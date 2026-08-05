Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen juntos en Lima, luego de anunciar el fin de su relación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sonríen en Lima en dos imágenes que los muestran juntos después de que se conociera el fin de su relación.

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La escena sorprendió a seguidores y curiosos: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se mostraron juntos en un restaurante de Lima poco tiempo después de haber anunciado la ruptura de su relación. La imagen, difundida por el propio presentador argentino a través de sus historias de Instagram, muestra a ambos compartiendo una mesa en Barranco, uno de los distritos más emblemáticos de la capital peruana.

La instantánea refleja complicidad: Milett Figueroa sonríe ampliamente mientras apoya su cabeza en el hombro de Tinelli, quien aparece con lentes de sol y gorra. Sobre la foto, Tinelli escribió simplemente “Milett” acompañado de un emoji de corazón en llamas.

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El reencuentro quedó registrado no solo en fotografías. Tinelli compartió además un video donde puede verse a Milett Figueroa observando cómo un trabajador del restaurante termina de preparar un ceviche apaltado, vertiendo leche de tigre sobre el plato.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa posan sonrientes en un restaurante de Lima, Perú, tras la noticia del fin de su relación.

Las imágenes rápidamente generaron especulaciones sobre el estado actual del vínculo entre ambos, que había llegado a su fin meses atrás tras una relación muy seguida por los medios de Argentina y Perú.

En redes sociales, tanto Tinelli como Figueroa mantuvieron recientemente un intercambio de mensajes de tono afectuoso. Hace pocos días, el conductor argentino publicó: “Muy, muy diosa mi vida. Felices fiestas para mi amado Perú”, junto a un corazón y la bandera nacional. Figueroa respondió “Gracias, mi vida”, sumando un corazón en llamas y las banderas de Perú y Argentina. Estos gestos, aunque no confirman una reconciliación, reavivaron la atención sobre la expareja y alimentaron los rumores sobre una posible segunda oportunidad.

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Marcelo Tinelli y Milett Figueroa comparten un plato de ceviche en un restaurante de Lima, Perú, tras confirmar su presencia juntos en la ciudad.

Milett Figueroa había anunciado el fin de su relación

En abril de este año, Milett Figueroa comunicó el término de su relación con Marcelo Tinelli. La noticia se produjo después de varios rumores publicados en medios argentinos sobre el distanciamiento entre ambos. En declaraciones al programa Amor y fuego, la actriz y modelo explicó: “Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera”.

Figueroa también señaló que la decisión fue personal y que prefiere mantener los motivos en reserva. “Espero que lo puedan respetar. Se terminó la relación, así que estoy tranquila y firme con mi decisión”, dijo frente a cámaras. La exintegrante de Esto es guerra pidió que se detuvieran las especulaciones y aclaró que ya no existía un vínculo amoroso con el conductor argentino.

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La repercusión de la ruptura fue inmediata en la prensa tanto de Argentina como de Perú, donde la pareja había concentrado gran parte de la atención mediática en los últimos dos años. Durante ese lapso, la relación se mantuvo bajo la mirada del público, alimentada por publicaciones en redes sociales y frecuentes apariciones conjuntas en eventos.

Los conductores de 'Amor y Fuego' analizan las declaraciones de Milett Figueroa sobre su ruptura con Marcelo Tinelli y especulan sobre la reacción del argentino. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Sobre el final de la entrevista en Amor y fuego, Figueroa insistió: “No me gusta que estén hablando cosas que no son. La verdad es la verdad. Yo tuve una relación hasta fines de marzo. Estamos en abril. Estoy soltera. Espero que lo respeten y que no sigan especulando cosas que no son porque estoy cansada (…) Yo estoy super feliz. Estoy tranquila con la decisión que he tomado y punto”.

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La reaparición pública de ambos en Lima suma un nuevo capítulo a una historia que, pese al anuncio de separación, continúa capturando la atención de sus seguidores en ambos países. El almuerzo compartido, la cordialidad en redes y la ausencia de declaraciones formales sobre una reconciliación mantienen abierta la incógnita sobre el futuro de la pareja.