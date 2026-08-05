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Carlos Desio lanzó advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco previo al duelo ante Alianza Lima: “Hay que ser inteligentes”

El DT argentino se refirió a la actualidad de Sport Boys y aprovechó para aconsejar a ambos jugadores por la salida que protagonizaron del club ‘blanquiazul’

El técnico argentino habló del reencuentro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Nada Que No Sepa)
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Sport Boys será local ante Alianza Lima el sábado 8 de agosto por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido despierta una atención especial no solo por la rivalidad deportiva, sino también por el reencuentro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco con sus excompañeros, tras el episodio que marcó su salida del club ‘blanquiazul’ en febrero, luego de que una joven argentina los denunciara durante la pretemporada en Uruguay.

El técnico del cuadro ‘rosado’, Carlos Desio señaló que conversó con ambos futbolistas antes del encuentro, aunque evitó entrar en detalles específicos sobre el contenido de esas charlas. “Hablamos pero nada puntual. Son profesionales, hoy defienden la camiseta de Sport Boys, lo están haciendo de la mejor manera”, remarcó en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa.

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Para el DT argentino, la prioridad está en que el ‘Kaiser’ y el ‘Mago’ se mantengan enfocados en el equipo y no personalicen el duelo. “Por ahí Carlos tiene muchos más minutos que Miguel, que viene de una lesión; pero saben que es partido importante. No creo que pase más allá de eso”, explicó Desio. El entrenador fue enfático en que no se trata de un partido especial solo porque ambos hayan salido de La Victoria, sino que deben “hacer las cosas bien” pensando en el beneficio de la ‘misilera’, por encima de cualquier revancha individual.

Carlos Desio lanzó advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco previo al duelo ante Alianza Lima.
Carlos Desio lanzó advertencia a Carlos Zambrano y Miguel Trauco previo al duelo ante Alianza Lima.

“Para ellos obviamente va a ser un partido donde se van a querer mostrar, donde van a querer hacer las cosas bien, pero siempre para el beneficio del equipo, el equipo por encima de todo lo demás. Por eso hay que ser inteligentes y no jugar un partido aparte más que nada”, fue la advertencia de Desio.

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Carlos Desio sobre Carlos Zambrano y Miguel Trauco

Carlos Desio valoró especialmente el aporte de Carlos Zambrano en la retaguardia de Sport Boys. “Es muy importante. La verdad que la jerarquía que tiene Carlos, la inteligencia que tiene, cómo maneja los partidos con ese aplomo que tiene. La verdad que lo hizo muy bien”, subrayó.

Sobre Miguel Trauco, el análisis del técnico fue más detallado al reconocer que su condición física le permitirá jugar más como volante que como lateral. “Él siempre fue lateral, pero hoy en la parte física no le da, la velocidad no la está teniendo. Sí tiene la inteligencia, la claridad, el buen control, el buen pase. Él está para jugar más en el medio que por los costados”, precisó.

El DT de 53 años explicó que está buscando la mejor ubicación para el ‘Mago’, priorizando su comodidad y rendimiento colectivo. “Yo creo que Miguel podría encajar un poco mejor en la parte del medio, ya sea doble ‘6’ o un poco más de volante”, afirmó, además de destacar la presencia de Mathías Llontop y Nilson Loyola para cubrir el sector izquierdo con mayor velocidad.

El técnico de Alianza Lima habló del 'Kaiser' y del 'Mago' previo al duelo con Sport Boys. (Video: L1 MAX / Al Límite)

Carlos Desio sobre el once titular de Sport Boys ante Alianza Lima

En la previa al duelo, Carlos Desio admitió que todavía no tiene definido el equipo titular. El técnico explicó que tanto Christian Cueva como Miguel Trauco recién se sumaron a los entrenamientos tras recuperarse de lesiones, por lo que su presencia en la lista dependerá de la evolución que muestren en los próximos días. “Yo necesito poner los mejores para este partido y el que mejor esté”, comentó.

El estratega enfatizó que la trayectoria de futbolistas como Cueva, Trauco y Zambrano es indiscutible, pero la titularidad se definirá según el rendimiento físico y futbolístico. “Uno los ve con posibilidades, por lo menos de, de integrar los 20 de lista”, puntualizó.

El técnico argentino también se refirió a su filosofía respecto a la conformación del equipo inicial. “¿Equipo que gana no se cambia? Yo cambio (risas). No importa si ganas o pierdes. Miro al rival, analizo al rival y en base al rival, hago ajustes”, explicó.

Sobre los últimos partidos, Desio mencionó haber realizado variantes en la mitad de la cancha, alternando entre jugadores como Erick Gonzales, Oslimg Mora, Hernán Da Campo y Jostin Alarcón, siempre en función de lo que puede aportar cada uno y del análisis del rival.

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