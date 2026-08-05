Chiclayo ya se prepara para recibir al papa León XIV: alcaldesa afirma que lo esperan “con los brazos abiertos”

El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

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La visita del papa León XIV al Perú ya moviliza a las autoridades de Lambayeque. Tras la confirmación de que el pontífice llegará al país el próximo 11 de noviembre, la alcaldesa provincial de Chiclayo, Janet Cubas, aseguró que la ciudad acelera los preparativos para recibir a quien fuera su obispo durante ocho años y afirmó que la población lo espera “con los brazos abiertos”.

En diálogo con RPP Noticias, la burgomaestre señaló que la municipalidad trabaja en coordinación con distintas entidades para garantizar que la denominada Capital de la Amistad luzca en óptimas condiciones durante el viaje apostólico. Las acciones incluyen labores de limpieza pública, mantenimiento de vías, seguridad ciudadana y mejoras en la infraestructura urbana.

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La visita de León XIV tendrá un significado especial para Chiclayo, donde Robert Prevost ejerció como obispo entre 2015 y 2023 antes de convertirse en sucesor del papa Francisco. Su regreso marcará uno de los momentos más simbólicos de la gira que también comprenderá Lima, Cusco y Pucallpa.

Alcaldesa asegura que Chiclayo ya se alista para la visita de León XIV

La alcaldesa Janet Cubas indicó que la ciudad ya ejecuta una serie de acciones para garantizar una adecuada recepción al pontífice. “Estamos felices. La diócesis de Chiclayo también. Seguimos preparando la casa para poder recibirlo como corresponde”, manifestó a RPP Noticias.

Explicó que la municipalidad refuerza la limpieza pública y la seguridad ciudadana, además de coordinar con la Policía Nacional del Perú y el Gobierno Regional de Lambayeque el mantenimiento de las principales calles. También informó que sostuvo reuniones para gestionar recursos ante el Ministerio de Vivienda que permitan acelerar estas intervenciones.

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Foto de archivo. Una fiel sostiene un cartel con la imagen del Papa León XIV, durante una misa en la Catedral de Santa María de Chiclayo para celebrar el nombramiento del Papa León XIV, quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, en Chiclayo, Perú, el 10 de mayo de 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

Cubas pidió además el compromiso de la ciudadanía para mantener limpia la ciudad durante las próximas semanas. “Con toda la colaboración de nuestros vecinos, que cada quien cuide su cuadra y su barrio, estamos seguros de que Chiclayo, la Capital de la Amistad, espera desde ya con los brazos abiertos a quien fue nuestro obispo, Robert Prevost”, expresó.

Legado de Robert Prevost sigue presente en la ciudad

La alcaldesa recordó la emoción que vivió Chiclayo cuando Robert Prevost fue elegido como papa León XIV, especialmente después de que mencionara a la ciudad en sus primeras intervenciones como pontífice.

El papa León XIV, que entonces era el administrador apostólico de Chiclayo Robert Prevost, predica durante la celebración del Corpus Christi en un estadio, en Chiclayo, Perú, el 19 de junio de 2015. (AP Foto/Julio Reano)

“Fueron momentos de mucha algarabía. Todos agradecimos y pudimos decir a una sola voz que Chiclayo es bendecido, porque fue el reconocimiento de León XIV a esta fe y religiosidad popular muy afianzada en Chiclayo y en toda la región Lambayeque”, afirmó.

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Ese vínculo también se refleja en la muestra museográfica instalada en el Palacio Municipal, donde se exhiben fotografías y objetos relacionados con la labor pastoral de Robert Prevost. Según explicó Cubas, la exposición primero fue itinerante y recorrió ciudades como Arequipa, Cajamarca, Cusco, Trujillo y Lima antes de quedar de manera permanente en Chiclayo, donde recibe diariamente a escolares y visitantes nacionales y extranjeros.

Visita del papa León XIV podría atraer hasta un millón de personas a Lambayeque

La llegada del papa León XIV también genera expectativas por el impacto turístico que tendrá en Lambayeque. De acuerdo con la alcaldesa, los reportes de la Gerencia Regional de Turismo muestran un incremento de visitantes durante Fiestas Patrias y las proyecciones apuntan a una asistencia masiva en noviembre.

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“Se está esperando que el número de visitantes pueda ascender al millón”, señaló Cubas. Agregó que desde hace aproximadamente dos meses las autoridades regionales y la diócesis coordinan la organización del evento para definir los espacios que albergarán a los fieles.

Papa León XIV podría viajar a Perú en 2026. (Foto: Agencia Andina)

El itinerario difundido por la Santa Sede establece que León XIV permanecerá en el Perú del 11 al 17 de noviembre, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. En Lambayeque, la misa central se celebrará en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, en Pampas de Reque, donde autoridades civiles, religiosas y fuerzas del orden preparan el operativo de seguridad y logística para recibir a miles de peregrinos durante el regreso de Robert Prevost a la diócesis que encabezó antes de llegar al Vaticano.

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