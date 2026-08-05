Myriam Hernández anuncia su gira en Perú: ciudades, fechas, entradas y todo sobre sus shows

Myriam Hernández canta en el escenario durante la promoción de su gira musical por Perú.

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La cantante chilena Myriam Hernández anunció su regreso al Perú con una gira nacional programada para noviembre, dentro de su “Tauro World Tour 2026 / + y más...”. La expectativa por el tour ha sido tal que la artista sumó nuevas ciudades a su recorrido, ampliando la experiencia para los seguidores de distintas regiones. El despliegue de fechas y escenarios refleja la vigencia de su repertorio y el interés que la música romántica de la intérprete sigue despertando en el país.

Este retorno marca un momento especial para los aficionados peruanos, ya que la gira contempla presentaciones en seis ciudades: Lima, Cusco, Huancayo, Chiclayo, Trujillo y Arequipa. Cada espectáculo promete un repaso por los clásicos de la artista, así como la puesta en escena de su renovada propuesta musical, concebida para reencontrarse con el público y conquistar a nuevas generaciones.

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Los afiches de la gira Tauro World Tour 2026 de Myriam Hernández detallan sus presentaciones en Cusco el 7 de noviembre y en Lima el 6 de noviembre.

¿Cuáles son las fechas de la gira de Myriam Hernández en Perú?

Lima – viernes 6 de noviembre

Cusco – sábado 7 de noviembre

Huancayo – jueves 12 de noviembre

Chiclayo – viernes 13 de noviembre

Trujillo – sábado 14 de noviembre

Arequipa – domingo 15 de noviembre

El recorrido inicia en Lima, donde el concierto se realizará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Al día siguiente, el público de Cusco podrá asistir al show en el Coliseo Casa de la Juventud. El tour prosigue en Huancayo, con cita en el Centro de Convenciones Shullkas, seguido por la fecha en el Jockey Club de Chiclayo.

En Trujillo, el espectáculo tendrá lugar en el Club Trujillo e incluirá la participación especial de Eva Ayllón junto a su orquesta completa. El cierre de la gira será en Arequipa, en el Centro de Convenciones Cerro Juli, consolidando una agenda que abarca la costa, la sierra y el sur del país.

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Los afiches promocionales anuncian la gira Tauro World Tour 2026 de Myriam Hernández con fechas en Huancayo y Chiclayo, Perú.

¿Dónde comprar las entradas para Myriam Hernández?

La venta de entradas se organiza según la ciudad donde se realice el concierto. Para los eventos en Lima, Chiclayo y Cusco, las localidades estarán disponibles en la plataforma Teleticket, que habilita la compra en línea y ofrece diversas opciones de sectores y precios. En tanto, quienes deseen asistir a los shows en Arequipa, Huancayo y Trujillo podrán adquirir sus boletos a través de Joinnus, otro sistema digital de venta de entradas.

Dos afiches promocionales detallan las fechas de la gira Tauro World Tour 2026 de Myriam Hernández en Trujillo y Arequipa, Perú, con la participación de Eva Ayllón en Trujillo.

El repertorio y la vigencia de Myriam Hernández

Con más de treinta años de carrera, Myriam Hernández se ha consolidado como una de las voces más reconocidas de la música en español. Su repertorio incluye éxitos que han trascendido generaciones, como “El hombre que yo amo”, “Huele a peligro”, “La fuerza del amor” y “Se me fue”, los cuales formarán parte del setlist en esta gira. Además, el espectáculo incorporará nuevas interpretaciones que reflejan la etapa artística actual de la cantante.

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La propia Hernández ha definido su “Tauro World Tour 2026 / + y más...” como “una propuesta fuerte, emocional y moderna”, pensada para reencontrarse con su público habitual y atraer a nuevas audiencias. La presentación en Trujillo contará con la participación especial de Eva Ayllón, sumando una colaboración de relevancia al evento. Esta gira refuerza la relación entre la intérprete chilena y el público peruano, en una serie de conciertos que aspiran a convertirse en uno de los principales acontecimientos musicales del año en el país.