Alan Diez explotó contra el bajo nivel de Maxloren Castro en Sporting Cristal y advirtió: “¡Cuidado que esté pensando en otra cosa!"

Alan Diez explotó contra el bajo nivel de Maxloren Castro en Sporting Cristal.

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El avance de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026 ha revitalizado las expectativas de sus hinchas, que observan un equipo con mejor funcionamiento colectivo y resultados consistentes. Sin embargo, el rendimiento individual de algunos jugadores jóvenes aún genera interrogantes. Entre ellos, Maxloren Castro no ha logrado consolidar el salto de calidad que muchos esperaban en el primer equipo, a pesar de sus antecedentes de proyección y ser titular para el técnico Roberto Mosquera.

Las declaraciones de Alan Diez han colocado el foco sobre el extremo de 18 años, quien fue señalado por el periodista debido a una perceptible merma en su rendimiento, que este año lleva cuatro goles y tres asistencias en 32 compromisos. “Maxloren Castro está en otra cosa, está en otra nota. Todos estamos en FM y él está en AM o en onda corta. Él no está sintonizado ahorita. No sé si por el tema físico, pero ha bajado su nivel, hay que decirlo”, dijo en el programa Toco Y Me Voy.

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El comentario fue más allá de una simple observación técnica. “No vaya a estar en la sillita movedora, guarda, ¿eh? Hay que hablar, los grandes que hablen con el chico. Pero no vaya a estar en la sillita, porque el nivel de Maxloren ha bajado”, advirtió, sugiriendo que los referentes del elenco ‘rimense’ debe actuar para reencauzar al juvenil si existieran distracciones fuera del fútbol.

El extremo 'celeste' colgó al portero rival y logró el 2-1 parcial en Cusco - Crédito: L1MAX.

Eso no fue todo, ya que Alan Diez resaltó que Maxloren Castro aún tiene futuro, pero tiene que centrarse solo en el fútbol. “Un chico que tenía una proyección interesantísima, y todavía la tiene. Pero cuidado que se le mete el ‘maní’ en la cabeza... está pensando en otra cosa, en la acanga, en el carrito, en la mujercita, en la sillita movedora, en el cevichito”, comentó.

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El análisis fue tajante respecto a la urgencia de aprovechar las oportunidades en el fútbol profesional. “Por ahí no va, muchachos. El fútbol es tan corto como una mechita de cuetecillo. Así es el fútbol. Si no aprovechas, buenas noches, los pastores”, agregó el comunicador.

Clubes europeos interesados en Maxloren Castro

Mientras el ámbito local discute sobre la regularidad futbolística y la madurez de Maxloren Castro, el nombre del extremo ha captado la atención de varios clubes europeos durante el actual mercado de pases. KRC Genk de Bélgica es el equipo que ha elevado la apuesta, presentando una oferta formal a Sporting Cristal.

Según información de Gustavo Peralta a inicios de julio, los términos económicos y deportivos de la propuesta se aproximaron a los requerimientos del club ‘cervecero’, lo que situó la negociación en una fase avanzada. Justamente, el conjunto ‘azul y blanco’, conocido por su historial en la formación de talentos jóvenes y de selección como Kevin De Bruyne y Thiabut Courtois, asomó como un destino atractivo para el joven futbolista.

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Maxloren Castro es uno de los jugadores que ha sido convocado a la selección peruana. - créditos: Instagram

Ahora, el interés europeo no se limita a Bélgica. Brighton de la Premier League de Inglaterra realizó averiguaciones sobre las condiciones contractuales y personales de Maxloren Castro, aunque hasta el momento no ha formalizado una propuesta. Estas consultas, según el mismo periodista, marcan una diferencia respecto a la postura más decidida de Genk, pero confirman que el jugador está en el radar de mercados competitivos del continente.

La proyección internacional del canterano de Sporting Cristal se nutre de antecedentes previos. Equipos como Flamengo de Brasil, Sevilla de España y franquicias de la MLS (Vancouver Whitecaps, Los Angeles FC) ya habían manifestado interés en el pasado, lo que refuerza la idea de un seguimiento sostenido sobre el futbolista por parte de diferentes ligas.

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