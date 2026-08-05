Vacunación contra el VPH retrocede y solo alcanza al 45,2% de la población objetivo a julio

Tacna, Puno y Lima figuran entre las regiones con menor cobertura de vacunación contra el VPH, y Lima registra 34,9% pese a concentrar la mayor población objetivo del país

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El avance de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en Perú llegó apenas al 45,2% al cierre de julio, dejando sin protección a más de la mitad de niños y adolescentes programados para recibir la dosis este año.

Así lo advirtió Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación Esperantra, con base en los datos oficiales del Ministerio de Salud. La situación contrasta con la de julio del año pasado, cuando el Ministerio de Salud reportó haber superado el 100% de la meta nacional de inmunización contra el VPH.

Este año, el avance ha sido insuficiente. Según Esperantra, más de 577 mil niños y adolescentes entre 9 y 18 años aún no han recibido la vacuna, lo que representa un riesgo para la prevención del cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas al virus.

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Junín, Madre de Dios y Moquegua muestran los mayores avances de la campaña de vacunación contra el VPH, con coberturas de 97,0%, 91,4% y 70,5%.

Desigualdad en la cobertura regional

De acuerdo con el Tablero de Vacunación contra el VPH 2026 del Ministerio de Salud, solo uno de cada tres niños de 9 años, el grupo prioritario, ha sido vacunado. El desempeño por edad presenta diferencias: en adolescentes de 10 a 13 años, casi ocho de cada diez han recibido la vacuna, mientras que en el segmento de 14 a 18 años la cobertura es de cuatro de cada diez.

Las brechas regionales son notorias. Junín ha alcanzado una cobertura de 97,0%, Madre de Dios llega al 91,4% y Moquegua al 70,5%. En contraste, Tacna muestra apenas 19,9% y Puno 31,0%. Para Lima, la región con mayor población objetivo, la cobertura es de solo 34,9%, ubicándose entre las más rezagadas a nivel nacional, según la información difundida por Esperantra.

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Ruiz de Castilla remarcó que el bajo desempeño de Lima es determinante para el cumplimiento de la meta nacional, dado que la capital concentra la mayor cantidad de niños y adolescentes a vacunar y cuenta con la mayor infraestructura sanitaria del país.

La cobertura de la vacuna contra el VPH en Perú es mayor entre los adolescentes de 10 a 13 años, mientras que entre los de 14 a 18 años baja a cuatro de cada diez.

Por qué la vacuna es una herramienta clave de prevención

La directora de Esperantra propuso que se retomen estrategias que permitieron superar la meta el año anterior, como las brigadas de vacunación específicas para el VPH. Recomendó reforzar las acciones en las regiones de menor cobertura y priorizar a los grupos etarios más rezagados.

Ruiz de Castilla recordó que el Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y está vinculado a la mayoría de casos de cáncer de cuello uterino, así como a otros tipos de cáncer que afectan tanto a mujeres como a varones.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la vacuna resulta más efectiva si se aplica antes del inicio de la vida sexual, etapa en la que ofrece mayor protección y reduce el riesgo de desarrollar cánceres asociados al VPH. Ruiz de Castilla recalcó que, aun después del inicio de la vida sexual, la vacuna mantiene su efectividad para la inmunización.

Padres y autoridades, ante el desafío de proteger a 578 mil menores

El objetivo inmediato, según Esperantra, es proteger a los 578 mil niños y adolescentes que aún no han recibido la vacuna.

Ruiz de Castilla instó a los padres a revisar el carné de vacunación y, en caso necesario, acudir a los establecimientos de salud.

Finalmente, la experta también exhortó a las autoridades sanitarias a reforzar la campaña y recuperar el ritmo de inmunización alcanzado en 2025.