

Primero publicó la carta de la líbero Esmeralda Sánchez con el mensaje: “Ahí va la primera”. Luego continuó con la de la central Flavia Montes: “Ahí va la segunda”. Finalmente, compartió la de Ysabella Sánchez y agregó: “Ahí va la tercera. Para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado”.

PUBLICIDAD

El presidente de la FPV se refirió a las voleibolistas que decidieron no representar al Perú en la Copa Sudamericana. Créditos: Sportivo / Youtube.

Las cartas de Flavia Montes, Esmeralda e Ysabella Sánchez

La primera carta difundida por Cenaida Uribe correspondió a Esmeralda Sánchez, considerada la más polémica de las tres. La líbero de Alianza Lima aceptó inicialmente la convocatoria de la selección peruana de vóley, pero más adelante decidió abandonar los entrenamientos.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes para comunicarles, con el debido respeto, mi decisión de declinar esta convocatoria. Esta decisión obedece, en primer lugar, a motivos estrictamente personales que requieren toda mi atención en este momento y me impiden asumir esta convocatoria con el nivel de exigencia que corresponde”, expresó Sánchez en la primera parte de su texto.

PUBLICIDAD

El segundo motivo es un tema que generó amplia conversación en las últimas semanas: el malestar de Esmeralda Sánchez por las declaraciones del técnico Antonio Rizola. El entrenador brasileño opinó sobre el tricampeonato de Alianza Lima, afirmando que en algunos encuentros las ‘blanquiazules’ obtuvieron la victoria porque los equipos rivales no aprovecharon sus mejores momentos. Estas palabras generaron incomodidad tanto en el club como en las propias jugadoras.

“Considero pertinente señalar, con transparencia, que a lo anterior se suma mi profunda disconformidad con las declaraciones del actual entrenador de la selección; quien, al desmerecer el rendimiento y el nivel de los equipos de la Liga Nacional de Voleibol Peruana, afecta a las deportistas que competimos a nivel local con profesionalismo y esfuerzo diario, así como la confianza, el respeto mutuo y la armonía que deben existir entre el comando técnico y las deportistas”, añadió.

PUBLICIDAD

La líbero concluyó su comunicación con el siguiente mensaje: “Agradezco sinceramente a la Jefatura Técnica y a la institución por haberme considerado en este proceso. Mi compromiso con el desarrollo del voleibol en nuestro país se mantiene firme, y espero que en futuras convocatorias se den las condiciones adecuadas para poder integrarme y aportar al equipo”.

Esmeralda Sánchez dejó la selección peruana por motivos personales y declaraciones de Antonio Rizola.

Uribe presentó en segundo lugar la carta de Flavia Montes. A diferencia de Esmeralda Sánchez, la central rechazó desde el inicio la convocatoria de Antonio Rizola. Explicó que sus lesiones en las rodillas requieren descanso tras una extensa temporada con la Universidad San Martín en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

PUBLICIDAD

"Me dirijo a ustedes con el debido respeto para saludarlos cordialmente y expresar mi más sincero agradecimiento por la invitación cursada. No obstante, a través del presente documento, cumplo con informarles que en esta oportunidad no me será posible aceptar dicha convocatoria. Como es de conocimiento de mi entorno deportivo y médico, durante los últimos dos (2) años he venido arrastrando un historial de lesiones crónicas y recurrentes en ambas rodillas“, inició.

“A pesar de los tratamientos y el esfuerzo por mantenerme competitiva, mi cuerpo requiere actualmente de una pausa obligatoria y un periodo de tiempo prudencial para lograr mi total y definitiva recuperación física. Forzar mi participación en entrenamientos de alta intensidad en este momento representaría un riesgo grave para mi salud articular y mi futuro profesional”, complementó.

PUBLICIDAD

Flavia Montes no aceptó el llamado de la selección peruana de vóley por lesiones en sus rodillas.

Finalmente, Cenaida Uribe publicó la carta de Ysabella Sánchez, quien también argumentó motivos médicos. “Tras las evaluaciones correspondientes con el cuerpo médico, se me ha prescrito un periodo de descanso activo y un tratamiento de rehabilitación física de carácter obligatorio e improrrogable. Someterme en este momento a los entrenamientos de alto rendimiento implicaría un riesgo inminente de contraer una lesión crónica o de mayor gravedad”.

Ysabella Sánchez no aceptó la convocatoria de la selección peruana por motivos médicos.

Al igual que sus compañeras, ‘Chabelita’ manifestó su disposición a recibir una futura convocatoria de Rizola. “Reitero mi compromiso absoluto con el voleibol peruano y mi deseo de vestir la camiseta nacional en el futuro, una vez que me encuentre al cien por ciento de mis capacidades físicas para aportar el nivel que la selección exige y merece”.

PUBLICIDAD