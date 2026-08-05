Empresario frustra asalto en SMP, abate a un ladrón y hiere a su cómplice: ¿cuáles son las consecuencias legales?

Un reportaje de noticias en vivo muestra al reportero Jorge Solari informando desde el exterior de un edificio. En una pantalla dividida, se observan imágenes nocturnas de una escena con presencia policial, vehículos de emergencia, y una zona acordonada con cinta amarilla. Se aprecia a personas reunidas y una entrevista a bordo de un automóvil. El segmento cubre un incidente donde un empresario disparó a presuntos asaltantes en defensa propia, abatiendo a uno e hiriendo a otro en un intento de robo ocurrido en San Martín de Porres. La policía detuvo al cómplice herido.

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Un empresario disparó y causó la muerte de un presunto asaltante, mientras que el cómplice resultó herido, después de que ambos le arrebataran su celular en una calle de San Martín de Porres. El hecho ocurrió la noche del martes en plena avenida Universitaria, cuando la víctima salía del gimnasio junto a su acompañante.

Detalles del asalto y la respuesta del empresario

De acuerdo con la información de Latina Noticias, la víctima se encontraba respondiendo un mensaje en su teléfono, a bordo de su moto eléctrica, cuando fue interceptado por dos personas. Los presuntos delincuentes, identificados como Joseph Salcedo Tanchiva y Javier Daniel Richarti Guevara, lo abordaron y le arrebataron el dispositivo móvil.

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Según el parte policial, la reacción del empresario fue inmediata. Sacó un arma de fuego con licencia y disparó en dirección a los asaltantes. Javier Richarti Guevara, quien conducía la motocicleta en la que intentaban huir, falleció en el lugar. Joseph Salcedo Tanchiva, el copiloto, recibió un impacto de bala en el brazo y emprendió la fuga a pie, aunque fue detenido posteriormente por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo en la calle Las Torres.

El abogado José Chumán participa en una entrevista televisiva para analizar un caso de legítima defensa. Se muestran imágenes de una calle de noche con presencia policial, la detención de una persona en un vehículo, una persona corriendo y una escena con cinta policial. El programa aborda la situación legal de un empresario que abatió a un ladrón y dejó herido a su cómplice en San Martín de Porres. Se discuten las implicaciones legales, incluyendo la cobertura de gastos médicos.

Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que Salcedo Tanchiva escapaba herido y pedía ayuda a los transeúntes, negando portar un arma. Posteriormente fue trasladado al hospital Cayetano Heredia, donde recibió atención médica y quedó bajo custodia policial.

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Investigación del caso

La PNP informó que Salcedo Tanchiva cuenta con antecedentes por robo y tenencia ilegal de armas. El año pasado, habría sido detenido como parte de una banda criminal conocida como el brazo armado de ‘El Monstruo’.

Por su parte, Danilo Evangelisto Medina declaró que actuó en defensa propia y que había tramitado el permiso para portar armas debido a amenazas y extorsiones recibidas en los últimos seis meses. El empresario fue trasladado a la comisaría Sol de Oro, donde permanece en calidad de detenido mientras se realizan las diligencias de ley, incluida la revisión de su licencia de armas y los exámenes médicos y dactilares.

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Legítima defensa: abogado penalista analiza el caso del empresario que abatió a un ladrón en SMP| Foto: Latina Noticias

¿Cuáles son las consecuencias legales?

El abogado penalista José Chumán explicó que la legítima defensa es considerada una causa de justificación en el derecho penal peruano, ya que la ley prioriza la protección de la vida humana ante una agresión. Según Chumán, si la integridad de una persona está en riesgo, la legislación admite que se utilicen los medios necesarios para protegerse, incluidos los permitidos por una licencia de armas.

Chumán señaló que, en situaciones como la vivida por el empresario de San Martín de Porres, el Ministerio Público debe analizar si realmente existió peligro inminente y si los disparos realizados fueron proporcionales a la amenaza. El abogado aclaró que, aunque la ley exige cuidado y prevención al portar un arma, la reacción inmediata ante un peligro suele priorizar la autoprotección.

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Respecto a las posibles responsabilidades civiles, el penalista indicó que el autor de los disparos podría verse obligado a cubrir los gastos médicos del herido, pero no una indemnización ni gastos funerarios, ya que no existió intención de matar, sino de defenderse.